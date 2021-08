Straight (Exact Order)

12345 12345 $25,000 $50,000

5 digits in exact order. 1 Way to win. Odds - 1 in 100,000

Box (Any Order)

5-Way Box 11112 11112, 11121, 11211, 12111, 21111 $5,000 $10,000

4 identical digits in any order. Odds - 1 in 20,000

10-Way Box 11122 11122, 11212, 12112, 21112, 11221, 12121, 21121, 12211, 21211, 22111 $2,500 $5,000

3 identical digits plus 1 pair of identical digits in any order. Odds - 1 in 10,000

20-Way Box 11123 11123, 11213, 12113, 21113, 11132, 11312, 13112, 31112, 11231, 12131, 21131, 11321, 13121, 31121, 12311, 21311, 13211, 31211, 23111, 32111 $1,250 $2,500

3 identical digits in any order. Odds - 1 in 833

30-Way Box 11223 11223, 12123, 21123, 12213, 21213, 22113, 11232, 12132, 21132, 11322, 13122, 31122, 12312, 21312, 13212, 31212, 23112, 32112, 12231, 21231, 22131, 12321, 21321, 13221, 31221, 23121, 32121, 22311, 23211, 32211 $800 $1,600

2 pairs of identical digits in any order. Odds - 1 in 3,333

60-Way Box 11234 11234, 12134, 21134, 11324, 13124, 31124, 12314, 21314, 13214, 31214, 23114, 32114, 11243, 12143, 21143, 11423, 14123, 41123, 12413, 21413, 14213, 41213, 24113, 42113, 11342, 13142, 31142, 11432, 14132, 41132, 13412, 31412, 14312, 41312, 34112, 43112, 12341, 21341, 13241, 31241, 23141, 32141, 12431, 21431, 14231, 41231, 24131, 42131, 13421, 31421, 14321, 41321, 34121, 43121, 23411, 32411, 24311, 42311, 34211, 43211 $400 $800

2 identical digits in any order. Odds - 1 in 1,667

120-Way Box 12345 12345, 21345, 13245, 31245, 23145, 32145, 12435, 21435, 14235, 41235, 24135, 42135, 13425, 31425, 14325, 41325, 34125, 43125, 23415, 32415, 24315, 42315, 34215, 43215, 12354, 21354, 13254, 31254, 23154, 32154, 12534, 21534, 15234, 51234, 25134, 52134, 13524, 31524, 15324, 51324, 35124, 53124, 23514, 32514, 25314, 52314, 35214, 53214, 12453, 21453, 14253, 41253, 24153, 42153, 12543, 21543, 15243, 51243, 25143, 52143, 14523, 41523, 15423, 51423, 45123, 54123, 24513, 42513, 25413, 52413, 45213, 54213, 13452, 31452, 14352, 41352, 34152, 43152, 13542, 31542, 15342, 51342, 35142, 53142, 14532, 41532, 15432, 51432, 45132, 54132, 34512, 43512, 35412, 53412, 45312, 54312, 23451, 32451, 24351, 42351, 34251, 43251, 23541, 32541, 25341, 52341, 35241, 53241, 24531, 42531, 25431, 52431, 45231, 54231, 34521, 43521, 35421, 53421, 45321, 54321 $200 $400

5 unique digits in any order. Odds - 1 in 833

Straight/Box

5-Way Straight/Box 11112 11112 (Exact Order) $30,000

11121, 11211, 12111, 21111 (Any Order) OR $5,000

Straight and Box with 4 identical digits. Odds - 1 in 100,000 / 1 in 20,000

10-Way Straight/Box 11122 11122 (Exact Order) $27,500

11212, 12112, 21112, 11221, 12121, 21121, 12211, 21211, 22111 (Any Order) OR $2,500

Straight and Box with 3 identical digits plus 1 pair of identical digits. Odds - 1 in 100,000 / 1 in 10,000

20-Way Straight/Box 11123 11123 (Exact Order) $26,250

11213, 12113, 21113, 11132, 11312, 13112, 31112, 11231, 12131, 21131, 11321, 13121, 31121, 12311, 21311, 13211, 31211, 23111, 32111 (Any Order) OR $1,250

Straight and Box with 3 identical digits. Odds - 1 in 100,000 / 1 in 5,000

30-Way Straight/Box 11223 11223 (Exact Order) $25,800

12123, 21123, 12213, 21213, 22113, 11232, 12132, 21132, 11322, 13122, 31122, 12312, 21312, 13212, 31212, 23112, 32112, 12231, 21231, 22131, 12321, 21321, 13221, 31221, 23121, 32121, 22311, 23211, 32211 (Any Order) OR $800

Straight and Box with 2 pairs of identical digits. Odds - 1 in 100,000 / 1 in 3,333

60-Way Straight/Box 11234 11234 (Exact Order) $25,400

12134, 21134, 11324, 13124, 31124, 12314, 21314, 13214, 31214, 23114, 32114, 11243, 12143, 21143, 11423, 14123, 41123, 12413, 21413, 14213, 41213, 24113, 42113, 11342, 13142, 31142, 11432, 14132, 41132, 13412, 31412, 14312, 41312, 34112, 43112, 12341, 21341, 13241, 31241, 23141, 32141, 12431, 21431, 14231, 41231, 24131, 42131, 13421, 31421, 14321, 41321, 34121, 43121, 23411, 32411, 24311, 42311, 34211, 43211 (Any Order) OR $400

Straight and Box with 2 identical digits. Odds - 1 in 100,000 / 1 in 1,667

120-Way Straight/Box 12345 12345 (Exact Order) $25,200

21345, 13245, 31245, 23145, 32145, 12435, 21435, 14235, 41235, 24135, 42135, 13425, 31425, 14325, 41325, 34125, 43125, 23415, 32415, 24315, 42315, 34215, 43215, 12354, 21354, 13254, 31254, 23154, 32154, 12534, 21534, 15234, 51234, 25134, 52134, 13524, 31524, 15324, 51324, 35124, 53124, 23514, 32514, 25314, 52314, 35214, 53214, 12453, 21453, 14253, 41253, 24153, 42153, 12543, 21543, 15243, 51243, 25143, 52143, 14523, 41523, 15423, 51423, 45123, 54123, 24513, 42513, 25413, 52413, 45213, 54213, 13452, 31452, 14352, 41352, 34152, 43152, 13542, 31542, 15342, 51342, 35142, 53142, 14532, 41532, 15432, 51432, 45132, 54132, 34512, 43512, 35412, 53412, 45312, 54312, 23451, 32451, 24351, 42351, 34251, 43251, 23541, 32541, 25341, 52341, 35241, 53241, 24531, 42531, 25431, 52431, 45231, 54231, 34521, 43521, 35421, 53421, 45321, 54321 (Any Order) OR $200

Straight and Box with 5 unique digits. Odds - 1 in 100,000 / 1 in 833

Front/Back

Front 4 Wager 1234* Draw 12349 1234* $2,500 $5,000

First four numbers in exact order. Odds - 1 in 10,000

Back 4 Wager 2345 Draw 62345 *2345 $2,500 $5,000

Last four numbers in exact order. Odds - 1 in 10,000

Front 3 Wager 123* Draw 12379 123** $250 $500

First three numbers in exact order. Odds - 1 in 1,000

Back 3 Wager 345 Draw 60345 **345 $250 $500

Last three numbers in exact order. Odds - 1 in 1,000

Front Pair Wager 12* Draw 12779 12*** $25 $50

First two numbers in exact order. Odds - 1 in 100

Back Pair Wager ***45 Draw 60845 ***45 $25 $50