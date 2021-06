CMM Facultad de Teología, ofrece Títulos On-line Acreditados Globalmente

Spanish Theology Degrees Globally Experiential, Revelatory, Online Global Christian Transformation Education

“Hemos graduado a muchos cambiadores de naciones, tanto en el ministerio como en trabajos seculares, que han encontrado estrategias creativas para liderar y experimentar más paz.”” — Jorge Parrott

QUITO, PICHINCHA, ECUADOR, June 30, 2021 / EINPresswire.com / -- Ofrecemos un ambiente único, atractivo, transformador y experimental donde los estudiantes aprenden junto a otros compañeros de varias naciones. Nuestra facultad ofrece distintivos claves y únicos que nos diferencian de la academia típica. (Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre esos distintivos en www.cmmtheology.org Hemos graduado a muchos transformadores de naciones, tanto en el área ministerial como en trabajos seculares. También hemos tenido a muchos pastores y líderes experimentados que asistieron a otros seminarios tradicionales en su juventud y, el hambre de crecer en la Palabra Viva y el Espíritu Santo, los lleva a experimentar un 'renacimiento' en su pasión y celo por la presencia del Señor en su vida, familia y ministerio. Muchos que son llamados a sectores de negocios, educación y gobierno, también han encontrado estrategias creativas para ayudarlos a impactar su “esfera de influencia” en el mercado, reflejando el carácter de Jesucristo.Nuestra facultad es ideal para personas ocupadas y trabajadoras que no desean abandonar a sus familias, hogares o trabajos para obtener su título avanzado. Ofrecemos títulos de Associate, Bachelor, Master, Doctor y PhD. Estamos recibiendo solicitudes de aplicación para las clases que inician a partir de septiembre de 2021. Las clases son completamente en español.¡Estamos en una guerra por la causa de Cristo! Muchas naciones están luchando con el espíritu del anticristo que desea derrocar la herencia judeocristiana y estamos en riesgo de perder generaciones en la oscuridad, el caos y la agitación.Estamos comenzando este año lectivo en Septiembre. Por favor comparta esta información en sus redes sociales y con amigos y familiares. ENFOQUE DE LA FACULTAD POR TÍTULOASSOCIATE (Asociado) con Dios, la Biblia y Usted. Comprende y escucha a Dios en el Nuevo Testamento y en la vida diaria, encuentra una mayor libertad de la esclavitud y la religión; y pon en práctica algunos principios básicos, incluidos la identidad en Cristo y el calendario de Dios.BACHELOR (Bachiller) Fundamentos, Carácter y Relación.Sienta una base sólida; obtén una visión más profunda del carácter de Dios a través de la historia del Antiguo Testamento con una aplicación personal; escucha más claramente a Dios a través de las Escrituras y la vida diaria; y adquiere una mejor comprensión del horario de Dios en un contexto mayor de relación personal.MASTER OF MINISTRY (Master en Ministerio) Fundamentos Proféticos y Teológicos.Por medio del Espíritu de Dios, comprende mejor a los profetas del Antiguo Testamento en su línea de tiempo; obtén un corazón de discernimiento y madurez mirando a los profetas actuales y entiende mejor la expresión de Dios personalmente, en un ambiente en que el estudiante obtiene una visión más profunda de una vida de ministerio, ya sea en su trabajo secular o en una posición ministerial.MASTER OF THEOLOGY (Master en Teología) Relaciones, Liderazgo y Usted.Comprende los Principios Bíblicos y la Historia, de una manera que da vida y que se puede aplicar para encontrar la expresión personal y la claridad del plan de Dios como líder en la próxima cosecha a través de la Teología Reveladora y las Misiones Aplicadas, guiadas por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Este nivel ofrece dos opciones: Teología Reveladora y Misiones.DOCTOR OF MINISTRY (Doctor en Ministerio) Encontrar su voz para el Cuerpo de Cristo.Obtén un corazón de revelación, conocimiento y comprensión, para contribuir a la Ecclesia, para luego poder expresar una parte de todo lo recibido, a través de una disertación que conduzca a un libro.DOCTOR OF THEOLOGY (Doctor en Filosofía en Teología o PhD) Encontrar tu voz para la humanidad.Consigue un corazón de revelación, conocimiento y comprensión de la contribución desde uno hacia la humanidad y luego poder expresar una parte del todo a través de una disertación que conduzca a un libro.CMM COLLEGE OF THEOLOGY, está iniciando su 15to. año de ofrecer títulos cristianos acreditados en todo el mundo, on-line en inglés y español, está aceptando solicitudes para el próximo período académico que comienza en septiembre y la graduación será en junio de 2022. 