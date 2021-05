Voir, c'est réussir ! Comment intuber avec succès au 1er essai…

Difficult Intubation view with Vie Scope Vie Scope and Voir Bougie Vie Scope and Voir Bougie in use

Pourquoi un directeur de SMU respecté et ancien président du NAEMSP a adopté le Vie Scope…

OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, UNITED STATES, May 18, 2021 / EINPresswire.com / -- Adroit Surgical LLC a annoncé que le Dr David K. Tan, un directeur de SMU respecté et un leader dans le domaine de la médecine d'urgence aux États-Unis, a adopté le Vie Scope dans son service. Après avoir lutté pour améliorer le taux de réussite de la première intubation en utilisant la laryngoscopie directe et la vidéo laryngoscopie, son service de SMU a découvert le nouveau dispositif idéal pour augmenter le taux de réussite de la première intubation - le Vie Scope.Le Dr Tan décrit le Vie Scope dans une vidéo aux côtés de l'ambulancière Kelly Holman, qui l'a utilisé pour sauver ses patients. Holman s'est entraînée trois jours avant sa première utilisation du Vie Scope pour intuber un patient gravement malade dont les voies respiratoires étaient difficiles, qui n'avait pas de menton et qui avait des vomissements de marc de café et qui devait être réanimé. Holman a choisi le Vie Scope pour sécuriser avec succès les voies aériennes dès la première tentative. Elle partage comment elle peut maintenant intuber chaque patient à la première tentative en l'utilisant.Le Dr Tan raconte son évaluation de l'appareil et la formation de son équipe au Vie Scope avant le déploiement. "L'intubation endotrachéale demeure l’approche privilégiée" dit le Dr Tan et le Vie Scope permet à son équipe d'atteindre cet objectif facilement et avec un minimum de formation."Le Vie Scope a été créé pour simplifier la gestion des voies aériennes pour tout le monde et dans toutes les situations. Contrairement à la vidéolaryngoscopie, le Vie Scope offre une alternative rentable avec des taux de réussite au premier passage supérieurs à 90 %, et ce même pour les utilisateurs novices", a déclaré le Dr Vasan, PDG d'Adroit Surgical.Lien vers la vidéo : https://youtu.be/p_faPy8E12I À propos d'Adroit Surgical, LLCAdroit Surgical, LLC a développé le Vie Scope pour aider tous les utilisateurs à obtenir une voie aérienne sécurisée définitive en utilisant un tube endotrachéal (ETT) par opposition aux mesures temporaires telles que les LMA.Le Vie Scope agit comme un introducteur de bougie, une technique qui s'est avérée efficace pour augmenter la réussite au premier essai. Le Vie Scope change la norme actuelle de soins pour les patients aux voies aériennes difficiles, rendant les intubations plus rapides, plus faciles et plus sûres pour tous les prestataires de soins.

Dr David talks about Vie Scope and Difficult Intubation