Sortie en France de THE BEACH BUM avec MATTHEW McCONAUGHEY

Matthew McConaughey en loser magnifique dans The Beach Bum

The Beach Bum par le réalisateur de Spring breakers sort en France le 23 juin chez ILY FILMS

Une comédie déjantée sur un « stoner » marginal et rebelle.” — Richard Lechartier

LONDRES, ROYAUME UNI, June 22, 2021 / EINPresswire.com / -- Le distributeur ILY FILMS , basé à Londres (GB), sort en France cet été la comédie déjantée The Beach Bum avec Matthew McConaughey .Le Film réalisé par Harmonie Korine (Springbreakers) sera disponible le 23 juin 2021 sur toutes les plateformes VOD et le 7 juillet en DVD et Blu Ray.The Beach Bum suit les mésaventures de Moondog (Matthew McConaughey) qui n’obéit à aucune règle sinon les siennes .« Stoner », rebelle et sympathique voyou, il mène grand train et doit sans cesse se réinventer.Le cast international comprend Snoop Dogg (Starsky et Hutch), Isla Fisher (Nocturnal Animals), Zac Efron (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile), Martin Lawrence (Bad Boys), Jonah Hill (Le Loup de Wall Street) et la légende de la musique Jimmy Buffett.ILY FILMS est une société de distribution et de production de films créée par Richard Lechartier . La société acquiert et distribue les films pour la France et pays francophones ainsi que le Royaume Uni et l’Irlande.Richard Lechartier a commencé à sortir les premiers films sous le label ILY FILMS en 2020 : « A hologram for the King « avec Tom Hanks la première sortie en France , suivie par "Hard Kill" avec Bruce Willis au Royaume Uni.Les sorties à suivre pour 2021 sont le film de Guerre « The Resistance Fighter » pour la France ; et « Out of Death » avec Bruce Willis pour le Royaume Uni.

Bande annonce The Beach Bum