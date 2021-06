Das smarte Balance Board „Plankpad“ räumt bei Design- und Innovationsauszeichnungen ab

German Innovation Award German Design Award High-Plank on the Plankpad

Der smarte Core- und Ganzkörper-Trainer hat den German Design Award 2021 und den German Innovation Award 2021 gewonnen.

MüNCHEN, DEUTSCHLAND, June 24, 2021 /EINPresswire.com/ -- Die Idee klingt im Nachhinein genial einfach: Aus einem Holzbrett ein Balance Board für den Unterarmstütz (Plank) als eine der effektivsten Trainingsübungen überhaupt zu bauen und dazu Spiele-Apps fürs Smartphone bzw. Tablet zu entwickeln, um sich spielend in Form zu bringen und an seinem Sixpack zu arbeiten. Daraus entstand schlussendlich das einfach geniale Plankpad – Designed in Germany! Das sehen auch die Juroren des German Innovation Award sowie des German Design Award so und haben das Plankpad mit Gold ausgezeichnet. Das Plankpad ist der weltweit erste App gestützte Ganzkörpertrainer, der Workouts mit Spielen kombiniert.

Anstatt nur gegen die Uhr anzukämpfen, motiviert die App (verfügbar für iOS und Android) zu intensiven Workouts durch abwechslungsreiche Spiele. Einfach Smartphone oder Tablet auf das Board legen, sich in der Plank-Position auf das Brett stützen und die Spiele durch die Bewegungen steuern. Die Games fordern den spielerischen Ehrgeiz heraus und lenken vom anstrengenden Training ab. Man fokussiert sich auf das Spiel und hält den Unterarmstütz ganz nebenbei – und deutlich länger – durch. Die App kann auch auf jeden beliebigen Smart TV gestreamt werden, so wird der Workout im Wohnzimmer zum Ereignis für die ganze Familie.

German Innovation Award Winner 2021

Plankpad hat für den innovativen Ansatz den German Innovation Award 2021 in der Kategorie Travel, Sports und Outdoor Goods erhalten und wurde durch seine exzellente „Business to Consumer“-Qualität ausgezeichnet. Die Begründung der Jury fasst das Konzept prima zusammen: „Plankpad ist der erste App-gestützte Balance-Ganzkörpertrainer. Das minimalistische Design und die ergonomischen Proportionen ermöglichen dynamisches Planken und Stand up Balancing. Die mit dem Board synchronisierte App bietet spannende Spiele und professionelle Workouts. Sie motiviert User nahezu jeden Alters. Die hocheffizienten Plank-Übungen trainieren gleichzeitig alle wichtigen Muskelgruppen. In Kombination mit dem Smartphone wird Plankpad zum Sportification und Gamification Tool. Per TV-Streaming verwandelt sich das Plankpad z. B. zum Surfboard und wird so zum Erlebnis für die ganze Familie. Plankpad sorgt für Spaß beim Training, dient zur Prävention von Rückenschmerzen und fördert Edutainment sowie Konditionstraining für Kinder. Die Plankpad App wird sukzessive mit Spielen, Workouts und Lerninhalten erweitert.“

German Design Award Winner 2021

In der Kategorie Sports, Outdoor, Activities und Leisure erhält das Plankpad Studio Edition mit seinem außerordentlichen Produkt-Design den German Design Award 2021. Die Simplizität, die zeitgemäße Gestaltung und die Hochwirksamkeit überzeugten die Jury vom Ganzkörper-Trainer: „Das einfache, zeitgemäß gestaltete und hochwirksame Produkt folgt dem Trend zur Digitalisierung im Sport mit einer Kombination aus App und Vielzweckbrett. Dies ermöglicht eine Vielzahl von speziell auf das Profil des Benutzers zugeschnittenen Übungen.“

Die Kombination aus App und Vielzweckbrett ermöglicht nicht nur eine Vielzahl von speziell zugeschnitten Übungen für den Benutzer, sondern es folgt dabei dem Trend der Digitalisierung im Sport. Und macht es damit zu einem der Design-Produkte des Jahres.

Spielend zum Sixpack

Planking ist eine der effektivsten Übungen überhaupt, aber es ist auch eine der langweiligsten. Um das Planken für alle interessanter und unterhaltsamer zu machen, entwickelte André Reinegger, Gründer von Plankpad, das interaktive Balance-Board. Das Plankpad schafft eine spannende und komfortable Kombination aus Spaß und Sport, um spielend in Form zu bleiben. Es ist vielseitig und unterhaltsam für jedes Alter, Geschlecht, Einsteiger und Profisportler. Durch die dynamischen Plank-Workouts ist es auch im Fokus von Trainern, Orthopäden und Profisportlern. Neben gestählten Bauchmuskeln und mehr Stabilität verbessern die Übungen Haltung und können Rückenschmerzen vorbeugen.

Sehr amüsant sind die diversen Spiele, z.B. "Duck Shoot" oder "Wave Rider", mit denen Arme, Schultern, Rücken, Bauch, Gesäß und Beine gleichzeitig und hocheffizient trainiert werden. Durch die Links- und Rechts-Bewegung, um das Spiel zu steuern, wird der Körper zum Controller, womit noch mehr Muskeln werden beansprucht. In nur wenigen Minuten pro Tag kann man Muskeln aufbauen, Fett verbrennen und die gesamte Körperhaltung verbessern.

Über Plankpad

Das Plankpad, entwickelt von der Hallo Products GmbH mit Sitz in Aachen, ist der erste App-gestützte Ganzkörpertrainer, der den Workout mit Spielen kombiniert. Das Plankpad schafft eine spannende und komfortable Kombination aus Spaß und Sport. Es ist vielseitig und unterhaltsam für jedes Alter, Geschlecht, Einsteiger und Profis. Durch die App verbessert es die Trainingsmotivation und führt so zu schnelleren Ergebnissen. Das Plankpad ist ästhetisch gestaltet und besteht aus hochwertigem Ahornholz in Nussbaumoptik und einer weichen Oberfläche, mit Platz für ein Smartphone oder Tablett. Plankpad wird mit einer eigenen App geliefert.

Weitere Informationen:

