RMDS and the CERT Announce Strategic Partnership to Empower Data Scientists in the Gulf Region

PASADENA, CALIFORNIA, UNITED STATES, July 14, 2021 / EINPresswire.com / -- Pasadena, USA and Abu Dhabi, UAE: Today, RMDS and CERT announced a new partnership with the goal of empowering data science students and professionals with training and development opportunities.The Centre of Excellence for Applied Research & Training (CERT), a leader in Human Capital and Technology development, and RMDS Lab, a leading AI ecosystem and talent ecosystem service provider, signed a MoU to collaborate in capacity building, research platforms and enterprise development in data science and ICT-related areas in the UAE region and beyond.The MoU focuses on the joint delivery of capacity development programs, certification pathways, an ambassador program, research platforms, and collaboration in consultancy in digital transformation. With this partnership, CERT and RDMS Lab will join forces to offer a portfolio of solutions that propels the development of both an ecosystem for data science and a certification framework in the UAE region.Both companies are confident that the new partnership will provide data scientists with the additional training and certifications needed to enhance their professional development. With their combined resources, CERT and RMDS will contribute to the empowerment of data science students and professionals worldwide."I am excited to partner with CERT, a well-known institute in UAE, to expand our ecosystem services to the gulf region with localized support." Alex Liu CEO/Founder, RMDS"As the era of big data is upon us and proliferating at an unprecedented rate, we believe this MoU will be a major driver in the adoption of Data Science programs in the UAE and region. We are looking forward to delivering excellence in our joint programs with RMDS." Dr. Mohamed Baka CEO, CERTAbout RMDSRMDS Lab is a leader in community-centered data science services, creating a global ecosystem platform that enables people to meet, learn, and collaborate with fellow data science professionals to solve today's most pressing issues. Founded in 2009, the organization is headquartered in Pasadena, CA, and serves more than 40,000 members and affiliates worldwide.About CERTThe Centre of Excellence for Applied Research & Training (CERT) is the commercial and training arm of the Higher Colleges of Technology, in the UAE. Since its foundation in 1996, CERT has been at the forefront of national capacity-building, empowering over 20,000 UAE Nationals across industries and occupations. مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (CERT) و RMDS يعلنان عن شراكة استراتيجية للمساهمة في تمكين وتأهيل طلبة ومتخصصي علوم البيانات في منطقة الخليجللنشر الفوريوقع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (CERT)، الرائد في تطوير رأس المال البشري والتكنولوجيامع RDMS Lab،المؤسسة المتميزة في مجال تطوير و تنمية الكفاءات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال بناء القدرات وتطوير المؤسسات في نطاق علوم البيانات والمجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة.تنص مذكرة التفاهم على التقديم المشترك لبرامج تنمية القدرات والشهادات ومنصات البحث والتعاون في مجال الاستشارات في التحول الرقمي.من خلال هذه الشراكة سوف تتعاون CERT وLab RDMS لتقديم مجموعة من الحلول لدفع تطوير نظام بيئي لعلوم البيانات وايجاد إطار للمؤهلات التدريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.ان كلتا الشركتين على ثقة تامة بأن الشراكة الجديدة ستمكن من تدريب منتسبي البرنامج ومنحهم شهادات للمؤهلات التدريبية على الصعيد المهني. وبفضل مواردهما المشتركة، ستعمل الشركتان ايضا على تمكين وتأهيل طلبة علوم البيانات والمهنيين وصقلهم بموارد قيمة من جميع أنحاء العالم.أليكس ليوالرئيس التنفيذي / المؤسس ، RMDSأنا متحمس للشراكة مع CERT ، وهو معهد معروف في الإمارات العربية المتحدة ، نهدف لتوسيع خدمات النظام البيئي لدينا ليصل إلى منطقة الخليج بدعم شريك محلي.د. محمد بكةالرئيس التنفيذي، CERTمع اقتراب عصر البيانات الضخمة وانتشارها بوتيرة غير مسبوقة، نعتقد أن مذكرة التفاهم هذه ستكون محركًا رئيسًا في تبني برامج علوم البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. نحن نتطلع إلى تحقيق التميز في برامجنا المشتركة مع. RMDS حول RMDSRMDS Lab هي شركة رائدة في خدمات علوم البيانات التي تركز على المجتمع ، حيث تنشئ نظامًا بيئيًا عالميًا يمكّن الأشخاص من الالتقاء والتعلم والتعاون مع زملائهم المتخصصين في علوم البيانات لحل المشكلات الأكثر إلحاحًا اليوم. تأسست الشركة في عام 2009، ويقع المقر الرئيسي لها في باسادينا، كاليفورنيا، وتفدم خدماتها لأكثر من 40،000 من الأعضاء والشركات في جميع أنحاء العالم.حول CERTمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (CERT) هو الذراع التجاري والتدريبي لكليات التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة. منذ تأسيسه في عام 1996، تربع المركز في طليعة مؤسسات بناء القدرات الوطنية ، حيث قام بتأهيل وتمكين أكثر من 20,000 مواطن إماراتي في مختلف التخصصات و الدرجات الوظيفية. يهدف CERT إلى تقديم قيمة اقتصادية واستراتيجية من خلال التزامه بالتميز في تطوير رأس المال البشري واعتماد احدث التقنيات المتحوله.