Der finnische Hersteller von Mobilfunkprodukten HMD Global stellt drei neue Nokia Phones vor und erweitert sein Angebot an Audiozubehör erheblich

MüNCHEN, DEUTSCHLAND, July 27, 2021 /EINPresswire.com/ -- Neue Nokia Phones mit langlebiger Technologie und ein komplett neues Audio-Portfolio

- Nokia XR20: Die Fußball-Legende Roberto Carlos und die Freestyle-Weltmeisterin Lisa Zimouche stellen das neue, widerstandsfähige Nokia XR20 auf

eine harte Probe

- Nokia 6310: Ein neues Mitglied der Originals-Familie, überarbeitet für den modernen Tag

- Nokia C30: Der neue Held der C-Serie ist in jeder Hinsicht größer und mutiger und verfügt über den bisher größten Bildschirm und Akku

- Audio-Zubehör: Das neue Nokia Audio-Zubehör in vier verschiedenen Linien - Go, Micro, Comfort und Clarity

Ratingen, 27. Juli 2021 – HMD Global, the Home of Nokia Phones, HMD Global, stellt heute drei neue Mobiltelefone und ein neues Audio-Portfolio vor. Das Life-proof Smartphone Nokia XR20 ist so gebaut, dass es so ziemlich alles übersteht, was das Leben so mit sich bringt, und hält viel mehr aus, als die meisten Anwender es von ihm je verlangen werden. Das Nokia C30 verfügt über den bisher größten Bildschirm und Akku in der C-Serie. Das Tastentelefon Nokia 6310 ist ein neues Mitglied der Originals-Familie, ein neu aufgelegter Klassiker der Nullerjahre. Der heutige Tag markiert auch die bisher umfangreichste Vorstellung von neuen Nokia Lifestyle-Audioprodukten, die in vier verschiedenen Linien zusammengefasst sind - Go, Micro, Comfort und Clarity.

Das Nokia XR20 erweitert die X-Serie um ein Gerät, das auch den härtesten Bedingungen standhält

Extreme Temperaturen, Stürze aus 1,8 m Höhe, 1 Stunde unter Wasser und vieles mehr - das neue Nokia XR20 ist für Bedingungen gebaut, die weitaus härter sind als das raue Leben im Alltag. Dieses Life-proof Smartphone verbirgt sich in einem schlanken, zeitlosen Design. Das Nokia XR20 hält mehr aus, als man jemals von ihm verlangen wird.

Ausgestattet mit einem der stabilsten Bildschirme für zusätzliche Sicherheit: Das verwendete Corning® Gorilla® Glass Victus™ gehört zu den härtesten Display-Gläsern, die es gibt. Um seine Widerstandsfähigkeit zu testen, haben die brasilianische Fußballlegende Roberto Carlos und die Freestyle-Weltmeisterin Lisa Zimouche das Nokia XR20 einer Reihe von Härtetests unterzogen. Sie haben es in Eiswasser getaucht, es gekickt und mit dem Bildschirm voran über einen Fußballplatz mit Betonboden geschossen.

Carlos stellte sogar seinen berühmten Bananenschuss aus dem Spiel Brasilien gegen Frankreich 1997 nach, um die Haltbarkeit des Geräts zu testen - drei Nokia XR20 wurden auf einem Torpfosten positioniert, den die Fußballsensation mit einem Freistoß treffen musste.

Roberto Carlos, brasilianischer WM-Sieger und Real Madrid-Legende, sagte: „Ich bin in den letzten zwanzig Jahren schon oft gebeten worden, meinen 97er-Freistoß nachzustellen, aber noch nie so. Also musste ich die Herausforderung annehmen. Sicherlich könnte ein Mobiltelefon die Wucht eines Fußballs nicht überleben. Ich hätte nicht gedacht, dass das Nokia XR20 der Wucht meines Kicks hätte standhalten können. Ich bin zwar kein Profi mehr, aber ich weiß, dass ich immer noch kräftig zulangen kann, deshalb war es ein beeindruckendes Ergebnis."

Zukunftssicherheit bedeutet „Frische“, die nicht nur für den Tag gilt, an dem man sein neues Smartphone auspackt. Zusätzlich zu den bestehenden Langlebigkeitsversprechen der X-Serie kommt das Nokia XR20 mit vier Jahren monatlicher Sicherheitsupdates und drei Jahren Betriebssystem-Upgrades.

Das Nokia XR20 verfügt über eine zuverlässige 48 MP+13 MP Dual-Kamera mit ZEISS-Optik, OZO Spatial Audio und innovativen Bildgebungslösungen. Mit dem brandneuen SpeedWarp-Modus können jede Menge Abenteuer in einer kompakten, spannenden Montage einfangen werden. Mit 5G-Geschwindigkeit, kabellosem Aufladen mit 15 Watt und überragender Langlebigkeit setzt es neue Maßstäbe in der Mittelklasse.



Das Nokia 6310 weckt Erinnerungen an die Nullerjahre

Das neueste Mitglied der Originals-Familie feiert das ikonische Nokia 6310 in einem frischen, neuen Look. Das Nokia 6310 ist ein Klassiker, der für den vernetzten Nutzer von heute neu interpretiert wurde. Mit fortschrittlichen Zugriffsoptionen, optimierter Ergonomie und einer Akkulaufzeit, die wochenlang hält, macht es all dem alle Ehre, wofür Nokia Phones stehen. Und ja - es hat immer noch Snake an Bord.

Im Mittelpunkt steht die einfache Bedienbarkeit: Die neuen, größeren Tasten und das großzügige Display machen die Bildschirmarbeit mühelos und angenehm. Die neuen, vergrößerten Menüs und die größeren Schriftoptionen verbessern die Lesbarkeit, und Textnachrichten können zur einfacheren Bedienung abgehört werden.



Neues Nokia Lifestyle-Audiozubehör

Mit dem überarbeiteten Nokia Audio-Portfolio bietet das neue Zubehör den Fans zuverlässigen Sound für unterwegs. Die vier neuen Produktlinien - Go, Micro, Comfort und Clarity – decken individuelle Anforderungen perfekt ab:

- Go: Ultrahochwertige Produkte, die höchste Qualität zu möglichst niedrigen Preisen bieten

- Micro: Erfüllt die Nachfrage nach kompakten Formfaktoren

- Comfort: Ein Ergebnis der Nachfrage der Verbraucher nach optimalem Komfort bei Wearables

- Clarity: Ohrhörer der Spitzenklasse mit neuester Technologie

Die neuen Nokia Clarity Earbuds Pro, die zusammen mit dem Nokia XR20 auf den Markt kommen, bieten leistungsstarken Klang, eine herausragende Verarbeitungsqualität sowie eine lange Akkulaufzeit. Die leistungsstarke Kombination aus Umgebungsgeräuschunterdrückung mit zwei Mikrofonen (ENC), Qualcomm® cVc™ und aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) erfasst und eliminiert Hintergrundgeräusche und sorgt so für eine hervorragende Sprach- und Musikqualität.



Bewährte Partnerschaften für erstklassige Erlebnisse

Der heutige Tag markiert den Beginn von zwei neuen Partnerschaften mit branchenführenden Anbietern. Spotify wird den Besitzern von Nokia Smartphones den Zugang zu 70 Millionen Titeln und 2,6 Millionen Podcasts ermöglichen - und das sofort nach dem Auspacken. ExpressVPN bietet zusätzlichen Schutz vor Malware und wird auf allen neuen Nokia Smartphones mit einer 30-tägigen kostenlosen Testversion verfügbar sein.

