Comienza el proceso de juicio en contra del distrito escolar de Nueva Jersey presentado por Alexander Nicolas: Protesta

EDUCATOR Y MUSICO MUSICO Y ARTISTA COMPOSITOR Y MUSICO EDUCATOR AND RECORDING ARTIST DR. SUAVE 1 La lucha de Nicolás por la justicia es una batalla en curso en este asunto legal actual.

Comienza el proceso de juicio en la demanda contra el distrito escolar de Nueva Jersey presentada por Alexander Nicolas; Rueda de prensa-Protesta.

La lucha de Nicolás por la justicia es una batalla en curso en este asunto legal actual.” — AR RECORDS TV NETWORK NEWS

LANGHORNE, PENNSYLVANIA, UNITED STATES, July 25, 2021 / EINPresswire.com / -- LANGHORNE, Pensilvania, 25 de julio de 2021 / PRNewswire / - AR RECORDS - El Dr. Alexander Nicolas, quien es un artista de grabación, productor, arreglista, educador, pastor e intérprete, cuyo origen o descendiente es de la Ciudad de Panamá, Panamá , presentó una queja DOCKET NO. MER-L-1718-18 contra la Junta de Educación de Trenton en Trenton, Nueva Jersey el 8/3/2018.Nicolas, quien es un empleado actual, alegó que el distrito escolar y sus principales administradores discriminaron en contra de el. La demanda actual DOCKET NO. MER-L-1718-18 contra la Junta de Educación de Trenton en Trenton, Nueva Jersey se presentó el 8/3/2018 y está programado para comenzar el juicio el 27 de Septiembre del 2021. La demanda se presentó en el TRIBUNAL SUPERIOR DE NUEVA JERSEY, DIVISIÓN DE LEY CONDADO DE MERCER contra el Distrito Escolar y sus Demandados por discriminación étnica / racial, acciones de represalia, falta de promoción, práctica y procedimiento, conspiracion, y discriminación basada en represalias por falta de promoción. Nicolas ha sido empleado del distrito escolar durante 26 años. Nicolás se ha postulado para más de 350 puestos administrativos en un período de 13 años y ha sido negada la oportunidad para promoción.El PROCESO de mediación se llevó a cabo por medio del proceso judicial donde la corte asignó un servicio mediador por parte del Tribunal en la que se llevó a cabo una primera reunión y reuniones de seguimiento entre el abogado de los Demandados y el Demandante.Según los documentos de la Corte, la mediación entre las partes no tuvo éxito, por lo que el proceso de juicio comienza con la demanda contra el distrito escolar de Nueva Jersey presentada por Nicolas, que está programada para el 27 de Septiembre del 2021.Nicolás tiene amigos, familiares, grupos religiosos y la comunidad que lo apoyan. Nicolas, que es músico y cuya música ha sido parte de la de los Grammy 's Award, conducirá una rueda de prensa y una protesta ( www.drsuave1.com ). Nicolas tiene un doctorado en Administración Educativa de la Universidad de Capella y ha sido empleado de la Junta de Educación de Trenton durante 26 años. Nicolas asiste actualmente a la Escuela de Derecho Humphreys ubicada en Stockton, CA.La lucha de Nicolás por la justicia es una batalla en curso en este asunto legal actual. Durante la conferencia de prensa y protesta que está programada para el 4 de Agosto del 2021 en los escalones del frente de la Alcaldía de Trenton, 319 E. State st, Trenton, Nueva Jersey, que es de 11:00 a.m. a 12:30 a.m., Nicolas compartirá su experiencia. con respecto a: prácticas de contratación injustas: (denuncia por discriminación, represalias, falta de promoción y represalias ilícitas, etc.). Nicolás se ha postulado para más de 350 puestos administrativos en un período de 13 años y ha sido transferido para promoción. Además, Nicolas tiene todos los certificados administrativos de Nueva Jersey: supervisor, director de la escuela y administrador de la escuela desde 2005.En su apoyo habrá otros oradores que son: el Reverendo José López, quien es el fundador del Ministro Latino de Justicia de Nueva Jersey, el Ex- Concejal Manuel Segura, quien fue el primer concejal hispano elegido en la ciudad de Trenton NJ, y el Ex- Concejal Alex Bethea quien fue elegido por la ciudad de Trenton NJ., quien también es un administrador escolar jubilado que trabajó para la Junta de Educación de Trenton durante 40 años. También está previsto que hablen otros simpatizantes.La protesta y conferencia de prensa se llevarán a cabo el 4 de Agosto de 2021, de 11:00 a. M. A 12:30 p. M., En los escalones de entrada de la Alcaldía de Trenton, 319 E. State st, Trenton, Nueva Jersey. El evento cuenta con el apoyo de Latino Minister of New Jersey for Justice, Enough Movement y AR Records TV Network. Nicolas agradece a todos sus seguidores y familiares durante este tiempo.

DR. SUAVE-ALEXANDER NICOLAS AND BRO. CURTIS IN THE MIX RADIO SHOW/DISCRIMINATION RADIO SHOW