ثاني بن أحمد الزيودي يترأس الاجتماع الثاني لعام 2021 لمجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 23, 2021 /EINPresswire.com/ --
His Excellency Dr.Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade, Minister in charge of Talent Attraction and Retention and Deputy Chairman of Etihad Credit Insurance (ECI) Board of Directors, chairing the meeting
• الزيودي يشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة ويسلط الضوء على مساهمتها في تسريع واستدامة التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات
• تى أبريل 2021، قامت الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات حيث قدمت 3,605 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة تجاوزت 2.28 مليار درهم، أي ما يعادل 6.86 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة، وقامت بتقديم ضمانات لتمويلات تجارية بلغت 1.16 مليار درهم
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والمكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الاجتماع الثاني لعام 2021 لمجلس إدارة الشركة في مكتبها في دبي، حيث بدأ معاليه الاجتماع بتهنئة إدارة الشركة على مساهمتها وأثنى على دورها الكبير في دعم تعافي الشركات الإماراتية من تداعيات كوفيد – 19، ما يساهم في الحفاظ على مرونة واستقرار اقتصاد دولة الإمارات في فترة ما بعد الجائحة.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمن معاليه الدور المحوري الذي لعبه فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (طيب الله ثراه) في تشكيل السياسات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات وفي الإنجازات التي حققتها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات منذ تأسيسها، وأشار إلى أن توجيهاته ودعمه المستمر كرئيس لمجلس إدارة الشركة شكلت منارة استهدت بها الشركة في نموها وازدهار أنشطتها، وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال.
كما أشاد معاليه بالجهود الحثيثة التي تبذلها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومبادراتها النوعية التي أتاحت لها المساهمة في دعم استراتيجية دولة الإمارات لتسريع واستدامة الاقتصاد الوطني غير النفطي.
وتأكيداً على نجاح الشركة والتزامها المستمر بدعم الشركات الإماراتية، قال معاليه: "على الرغم من تداعيات فيروس كوفيد – 19 على الاقتصاد العالمي، أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها بتعزيز نمو وتنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية. وحتى أبريل 2021، قامت الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات حيث قدمت 3,605 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة تجاوزت 2.28 مليار درهم، أي ما يعادل 6.86 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة، وقامت بتقديم ضمانات لتمويلات تجارية بلغت 1.16 مليار درهم. وتعمل الشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات في قطاع صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، مواد البناء، التغليف، السيارات، الطاقة، الخدمات، الرعاية الصحية، والأغذية."
وأضاف معاليه: "وفي الوقت ذاته، استمرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم قطاع التجارة والتصدير بالدولة، حيث إنها لم تقم بدعم الشركات الإماراتية في الحفاظ على سيولتها النقدية فحسب، بل وقامت بتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني. وقد ساعدت هذه المبادرات على تسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية واعدة، الأمر الذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع أن يسهم بشكل كبير في دعم "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر القادمة."
وخلال الاجتماع، اطّلع المجلس على مستجدات الأداء والنشاط التجاري حتى أبريل 2021، واعتمد البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2020، وناقش عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك المشاريع الرئيسية لتوحيد الجهود على المستوى الوطني لتسهيل الوصول إلى التمويل التجاري وزيادة الشراكات، في ضوء اقتراب فعاليات إكسبو 2020 وقمة الأعمال الدولية (B20) وهي الحوار الرسمي لمجموعة العشرين مع مجتمع الأعمال العالمي.
كما أثنى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على إنجاز قسم رأس المال البشري في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والمتمثل في تكريمها "أحد أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وأكد أهمية استمرار الشركة في عقد شراكات استراتيجية لترسيخ مكانتها الرائدة ضمن وكالات ائتمان الصادرات الدولية.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة: سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلاً لإمارة أبوظبي، سعادة المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ممثلاً لإمارة دبي، وسعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، ممثلاً لإمارة عجمان، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلاً لإمارة رأس الخيمة، وسعادة يوسف عبد الله العوضي نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ممثلاً لإمارة الفجيرة، وعبير علي العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، سيف محمد الشحي، عضو مستقل ورئيس لجنة المخاطر والتدقيق في شركة الاتحاد لائتمان الصارات، عبد الله محمد اليوسف، عضو مستقل، وأحمد راشد أحمد محمد بن فهد، ممثلاً عن فئة الشباب. كما حضر الاجتماع أيضا ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
Vince Ang
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