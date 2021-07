Investoo Group henvender sig til danske investorer med en række af nye hjemmesider med læremateriale om aktiehandel

Investoo Group har i dag udvidet sin portefølje af investeringsrelaterede uddannelsessider til at omfatte hele 11 nye sider.

LONDON, UNITED KINGDOM, July 15, 2021 /EINPresswire.com/ -- Investoo Group har i dag udvidet sin portefølje af investeringsrelaterede uddannelsessider til at omfatte hele 11 nye sider, med formål om at hjælpe folk rundt omkring Europa og Asien med at tage deres første skridt ind i aktiehandlens skræmmende verden - heriblandt kob-aktier.dk som er en hjemmeside specifikt målrettet mod danske aktiehandlere.

De nye hjemmesider er tilgængelige på engelsk, hollandsk, norsk, portugisisk, polsk, spansk, tysk, italiensk, dansk, indonesisk og fransk, og Investoo Group lover yderligere at hjemmesiderne vil blive lanceret i endnu flere sprog i anden halvdel af 2021.

David Merry, adm. direktør hos Investoo Group udtaler følgende: “Vi er utroligt glade for at udvide vores portefølje med disse nye hjemmesider, som leverer tydeligt og informativt indhold til nye aktiehandlere. Markedet har længe haft et behov for simpelt undervisningsmateriale uden brug af vanskelige jargoner, til at hjælpe folk med at tage deres første rigtige skridt ind i aktieverdenen. Vi mener at disse hjemmesider udfylder det hul der har været i markedet, og vi glæder os til at se dem vokse med tiden.

Udover at være blevet lokaliseret til de forskellige sprog, er hver hjemmeside også blevet tilpasset til sin specifikke region. De forskellige vejledninger og guides er blevet justeret, til kun at indeholde eksempler på handelsplatforme som er tilgængelige det sted hvor læseren befinder sig. Stedsspecifikke oplysninger såsom handelsplatformenes minimumsindskud vises også i den lokale valuta for hver region. Eksempelvis vil kob-aktier.dk som henvender sig til brugere i Danmark, vise ting som handelsbeløb og minimumsindskud i DKK, mens den franske version vil vise det i EUR, hvilket vil gøre det nemmere for alle at forstå.

Adm. direktør David Merry tilføjede yderligere: “At begynde at investere kan virke skræmmende for mange, og vi følte at vi ved ikke blot at udgive disse hjemmesider på læsernes sprog, men også at lokalisere dem til det sted hvor de befinder sig, kunne hjælpe folk med at føle sig mere trygge og sikre i forhold til at tage deres første skridt. Dette har altid været et af Investoo Groups hovedmål siden oprettelsen.”

