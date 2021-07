L’ ACIFA Accueille la Banque Canadian Tire en tant que Nouveau Membre

Canadian Association of Financial Institutions in Insurance Adam Vespi, vice-président associé, assurances et services à la BCT Chris Lobbezzo, président du conseil d'administration de l'ACIFA

Ce sont les besoins de nos clients qui nous poussent à développer des services et des produits financiers innovateurs ainsi que des couvertures d'assurance connexes.” — Adam Vespi, vice-président associé, assurances et services à la BCT

TORONTO, ON, CANADA, July 8, 2021 /EINPresswire.com/ -- L’Association canadienne des institutions financières en assurance (ACIFA) est heureuse d'annoncer que la Banque Canadian Tire (BCT) s’est jointe à l’Association en tant que nouveau membre. À cet égard, Adam Vespi, vice-président associé, assurances et services à la BCT, a été nommé au conseil d'administration de l’ACIFA.

La Banque Canadian Tire est une banque à charte fédérale qui est une filiale des Services Financiers Canadian Tire Limitée (SFCT), la branche des services financiers de la Société Canadian Tire. La BCT emploie plus de 1 600 personnes et possède des bureaux à Welland, St. Catharines et Oakville en Ontario. La société a été créée en 2003 et est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC).

« Nous sommes heureux d'accueillir la Banque Canadian Tire au sein de l'ACIFA déclare Chris Lobbezoo, président du conseil d'administration de l'ACIFA et vice-président de l'assurance-crédit de RBC Assurances. Nous nous réjouissons de collaborer avec Adam Vespi et ses collègues de la BCT pour faire en sorte que les Canadiens continuent d'avoir accès à un marché de l'assurance ouvert et flexible, y compris à l'assurance protection de crédit et l'assurance voyage facultatives, et à des niveaux élevés de satisfaction de la clientèle. »

« À la Banque Canadian Tire, nous savons que notre avenir sera défini par la façon dont nos clients utiliseront nos solutions financières novatrices pour leur travail et pour profiter de la vie au Canada, ajoute M. Vespi. Ce sont les besoins de nos clients qui nous poussent à développer des services et des produits financiers innovateurs ainsi que des couvertures d'assurance connexes, et nous sommes impatients de travailler avec nos pairs de l'ACIFA pour faire en sorte que les Canadiens continuent d'avoir accès à une couverture d'assurance qui soit simple, abordable et accessible. »

L’ACIFA est une association à but non lucratif dédiée au développement d’un marché de l’assurance ouvert et flexible. Elle a été créée en 1997 pour donner une voix aux institutions financières qui offrent des produits d’assurance par l’intermédiaire d’une variété de canaux de distribution. Ses membres fournissent de l’assurance par le biais de centres de contact avec la clientèle, d’agents et de courtiers, d’agents de voyages, de publipostage direct, de succursales d’institutions financières et d’Internet.

L’ACIFA croit que les consommateurs sont mieux servis lorsqu'ils ont un choix significatif dans l'achat de produits et de services d'assurance. Ses membres offrent l'assurance protection de crédit, l'assurance voyage, l'assurance vie, l'assurance maladie et l'assurance multirisque des biens partout au Canada.

L’ACIFA travaille avec le gouvernement et les organismes de réglementation (principalement provinciaux et territoriaux) afin d'élaborer un cadre législatif et réglementaire pour le secteur de l'assurance qui permet d'assurer que les consommateurs canadiens obtiennent les produits d'assurance qui répondent à leurs besoins. L'Association a pour objectif de veiller à ce que des normes appropriées soient en place pour la distribution et la commercialisation de tous les produits et services d'assurance.

En plus de la Banque Canadian Tire, les 15 membres de l'ACIFA comprennent les branches d'assurance des principales institutions financières du Canada - BMO Assurance, CIBC Assurance, Desjardins Assurance, Assurance Banque Nationale, RBC Assurance, la Financière ScotiaVie et TD, Compagnie d'assurance-vie - ainsi que les principaux acteurs de l'industrie : Assurant Canada, la Compagnie d'assurance du Canada sur la vie, la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada, la Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS, Manuvie (la Compagnie d'assurance-vie des Manufacturiers), Sun Life et Valeyo.