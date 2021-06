Pluripotent Diagnostics offre uno screening genetico conveniente, più di 20 malattie specifiche per paziente

La società più avanzata di servizi completi di genetica. Tariffe a partire da 249$ per malattia.

SUNNYVALE, CALIFORNIA, UNITED STATES, June 28, 2021 / EINPresswire.com / -- A Pluripotent Diagnostics ( PDx ), crediamo in un mondo privo di malattie genetiche . Statisticamente, 7 persone su 10 muoiono per una malattia geneticamente correlata. Le soluzioni brevettate proprietarie di PDx consentono diagnosi genetiche precoci a tutte le età per creare interventi terapeutici personalizzati specifici per la persona. Idealmente, questo può migliorare e prolungare la vita, persino prevenire del tutto le malattie.Il Santo Graal della medicina moderna è quello di personalizzare trattamenti per i consumatori in salute. Questo livello successivo di assistenza consiste in analisi genetiche, diagnostica pre-malattia e capacità di applicare i risultati per creare terapie correttive. Dalla culla alla tomba i nostri geni governano il nostro benessere. Molte delle peggiori malattie che stanno devastando la nostra società hanno una componente genetica, dai tumori e disturbi neurodegenerativi come l'Alzheimer, alle malattie cardiache e cardiovascolari. Mentre aziende come Ancestry fanno un lavoro ragionevole aiutando a tracciare le genealogie, l'analisi genetica individuale non è prontamente disponibile a un costo accessibile e i trattamenti personalizzati incipienti sono pochi e proibitivi. Inoltre, l'industria dei trapianti è ostacolata in tutto il mondo dalla mancanza di organi adeguati. La generazione o la clonazione di organi specifici della persona è attualmente inesistente per il pubblico in generale al di fuori di PDx.Leggere un genoma e correggerne gli errori con trattamenti personalizzati è meglio che raccontare il futuro, e grazie a PDx, reale. La diagnostica e la terapia precoce delle malattie specifiche per la persona possono salvare i consumatori sanitari da una moltitudine di malattie genetiche. PDx utilizza tecnologie all'avanguardia nelle aree interdisciplinari dell'intelligenza artificiale, della genetica e della medicina per creare un modello "da genotipo a fenotipo". Questa nuova tecnologia consente a PDx di progettare gli algoritmi più sofisticati per identificare la probabilità di malattie e il targeting terapeutico per ogni consumatore di salute. Persino in questo momento , PDx sta ricevendo ordini per le analisi del genoma da parte dei consumatori sanitari.PDx è orgoglioso di annunciare il lancio del prodotto di due servizi per la comunità: sequenziamento del DNA di nuova generazione di una singola malattia (multigenica) a prezzi accessibili (i risultati sono oltre 1000 volte più dettagliati di 23 e Me e Ancestry) e sequenziamento dell'intero genoma per il rilevamento di qualsiasi gene nell'intero genoma, con ogni pezzo di DNA sequenziato. Questi metodi rigorosi vengono utilizzati per garantire che non vengano fornite false speranze ai pazienti.Le malattie attualmente trattate sono: Alzheimer, morbo di Parkinson, malattia di Huntington, malattie cardiovascolari, cancro al pancreas, epilessia, cancro al seno, BPCO (malattie polmonari), linfoma non-Hodgkin, sclerosi multipla, diabete di tipo 2, cancro del colon e sclerosi laterale amiotrofica /La malattia di Lou Gehrig.L’ufficio Pdx europeo aprirà per l’estate 2021 in Sardegna, Italia!PDx è orgogliosamente locata presso il Molecular Medicine Research Institute in California in Silicon Valley.Per ordinare un kit genetico, vai su PluripotentDiagnostics.com.Prof. Sean James MillerPluripotent Diagnosticsscrivici qui (email)Vieni a trovarci sui social:FacebookLinkedIn