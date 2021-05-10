وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية والإيطالية تبحثان دعم المشاريع الخضراء والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الحلال
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 10, 2021 /EINPresswire.com/ --
بحثت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مع شركة "ساتشي"، وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، التعاون في دعم المشاريع الخضراء والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الحلال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في كلا البلدين.
وقد اجتمع الوفد الإيطالي الذي ضم بيرفرانسيسكو لاتيني، الرئيس التنفيذي لشركة ساتشي، ومايكل رون، كبير المسؤولين الدوليين في ساتشي ورئيس اتحاد بيرن، مع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في مقر الشركة في دبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الاتحاد لائتمان الصادرات وساتشي عام 2018 ضمن فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا التي عقدت في وزارة التنمية الاقتصادية في روما، والتي وضعت الإطار العام لتعزيز الفرص التجارية بين البلدين.
وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان التعاون في مجال التأمين المشترك وإعادة التأمين في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم حصول هذه المشاريع على تمويلات إسلامية ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية لكلا البلدين ويدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما بحث الطرفان تقديم الدعم المشترك لاتحاد بيرن، وهو الاتحاد العالمي الرائد في مجال ائتمان الصادرات والتأمين على الاستثمار، والذي يشمل أعضاؤه وكالات ائتمان الصادرات دولية، والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وشركات حماية الائتمان الخاصة في جميع أنحاء العالم، وذلك مع التركيز على تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم.
واستعرض الاجتماع طرق مساعدة الاتحاد لائتمان الصادرات وساتشي في تعزيز تدفق السلع والخدمات ورأس المال الاستثماري في جميع أنحاء العالم من خلال توفير التأمين والضمانات لحماية الشركات المصدرة والمستثمرين والمؤسسات المالية من المخاطر السياسية والتجارية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيرفرانسيسكو لاتيني، الرئيس التنفيذي لشركة ساتشي: "تشترك إيطاليا ودولة الإمارات برؤية مماثلة لوضع التنمية المستدامة في مقدمة جدول أعمالهما العالمي. ويعد هذا الاجتماع بمثابة دفعة كبيرة للعلاقات التجارية القوية بين البلدين. من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، فإننا نؤكد التزامنا بدعم الشركات الإيطالية والإماراتية في الوصول إلى التمويل المستدام الذي سيمهد الطريق أمام فرص تجارية واستثمارية واعدة بين البلدين."
من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "سعيدون بأن نجدد تعاوننا الذي بدأناه مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية منذ ثلاث سنوات. من خلال تقديم الدعم للشركات الإماراتية والإيطالية العاملة في مشاريع التنمية
المستدامة والطاقة الخضراء، سنعمل على زيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات في مجال التجارة والتصدير، وبالتالي تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين دولة الإمارات وإيطاليا."
وتأكيداً على أن الاجتماع يتماشى مع المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام لدولة الإمارات، والناتجة عن رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030، أضاف فالسيوني: "من خلال حلول حماية الائتمان التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، فإننا نسعى إلى بناء "طريق الحلال"، وهو مسار يسهل تدفق تجارة الحلال من دولة الإمارات وإيطاليا، وتعزيز ثقة الشركات وتسهيل حصولها على التمويل."
وقالت مايكل رون، كبير المسؤولين الدوليين في ساتشي ورئيس اتحاد بيرن: "إن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ووكالة ائتمان الصادرات البريطانية "ساتشي" من أعضاء اتحاد بيرن الموقرين ونحن سعيدون بدعم مبادراتهم التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز تدفق التجارة الدولية، وتوفير التمويل التجاري، تمويل المشاريع الكبيرة وتقديم التمويل المستدام. ومن خلال تحقيق ذلك، فإننا نساهم في تلبية احتياجات السوق من الأساليب المبتكرة لتمويل المشاريع الخضراء في الأسواق الناشئة."
Vince Ang
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