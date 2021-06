Ginkgo Management Consulting & AWK Group wächst und verstärkt ihren Fussabdruck dank Zusammenschluss mit der Quint Group

Ginkgo Management Consulting & AWK Group kündigen ihren nächsten Zusammenschluss an: Die Quint Group, mit ihren Standorten in den Niederlanden, Spanien & Asien.

HAMBURG, GERMANY, June 18, 2021 / EINPresswire.com / -- Die Beratungsunternehmen AWK Group Ginkgo Management Consulting kündigen ihren nächsten Zusammenschluss an: Die Quint Group , mit ihren Standorten in den Niederlan-den, Spanien und Asien, schliesst sich der Gruppe mit ihren mehr als 500 Beratern für digi-tale Transformation an. Den Kunden stehen künftig neben erweiterten Beratungsleistun-gen auch Kompetenzen in der Implementation digitaler Plattformen zur Verfügung. In die-ser Konstellation streben AWK und Ginkgo 2021 ein konsolidiertes Umsatzziel von 175 Mio. EUR in 2021 an.Quint, ein internationales Beratungs-, und Technologieunternehmen für digitale Transformation, fo-kussiert mit seinen mehr als 300 Mitarbeitenden an Standorten in den Niederlanden, Spanien sowie ihrer Präsenz in Asien auf Digitale Strategien, Data Activation, Lean Agile Enterprise, Sourcing Advi-sory, IT Governance, Enterprise Cloud sowie Unternehmens- und Plattformautomatisierung. Zu den Kunden von Quint gehören bereits führende niederländische und spanische Konzerne sowie grosse Regierungsorganisationen und mittelständische Unternehmen.Innerhalb von nur 6 Monaten nach den Zusammenschlüssen von AWK, Ginkgo und TALOS Ma-nagement Consultants wächst die Beratungsgruppe mit diesem Meilenstein auf mehr als 800 Mitar-beitende an sieben Standorten in Europa und Asien. Damit steigert sie nicht nur ihre Relevanz als international gewichtiger Player. Konsolidiert strebt die Gruppe dieses Jahr ein Umsatzwachstum von rund 175 Mio. EUR an.Oliver Vaterlaus, CEO der Gruppe, erläutert: «Wir teilen mit Quint die Vision, einen ‘Great Place to Grow’ zu schaffen. Wir wollen eine führende internationale Management- und Technologiebera-tungsgruppe formen, die als Partner für digital ambitionierte Kunden in Fokusmärkten und -branchen sowie als Arbeitgeber für qualifizierte Talente noch attraktiver ist.Maurice Boon, CEO der Quint Group, ergänzt: «Wir führen Menschen, Prozesse, Technologien und Leadership zusammen und beschleunigen so die Transformation, die unseren Kunden in ihren Märkten zu Wettbewerbsvorteilen verhilft. AWK und Quint ergänzen sich perfekt – nicht zuletzt auch als attraktive Arbeitgeber für hochqualifizierte Beraterpersönlichkeiten, sind doch sowohl AWK als auch Quint als ‘Great Places to Work’ anerkannt.»Lars Godzik, CEO und Founding Partner von Ginkgo Management Consulting, fügt hinzu: «Quint ist eine exzellente Ergänzung zu unserer Gruppe. Dies betrifft nicht nur die geografische Abdeckung, sondern auch die enorme Vordenkerrolle und Expertise.»Dank dem Zusammenschluss mit Quint gelingt der Gruppe ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer international führenden, unabhängigen Management- und Technologieberatungsgrup-pe.Über Ginkgo Management ConsultingGinkgo Management Consulting mit Hauptsitz in Hamburg ist mit mehr als 135 Mitarbeitenden und Standorten in China, Singapur und der Schweiz eine auf Digitale Strategien und Transformationen spezialisierte Management-Beratung, die hauptsächlich internationale Grosskunden bei komplexen Projekten global begleitet. Die Tochtergesellschaft Ginkgo Analytics ist im Bereich Data Science und Artificial Intelligence tätig.Mehr Informationen: www.ginkgo.com Über AWK GroupAWK Group ist eine unabhängige internationale Management- und Technologieberatung mit Stand-orten in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Luxemburg. Mit über 400 Mitarbeiter*innen begleitet AWK die digitale Transformation von Organisationen aus un¬ter¬schied¬lichs¬ten Branchen von der Strategie bis zur Umsetzung und ist mit den Technologien der Zukunft vertraut. Ihre Dienstleistun-gen erstrecken sich von der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle über Data Analytics, Cyber Security und IT Advisory bis hin zum Management komplexer Transformationsprojekte.Mehr Informationen: www.awk.ch About QuintQuint is an international consultanc and technology company. We support organizations in design-ing and implementing their digital transformation. To this end, we accelerate and embed transfor-mations by connecting people, processes, technology and leadership to one another. Quint’s key focus areas are Digital Strategy, Data Activation, Lean-Agile Enterprise, Enterprise DevOps, Enter-prise Cloud, Sourcing Advisory and IT Governance.Mehr Informationen: www.quintgroup.com