Innovative Systems nomeia Carlos Tomiato FinScan® Diretor de Vendas, Brasil

BRAZIL, May 31, 2021 / EINPresswire.com / -- Innovative Systems, Inc., líder global no desenvolvimento e entrega de dados corporativos de alto desempenho e soluções de gerenciamento de risco, tem o prazer de anunciar que Carlos Tomiato ingressou na empresa como Diretor de Vendas do Brasil. Com sede em São Paulo, Carlos é responsável por conduzir a estratégia de crescimento de nossas soluções de combate a lavagem de dinheiro (AML) FinScan da Innovative em toda a região e se concentrará no setor financeiro e em outros setores regulamentados.Antes de ingressar na Innovative, Carlos foi sócio do grupo de advisory da KPMG Brasil, levando as ofertas de tecnologia com foco em risco, compliance e fraude da empresa aos clientes por meio de canais de parceiros locais e internacionais. Carlos também ocupou cargos de liderança sênior na Oracle, ATTPS Informática, Banco Espírito Santo (BES), Banco Pine, Senior Solutions, entre outros.“Estou muito animado para representar a FinScan, líder global em soluções de Compliance/AML”, disse Tomiato. “A oferta da FinScan de dados da mais alta qualidade e tecnologia de correspondência é única e é o que permite aos clientes obter os resultados de triagem mais precisos do setor. O valor disso não pode ser subestimado - especialmente quando se trata de instituições financeiras onde os requisitos regulatórios e o risco de reputação são de vital importância no combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades criminosas. Estou ansioso para trazer este produto excepcional para a industria financeira brasileira ”.“Estamos muito satisfeitos por ter Carlos se juntando à equipe FinScan”, disse Ricardo Gonzalez, vice-presidente sênior para a América Latina. “Como parte do plano de crescimento estratégico de nossa empresa, continuamos a investir no mercado brasileiro, onde estamos presentes desde 1997. Carlos traz um histórico comprovado de percepções de mercado e sucesso de vendas que nos ajudará a fornecer a tecnologia líder da FinScan e aclamado customer service ao mercado brasileiro de Compliance/AML. ”Sobre FinScanFinScan é um provedor global de soluções avançadas de consultoria e Compliance AML / KYC, nas quais as principais organizações em todo o mundo confiam. Com base em décadas de experiência em qualidade de dados e tecnologias de correspondência de dados baseadas em IA, a precisão incomparável de rastreamento de risco e Compliance do FinScan ajuda a minimizar falsos positivos enquanto reduz o risco de perda de hits verdadeiros. As ofertas abrangentes do FinScan incluem sanções e triagem PEP, due diligence e triagem UBO, SWIFT / triagem e monitoramento de transações, ID Authentication e recursos de enriquecimento de dados. FinScan oferece opções de implantação flexíveis, incluindo On-premise, SaaS, híbrido, ou API´s ou WebServices para atender aos requisitos de privacidade de dados, eficiência ou segurança de nossos clientes.CONTATO: Karin O'Sullivan Vice Presidente, Comunicações de Marketing (+1 412) 937-7678kosullivan@innovativesystems.com