Le protocole TALQ devient public

C'est un très grand moment pour le consortium, sachant que de nouvelles certifications TALQ sont confirmées presque chaque mois et que TALQ est utilisé dans plus de ville partout dans le monde.” — Rui Peixe, Chairman TALQ Technical Workgroup

PISCATAWAY, NJ, USA, July 12, 2021 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, qui a développé un protocole pour piloter et contrôler les systèmes Smart City de façon standardisée, publie aujourd'hui le protocole TALQ sur le service GitHub. Les développeurs de logiciels, les intégrateurs de projets Smart City, les consultants et les responsables des villes vont ainsi pouvoir profiter du protocole développé par TALQ au cours de ces neuf dernières années. La décision du Consortium TALQ de publier son protocole repose avant tout sur sa volonté d'aider les villes à disposer de systèmes interopérables et durables, en exigeant de ses fournisseurs le standard TALQ dans ses appels d'offres d'applications Smart City.La clé du succès d'une norme internationale consiste sans aucun doute en son bien-fondé technique et la richesse de ses fonctionnalités. Un autre facteur consiste à partager la solution avec un grand nombre d'utilisateurs et à leur permettre de comprendre et d'expérimenter eux-mêmes les avantages de l'approche en question. C'est précisément le chemin que le Consortium TALQ a décidé de suivre en ce mois de juillet 2021. Après avoir consacré neuf années à développer un protocole logiciel efficace, fonctionnel et flexible permettant l'interopérabilité des systèmes d'éclairage urbain des villes intelligentes ainsi que d'autres applications de ville intelligente issus de multiples fournisseurs, le consortium est heureux de partager les spécifications détaillées du protocole TALQ dans le domaine public.À compter de ce jour, le protocole TALQ, à la fois son modèle de données et la description des API au format OpenAPI, est disponible en accès libre et gratuit sur GitHub. Cette publication offre aux villes, aux consultants, aux intégrateurs et aux fournisseurs d’applications Smart City l'opportunité de découvrir les détails du protocole et d'en comprendre les avantages.«Je crois que c'est un très grand moment pour le consortium, sachant que le nombre d'adhérents continue d'augmenter, que de nouvelles certifications TALQ sont confirmées presque chaque mois et que TALQ est utilisé dans de plus en plus de ville partout dans le monde. Nous sommes persuadés qu'une exposition plus grande de la norme conduira à davantage de progrès dans l'industrie », déclare Rui Peixe, Chairman TALQ Technical Workgroup.Les avantages d'OpenAPILa publication des spécifications de TALQ permet aux éditeurs de logiciels de gestion centralisée (CMS) et aux constructeurs de réseaux d’équipements Smart City (ODN, les dénommés « gateways », également appelés « passerelles ») d'envisager l'intégration du protocole TALQ dans leurs propres systèmes et de devenir ainsi interopérables avec les solutions d'autres fournisseurs.L'avantage pour les villes intelligentes est que la spécification sera encore plus répandue, leur permettant de profiter d’un plus grand nombre de systèmes interopérables, dans le déploiement de systèmes d'éclairage extérieur intelligent et plus généralement de ville intelligente.En fournissant son protocole au format OpenAPI, le Consortium TALQ offre aux développeurs une large collection d'outils. Des outils de génération de documentation disponibles peuvent être utilisés pour comprendre l'API et des outils de génération de code peuvent créer des serveurs et clients dans différents langages de programmation. Une large gamme d'outils de test est également disponible, réduisant ainsi considérablement les efforts de développement pour les fabricants de systèmes.Comment devenir conforme au protocole TALQLa conformité au protocole TALQ restera réservée aux entreprises membres du Consortium, qui conserveront l'accès à l’outil logiciel de test et de certification, avec lequel elles peuvent tester leurs systèmes en interne jusqu'à ce que ces derniers soient prêts pour une certification TALQ officielle. Cet outil de test fournit de précieuses informations de diagnostic en vue d'accélérer l'intégration du protocole TALQ dans un système Smart City.Le consortium met également à la disposition de ses membres d'autres ressources précieuses, notamment des vidéos techniques, une plateforme de communication entre membres, les détails des futures fonctionnalités du protocole, une assistance technique pour les développeurs, ainsi que des sessions de tests inter-systèmes, entre les membres du Consortium TALQ , pour tester l'interopérabilité de leurs systèmes.En outre, la certification de systèmes conformes TALQ et l'inclusion d'un produit dans la liste officielle des produits certifiés sont exclusivement réservées aux membres TALQ. Les membres réguliers (Regular Members) peuvent certifier autant de produits et aussi souvent qu'ils le souhaitent, sans frais supplémentaires. Les membres associés (Associate Members) doivent payer pour la certification de chacun de leur produit. Les membres peuvent demander la certification après avoir réussi leurs tests avec l'outil de test et avoir envoyé les résultats au groupe de travail « Certification TALQ ». Ce système garantit l'agilité et la rapidité du processus de certification.