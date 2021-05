ESI Technologies accueille Solsys dans le groupe de ses sociétés affiliées

Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat qui aidera nos clients à faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain” — Greg Rokos

TORONTO, ONTARIO, CANADA, May 25, 2021 / EINPresswire.com / -- ESI Technologies annonce aujourd'hui un partenariat important et un investissement significatif dans Solsys , une entreprise canadienne basée à Toronto qui aide les organisations à exploiter la puissance de leurs données. Grâce à cette importante participation, ESI complètera les offres de services existantes au sein de ses pratiques en matière de sécurité, de gestion des données et DevOps pour compléter son offre en transformation numérique des TI afin d’offrir à sa clientèle des solutions intégrées pour les aider à s’adapter à la nouvelle réalité, d’accélérer la croissance des parts de marché et la rentabilité tout en maximisant la résilience numérique.« Grâce à sa grande expertise en matière de sécurité et de développement d’API, Solsys va renforcer le portefeuille de cybersécurité d'ESI. Pour faire face à l'environnement en constante évolution auquel le marché est confronté, ce partenariat permettra à ESI de mieux répondre aux opportunités et aux besoins émergents du marché. » a déclaré Greg Rokos, président et chef de la direction d’ESI Technologies. « Les solutions de Solsys, axées sur les données, sont basées sur l'identité et l'intelligence numériques, avec un fort accent sur les passerelles API et la sécurité du cloud. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat qui aidera nos clients à faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain ! »« Le conseil d'administration et l'équipe exécutive de Solsys sont ravis de former un partenariat stratégique avec ESI Technologies. Solsys était à la recherche d'un partenaire ayant fait ses preuves pour développer notre présence sur le marché de l'identité numérique, de l'intelligence et des services API au Canada et aux États-Unis », a déclaré Steve Manuel, président et chef de la direction de Solsys. « Le plus important pour moi est que Greg et son équipe partagent les mêmes valeurs, la même culture et les mêmes synergies, ce qui nous permettra d'atteindre notre objectif stratégique de croissance annuelle. Nos produits et services s'intègrent parfaitement à l'écosystème de transformation numérique d'ESI. Mon équipe et moi-même sommes enthousiastes et nous avons hâte d'offrir à nos clients, nouveaux et existants, une suite plus large de produits et de services pour résoudre les défis commerciaux. »À propos de SolsysDepuis 2006, Solsys aide les grandes entreprises et les petites et moyennes organisations canadiennes à exploiter la puissance de leurs données. Grâce à nos pratiques en matière d'intelligence numérique, d'identité numérique et de services API, nous pouvons vous aider à accélérer votre retour sur investissement technologique et à transformer vos données en informations exploitables qui génèrent des revenus. www.solsys.ca À propos d'ESI TechnologiesESI Technologies favorise l’agilité et l’innovation des entreprises en proposant des solutions afin d’intégrer, de connecter, de gérer et de protéger leurs données pour en dégager un avantage concurrentiel tangible dans un marché en constante évolution. En combinant son expertise technologique en modernisation des TI et résilience numérique avec sa grande compréhension des enjeux d’affaires, ESI soutient la transformation numérique des organisations en Amérique du Nord. Établie à Montréal, ESI possède également des bureaux à Québec, à Toronto et aux États-Unis par l’entremise de sa filiale Civatree. www.esitechnologies.com # # #ContactsAriana Giangrande - Spécialiste marketingStéphane Beaulieu – VP marketing ventes et services professionnels