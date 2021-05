Entrevista Exclusiva En Negocios Millonarios a Ricardo De La Cerda

Entrevista Exclusiva Ricardo De La Cerda Ricardo Private Jet Maryland Executive Airport Ricardo De La Cerda with reporters

Hoy nos gustaría presentarles a Ricardo De La Cerda.

WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, UNITED STATES, May 27, 2021 / EINPresswire.com / -- Es un honor hablar contigo hoy. ¿Por qué no nos ofrece algunos detalles sobre usted y también su historia? Exactamente, ¿cómo llegaste a donde estás hoy?Mi nombre es Ricardo De La Cerda , me llaman el Tiburon Millonario Experto en Marketing Digital y también creador de muchisimos negocios Online. Mi primera aparición en los medios fue en AM Radio, una estación de radio nacional en los EE. UU., Con una audiencia muy grande, no tenía sitio ni organización, ¡que era el tema sobre el que me entrevistaban! Eso fue en 1999 y también en ese momento tenía una empresa de Construcción y Bienes raíces muy efectiva, pero me apasionaba el marketing digital en línea, después de un par de años antes, y también deseaba cambiar mi vida. Últimamente tuve una experiencia espiritual con la ley de la atracción, de hecho había hecho un examen de conciencia durante todo ese tiempo y deseaba seguir mis sueños y también tener un impacto en el planeta. Cuando escuché al presentador de radio decir que iba a contratar a un experto en marketing digital en el programa la semana siguiente, pensé que podría ayudar a los oyentes, así que presenté al programa (¡6 veces!), ¡Y finalmente me dieron la bienvenida! Esa entrevista liberó mi nuevo trabajo de la noche a la mañana, me consiguió una lista A de clientes e hizo mi transición a mi nuevo mundo de marketing y publicidad digital en línea. servicio fácil y También fue el comienzo de mi viaje publicitario y varios años después tuve un gran éxito, al que ahora he sido el latinx mas conocido en el mundo entero con mas de 299 mil redes de noticias siguiendome y mas de 4 millones de vistas por Publicación.De aseguro que su éxito no fue nada fácil. ¿De qué obstáculos has tenido que deshacerte en el camino?Cuando tube mi primera entrevista en la radio (la que les informé antes), la terminal de radio estaba realmente contenta con la reunión, ¡pero no todos estuvieron de acuerdo! Y tuve que aprender de antemano cómo manejar a los 'odiadores' que no están felices por ti cuando te arriesgas a ponerte disponible. Aquello golpeó mi confianza en mí mismo, pero después de mirar un poco el corazón, tomé una decisión sólida de NO permitir que personas que ciertamente nunca antes había conocido me frenaran, así que me seleccioné a mí mismo, me desempolvé y, en realidad, nunca jamás me eh preocupado. Ahora estoy tan feliz de haberlo hecho, ya que sin duda habría perdido tanto o de lo contrario. Mi adagio es: "Nunca aceptes críticas de una persona a la que nunca acudirías en busca de recomendaciones. Eso descarta a todas las personas que no conoces, a todas las personas que no viven y que también hacen lo que quieres vivir y hacer, y todas las personas que no considera especialistas en su tema.Hablemos del trabajo que haces. ¿En qué se especializa y también por qué debería una persona tratar con usted sobre la competencia?Como consultor de Negocios Millonarios, Restaurantes y estratega de marketing digital, me ubican entre el 1% de talento superior. Tengo una comprensión completa de los algoritmos de Google y de cómo las actualizaciones recientes de Panda, Penguin, Hummingbird, Mobilegeddon y Rank Brain han afectado a los sitios web y sus factores de clasificación. Puedo diagnosticar sanciones y reparar clasificaciones de forma rápida y eficaz. Mis estrategias personalizadas combinan mis habilidades en redacción publicitaria, creación de contenido, SEO de sombrero blanco y marketing creativo para crear el máximo impacto y ofrecer resultados acumulativos duraderos.Cualquiera que prometa posiciones # 1 estaría participando en tácticas poco éticas que enmascaran su falta de conocimiento y habilidades técnicas de SEO. NADIE puede garantizar posiciones orgánicas # 1. Siempre. Si lo hacen, es una estafa o tienen la intención de emplear tácticas de sombrero negro que seguramente demolerán la clasificación de su sitio en el futuro. Su disminución en el tráfico y los ingresos sería gradual y probablemente no descubriría el daño durante meses. He pasado la mayor parte de mi carrera de SEO reparando el daño, lo que no es muy diferente a limpiar un derrame de petróleo. Independientemente de lo que le hayan dicho o leído, se necesitan meses, no semanas, para lograr y / o restaurar las clasificaciones orgánicas superiores y aumentar el tráfico y las conversiones.¿Cuál es tu mejor consejo para los lectores que prefieren tener éxito en su vida?Recomiendo que cuando tenga un concepto inusual, realmente se sienta motivado para hacer algo diferente, o quiera hacer un gran cambio en su vida, sea inicialmente selectivo con quién comparte la información. Esta es a menudo una etapa 'frágil' en la que puede ser influenciado o persuadido fácilmente por las ansiedades y las preguntas de otras personas, por lo que mi idea es manejarlo con tratamiento 'y ser selectivo con respecto a a quién se lo cuenta. Mi recomendación es que cuando algo se sienta realmente bien cuando 'sabe', no trate de encontrar la aprobación o validación de otras personas o quizás una segunda suposición usted mismo, opte por su éxito, ¡lo está esperando!Hablando de éxito, ¿qué te indica la palabra?El éxito para mí indica hacer un trabajo que no parece trabajo porque es muy satisfactorio y salto de la cama por la mañana por el hecho de que me apasiona, siempre estoy al día en los Negocios de SEO y tendencias de marketing, y soy proactivo en mis esfuerzos. Evaluar y ajustar continuamente según sea necesario para obtener y mantener resultados óptimos. Desde SEO dentro y fuera de la página, redes sociales, redacción / creación de contenido y marketing en línea, ¡lo tengo cubierto!Por último, ¿exactamente cómo pueden las personas conectarse contigo si quieren aprender más?Si desea conectarse conmigo, me pueden encontrar en los siguientes medios:Sitios de Internet:Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/ Red social - Chirp Social Network: