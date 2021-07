Das TALQ-Protokoll wird veröffentlicht

Rui Peixe, Chairman TALQ Technical Workgroup, publishing the TALQ Protocol on GitHub Benefits of TALQ Certification for the smart city community

Das Konsortium macht die TALQ Spezifikation öffentlich, um die Interoperabilität in Smart Cities weltweit zu erhöhen

Die jetzige Zeit ist wichtig für das Konsortium, da TALQ in unterschiedlichsten Smart-City-Anwendungen immer bekannter wird. Die größere Verbreitung bringt mehr Fortschritt für die gesamte Branche.” — Rui Peixe, Chairman TALQ Technical Workgroup

PISCATAWAY, NJ, USA, July 12, 2021 / EINPresswire.com / -- Das TALQ Konsortium, Entwickler des Smart City Protocol (globaler Schnittstellenstandard für Smart-City-Gerätenetzwerke), stellt ab heute das detaillierte TALQ-Protokoll der Öffentlichkeit auf GitHub zur Verfügung. So können Softwareentwickler, Projektplaner, Berater sowie Verantwortliche von Städten und Kommunen auf der ganzen Welt das in den letzten neun Jahren aufgebaute Wissen nutzen und davon profitieren. Die Veröffentlichung soll vor allem dazu beitragen, dass Kommunen besser verstehen, warum es sinnvoll ist, den TALQ-Standard als Anforderung in öffentliche Ausschreibungen für verschiedene Smart-City-Anwendungen aufzunehmen, um Investitionen abzusichern und zukunftssichere, interoperable Systeme zu gewährleisten.Der Schlüssel für erfolgreiche internationale Standards ist sicherlich, dass diese technisch solide und mit sinnvoller Funktionalität ausgestattet sind. Ein weiterer, vielleicht noch wichtigerer Faktor, ist, die Lösung vielen Anwendern gleichzeitig vorzustellen, damit sie die Vorteile des Ansatzes verstehen und erleben können. Genau diesen Weg hat das TALQ Consortium im Juli 2021 eingeschlagen. Nach neun Jahren Entwicklung eines modernen und flexiblen Softwareprotokolls, das die Kompatibilität von smarten Straßenbeleuchtungssystemen und anderen Smart-City-Anwendungen verschiedener Hersteller ermöglicht, teilt das Konsortium die detaillierte TALQ OpenAPI-Spezifikation öffentlich mit der internationalen Smart-City-Community.Seit heute ist das TALQ-Protokoll (sowohl das Datenmodell als auch die API-Definitionen) öffentlich und kostenlos auf GitHub einsehbar. Dies erlaubt Städten und Gemeinden, Beratern sowie potenziellen Mitgliedern die detaillierte Spezifikation einzusehen und die damit verbundenen Vorteile schneller zu verstehen.“Ich persönlich empfinde die jetzige Zeit als sehr aufregend und wichtig für das Konsortium, da die Mitgliederzahl weiter wächst, fast jeden Monat neue TALQ-Zertifizierungen verliehen werden und TALQ in unterschiedlichsten Smart-City-Anwendungen immer bekannter wird. Wir sind davon überzeugt, dass die größere Bekanntheit des Standards noch mehr Fortschritte für die gesamten Branche bringen wird.” erklärt Rui Peixe, Chairman TALQ Technical Workgroup.Die Vorteile von OpenAPIsDurch die Veröffentlichung der Schnittstellenspezifikation können Hersteller von Steuerungssoftware (CMS) und Outdoor-Gerätenetzwerken (ODN, sog. 'Gateways') die Integration des Protokolls in ihre eigenen Systeme prüfen, um mit Lösungen anderer Anbieter kompatibel zu werden.Der Vorteil für die Smart-City-Community ist eine weite Verbreitung des Schnittstellenstandards sowohl bei Lösungsanbietern als auch bei Stadtverantwortlichen. So können alle Marktteilnehmer von der jahrzehntelangen Erfahrung mit intelligenter Außenbeleuchtung und anderen Smart-City-Anwendungen profitieren, während das Protokoll öffentlich auf den Prüfstein gelegt wird.Die TALQ OpenAPI-Definition bietet Entwicklern Zugang zu umfangreichen Software-Werkzeugen. Diese können dazu verwendet werden, um die API darzustellen und um automatisch Codebausteine für Server- und Client-Anwendungen in verschiedenen Programmiersprachen zu erstellen. Eine breite Palette an weiteren Werkzeugen, zum Beispiel für Testzwecke, ist verfügbar, was den Entwicklungsaufwand für Systemhersteller drastisch reduziert.Wie wird TALQ-Konformität erzielt?Die offizielle Betätigung der Konformität ist Mitgliedsunternehmen vorbehalten. Diese erhalten Zugriff auf die umfassende TALQ-Testumgebung, mit der sie ihre Systeme entwickeln und testen können, bis diese für die TALQ-Zertifizierung bereit sind. Dieses Testwerkzeug liefert wertvolle Diagnoseinformationen, um die Integration der TALQ OpenAPI-Spezifikation zu beschleunigen.Das Konsortium stellt den Mitgliedern zudem weitere wertvolle Ressourcen zur Verfügung, darunter technische Videos, eine exklusive Kommunikationsplattform für Mitglieder, Zugriff auf die Spezifikations-Roadmap, individuellen technischen Support sowie regelmäßige virtuelle und ‚Face-to-Face-Treffen‘, um eigene Systeme auf Interoperabilität mit Systemen anderer Mitgliedsunternehmen zu testen.Die offizielle Zertifizierung von Systemen und die Einbindung der Produkte in die offizielle Liste der zertifizierten Produkte ist ausschließlich TALQ-Mitgliedsunternehmen vorbehalten. Je nach Art der Mitgliedschaft können entweder unbegrenzt viele Produkte ohne zusätzliche Kosten zertifiziert werden oder es wird eine geringe Gebühr, pro Zertifizierung eines jeden Produktes, erhoben. Mitglieder können die Zertifizierung einfach beantragen indem sie einen vollständigen Satz von Testfällen in der Testumgebung bestehen und die Ergebnisse an die TALQ Certification Work Group senden. Diese Vorgehensweise macht den Zertifizierungsprozess besonders agil und schnell.