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中国愿与俄罗斯共同推进探月计划

在2021年“初创村”（Startup Village）国际会议上，中国航天科工集团公司、月球村协会（Moon Village ）创始人杨宇光表示，中俄在联合太空探索方面有着广阔的前景。

MOSCOW, RUSSIA, May 25, 2021 /EINPresswire.com/ -- 在2021年“初创村”（Startup Village）国际会议上，中国航天科工集团公司、月球村协会（Moon Village ）创始人杨宇光表示，中俄在联合太空探索方面有着广阔的前景。

“我非常希望我们能展开合作。俄中两国已经签署了关于共同推进探月计划，特别是建立月球基地的协议。我认为，通过携手共进，我们可以取得更大的成就。月球南极、月球其他区域都囊括在我们计划当中。为此，我们需要新技术，而这些新技术后期可用于火星以及其他太空计划框架内的研究工作。”

据杨宇光先生所言，无论是对俄罗斯还是对中国，国际合作都至关重要，其中首要任务是将人类送上太空。“既然我们决定建造月球站，让我们齐心协力来做吧。闭门造车是行不通的。我们认为，通过共同努力，我们将能够减少对人类的风险，使飞行更加安全，降低发射成本，在月球表面维持永久性基地。”

中方伙伴相信，俄罗斯可以通过新的发动机技术，尤其是电气装置做出重大贡献。

俄罗斯国家航天集团公司前景计划和科学执行主任亚历山大∙布洛申科表示，双方已经成立了联合工作组，并已就将载人飞船与超重型运载火箭相整合达成了协议。

中方也考虑在其新的天宫号空间站方面进行合作的可能性。“我们在开发中国空间站的时候，为外国模块的对接留下了余地，从而为国际宇航员团队在该站工作提供了可能，”中国航天科工集团公司代表在2021年“初创村”国际会议上表示。

注册会员可以在以下网站上观看会议的完整录像：https://startupvillage.ru/program

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