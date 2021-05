Metabase Q e Immersive Labs fazem parceria para ajudar a eliminar a lacuna de talentos cibernéticos na América Latina

A primeira iniciativa será o HackerFest, uma competição criada para colocar os especialistas em segurança cibernética da região uns contra os outros por prêmios

CIDADE DO MÉXICO, CONNECTICUT, MEXICO, May 27, 2021 / EINPresswire.com / -- A Immersive Labs nomeou hoje a Metabase Q como seu distribuidor latino-americano e parceiro principal para levar sua plataforma de prontidão cibernética humana para equipes de segurança cibernética empresarial na região. Os dois trabalharão juntos para capacitar as organizações a medir e melhorar as capacidades de habilidades cibernéticas de seu pessoal para reduzir o risco cibernético.Como parte de la celebración ante esta nueva colaboración, Immersive Labs y Metabase Q lanzarán el HackerFest, una competencia de cinco días que se celebrará a partir del 10 de junio a través de la plataforma de Immersive Labs. Participantes competirán entre sí en retos que van desde la caza de amenazas (threat hunting) y la ingeniería inversa hasta la creación de red teams. Por cada reto superado se les otorgarán puntos y los tres primeros lugares con más puntos serán los ganadores de los premios. La Universidad de las Américas Puebla representada por el Mtro. Fernando Thompson de la Rosa, Director General de Informática, será anfitrión del evento de clausura en la que se podrá ver la transmisión en vivo de la final del HackerFest.La liga de registro y la información detallada del HackerFest se encuentra en HackerFest 2021 Para celebrar sua nova parceria, as duas empresas sediarão o HackerFest, uma competição de vários dias em execução por cinco dias a partir de 10 de junho na plataforma de habilidades gamificadas da Immersive Labs. Os participantes irão competir uns contra os outros em tudo, desde caça de ameaças (threat hunting) e engenharia reversa até equipes vermelhas (red teams), com pontos atribuídos para cada desafio concluído com sucesso. Uma festa de visualização das finais do HackerFest será organizada pela Mtro. Fernando Thompson de la Rosa, Diretor Geral de TI da Universidad de las Américas Puebla. Para obter mais informações sobre o HackerFest ou para se registrar para participar, visite www.metabaseq.com “O objetivo da competição é ajudar ciberprofissionais em toda a América Latina a melhorar suas habilidades para melhor proteger suas respectivas organizações”, disse Mauricio Benavides, CEO e cofundador da Metabase Q. “Com a escassez de talentos em segurança cibernética, é imperativo que as organizações melhoram as habilidades dos membros da equipe existentes para garantir que suas organizações sejam protegidas. ”“Estamos entusiasmados em trazer esta competição e nossa plataforma comprovada de desenvolvimento de habilidades cibernéticas para a América Latina em parceria com a Metabase Q”, disse James Hadley, CEO da Immersive Labs. “Juntos, podemos ajudar as organizações a medir e melhorar melhor os recursos de habilidades cibernéticas de seus funcionários.”A plataforma Immersive Labs permite que as organizações analisem as habilidades de equipes técnicas e não técnicas e as capacite com habilidades cibernéticas relevantes para suas funções. Os laboratórios são baseados na mais recente inteligência de ameaças para garantir que todos, desde a liderança executiva até as equipes de segurança, possam fazer sua parte no tratamento do cenário de ameaças em evolução.“Embora a escassez de talentos em segurança cibernética seja um problema global, é mais grave na América Latina por causa do crescimento exponencial na adoção de serviços digitais”, disse Louise Ireland, COO e cofundadora da Metabase Q. “Nossa parceria com a Immersive Os laboratórios nos permitirão melhorar continuamente as habilidades das equipes de segurança cibernética existentes nas empresas latino-americanas para mitigar as ameaças cibernéticas. ”.Sobre o Metabase QA Metabase Q protege as organizações contra perdas financeiras e de reputação com segurança cibernética mais inteligente.Por meio de auditoria e análise contínuas, o Metabase Q calibra as defesas cibernéticas que oferecem eficácia de segurança, permitindo que as organizações cresçam e inovem sem serem impedidas por ameaças cibernéticas. Mais de 80% das transações de serviços financeiros no México são protegidas pela Metabase Q, 10 das maiores empresas da América Latina, bem como agências governamentais, contam com a Metabase Q para proteger continuamente seus sistemas e dados de ataques cibernéticos. Para saber mais sobre a Metabase Q, visite: www.metabaseq.com Sobre Immersive LabsA Immersive Labs está capacitando as organizações a equipar, exercitar e comprovar as capacidades cibernéticas humanas. Fornecemos métricas que fornecem aos líderes de segurança uma visão sobre as habilidades cibernéticas humanas e os níveis de prontidão em sua organização e os aprimoramos por meio de laboratórios dinâmicos e cenários de crise que rastreiam o cenário de ameaças. Immersive Labs é apoiado pela Goldman Sachs e Summit Partners e nossos clientes incluem algumas das maiores organizações globais em serviços financeiros, saúde e governo. Para obter mais informações sobre a oferta da Immersive Labs, visite www.immersivelabs.com