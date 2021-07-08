سانوفي تنضم لـ"جناح فرنسا" في إكسبو 2020 دبي كشريك مواضيعي لعرض العلوم والابتكار
DUBAI, UAE, July 8, 2021 /EINPresswire.com/ --
أعلن "جناح فرنسا" المشارك في المعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي" عن انضمام شركة "سانوفي" إليه كشريك مواضيعي. وخلال الفترة المخصصة للحديث عن القطاع الصحي من 21 يناير – 3 فبراير عام 2022، ستقوم سانوفي بالإعلان عن حلول طبية مبتكرة لتحسين جودة حياة الأفراد.
تطورت أهداف معارض إكسبو الدولية على مر السنين، ولكن الهدف الآن هو تعزيز التعاون الدولي والبحث عن حلول للتحديات الرئيسية التي تواجه البشرية. وعلى مدى ستة أشهر، ستجتمع جميع دول العالم معًا للتفكير في هذه التحديات وكيفية إيجاد حلول ملموسة لها. وفي ظل الأزمة الصحية الحالية، لم يعد هذا الموضوع مجرد اقتراح، وإنما ضرورة حتمية.
في إكسبو دبي، ستعمل فرنسا على تعزيز المواهب والأفكار والأصول الفرنسية، وسترسخ مكانتها كقوة دافعة وشريك دولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في بناء عالم ما بعد الأزمة الصحية. كما ستعرض فرنسا مبادراتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المكرسة لبناء غد أفضل. ومن بين أهداف التنمية المستدامة، ستركز فرنسا بشكل كبير على دعم البحث والابتكار لتحسين قطاع الصحة.
“سيعمل الجناح الفرنسي على تعزيز المواهب الفرنسية التي تلعب دورًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تقدّم البشرية. سيمنح معرض إكسبو 2020 دبي فرنسا منصة لدعم رؤيتها الجديدة للتنمية المسؤولة. وفي ضوء الأزمة الصحية التي نواجهها، نحن فخورون بالترحيب بـ"سانوفي" بين شركائنا لعرض ابتكاراتها من أجل غد أفضل."
إريك لانكيه،
المفوض العام لجناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض "كوفريكس"
وعلى وجه الخصوص، ستقوم شركة سانوفي بعرض حلول وأنشطة تحت موضوع "دعم البحث والابتكار من أجل الصحة" الذي سيعقد في الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير 2022.
"نحن فخورون في سانوفي بشراكتنا مع الجناح الفرنسي في معرض إكسبو العالمي، والمساهمة في هذا الحدث الكبير ليس فقط بالنسبة للمنطقة وإنما لجميع أنحاء العالم. تظل الصحة أولوية قصوى خاصة في هذه الأوقات الحرجة، ويوفر لنا هذا المعرض فرصة مهمة لعرض خبراتنا وريادتنا كممثل عالمي في مجال الرعاية الصحية. ونحن نهدف إلى تسليط الضوء على علمنا وجهودنا البحثية والتطويرية والدور الحيوي الذي نقوم به لتقديم العلاجات والحلول المبتكرة. كما أن تعزيز المجالات ذات الأهمية الكبيرة لشعوبنا والتي تتسم بالتنوع والشمول هو مجال تركيز آخر نتطلع إلى تسليط الضوء عليه في إكسبو."
جان بول شوير،
رئيس ومدير عام شركة سانوفي بمنطقة الخليج
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