Bill‌ ‌Pearl‌ ‌revient‌ ‌avec‌ ‌le‌ ‌très‌ ‌attendu‌ ‌‌Mission‌ ‌‌à‌‌ ‌Paris‌ ‌1990‌ ‌

Mission in Paris 1990 cover art

Le livre Cœurs brûlants, Paris 1968 de Bill Pearl a connu un vif succès et Pearl s'apprête à nous replonger une nouvelle fois dans l’univers de Robert Samberg.

Cette histoire rayonne de bout en bout” — Christopher Noël, auteur acclamé de " In the Unlikely Event of a Water".

PALM BEACH COUNTY, USA, July 2, 2021 / EINPresswire.com / -- Après le succès de « Cœurs brûlants, Paris 1968 », Bill Pearl est de retour avec une autre histoire passionnante. Dans « Mission à Paris 1990 », nous retrouvons Robert Samberg des décennies après les événements de « Cœurs brûlants, Paris 1968 ». Beaucoup de choses ont changé pour Samberg, qui est maintenant un magnat des médias. À l'aube de ce qui est censé être l'un des moments les plus importants de sa carrière, Samberg retrouve un amour depuis longtemps perdu et son monde change en un instant.Nous sommes en 1990. Le Vietnam et l'Amérique n'ont pas encore fait la paix. Le Vietnam est encore sous le coup des guerres frontalières avec la Chine et à la veille de devenir une économie de marché. Le premier attentat à la bombe contre le World Trade Center ne se produira que trois ans plus tard, l'Amérique n'est donc pas encore consciente des dangers du terrorisme. Le Vietnam et l'Amérique commencent à reconnaître l'importance de mettre fin à leurs différends. Mission à Paris 1990 raconte comment un magnat américain des médias, Robert Samberg, dont la jeunesse en 1968 l'a lié à l'avenir du Vietnam, est recruté pour servir son pays, ne s’attendant absolument pas à ce qu'une mission visant à explorer la réconciliation politique le conduise sur le chemin de la réconciliation personnelle. À la veille de son plus grand succès commercial, il retrouve My Hanh, un amour vietnamien depuis longtemps perdu, et apprend qu'il a un fils. La vie de Robert est bouleversée dans ce récit sur la force durable de l'amour et le pouvoir du pardon. Ce roman, qui se déroule pendant la normalisation des relations entre les États-Unis et le Vietnam, explore la réconciliation entre les peuples et les nations. Il raconte également une puissante histoire d'amour - entre un homme et une femme ainsi qu'entre un père et son fils.Mission à Paris 1990 raconte le conflit entre un père et son fils, le père étant un magnat de l'audiovisuel, le fils, un révolutionnaire politique. Dans leur relation parsemée d’embûches, la question de savoir comment les Américains peuvent à nouveau éprouver de la fierté pour eux-mêmes en dépit de leurs imperfections est mise en contraste avec l'approbation aveugle des citoyens pour les régimes totalitaires où les gens ne sont pas autorisés à penser différemment ni à parler librement. Ce roman, qui se déroule pendant la normalisation des relations entre les États-Unis et le Vietnam, explore la réconciliation entre les peuples et les nations. Il offre une leçon puissante, à savoir que la réconciliation doit se faire en nous-mêmes si nous voulons qu'elle s'installe durablement.Mission à Paris 1990 est disponible en format de poche et en format numérique Pour plus d’informations, visitez le site web de Bill Pearl À propos de Bill Pearl :Résidant en Floride et se rendant en France deux mois par an, Bill Pearl est un romancier et poète américain, ancien président de Pearl Broadcasting et ancien propriétaire de la station de radio WNGS-FM basée en Floride. Bill est titulaire d'une Maîtrise en relations internationales avec une spécialisation en histoire diplomatique. Sa poésie et sa prose ont été publiées dans le Time Magazine, le George Washington University Hatchet, et Paris Voices, Paris, France. Les expériences de Bill en tant qu'étudiant à Paris ont inspiré « Cœurs brûlants, Paris 1968 ». Ses expériences dans une entreprise familiale et son intérêt de longue date pour le Vietnam lui ont inspiré la suite, « Mission à Paris 1990 ».