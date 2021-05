RENCONTRE DES PROFESSIONNELS DES VINS ET SPIRITUEUX LORS DU 2EME APVSA DIGITALWINE TRADE FAIR EN JUIN 2021

DigitalWine Booth Paris Simoneau Just a few more clicks before we can pour in your glass APVSA

L’APVSA, conseil aux vignerons pour exporter en Amérique du Nord , annonce la 2ème édition de DigitalWine Trade Fair du 28-30 Juin 2021 accessible 24/24h.

Plus que quelques clics avant de pouvoir vous servir dans un verre!” — Odile C.

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, May 11, 2021 / EINPresswire.com / -- L’APVSA, “Association pour la Promotion des Vins et Spiritueux en Amérique du Nord”, leader Canadien dans les relations professionnelles et conseil à l’ export pour vignerons souhaitant développer leurs ventes en Amérique du Nord, annonce la deuxième édition de l’APVSA DigitalWine Trade Fair qui se tiendra du 28 au 30 Juin 2021 et sera accessible 24/24h.Alors que les pays rouvrent lentement leur activité, le commerce des vins et spiritueux a une croissance inégale par endroits en Amérique du Nord. Les achats en ligne ont augmenté de 200% à 300%, mais la consommation globale est restée inférieure du fait de la fermeture des HORECA qui enfin, réouvrent progressivement. La bonne nouvelle concerne la trêve qui a réveillé les transactions et bénéficié les différents acteurs du commerce américains. Afin de poursuivre la promotion des vins et spiritueux dans cette région du monde et ailleurs, l'APVSA organise des salons en ligne, qui bientôt, nous espérons qu'ils deviendront hybrides afin de faciliter la dégustation des produits de nos membres en toute sécurité.Comment ça fonctionne ?Les visiteurs et les vignerons échangeront par chat ou par vidéoconférence instantanée dans un salon virtuel composé de halls, salles de conférences, pavillons de pays, de régionaux et stands. Dans les catégories on trouve le « Green Hall » pour les vins biodynamiques, biologiques, naturels et végan ; « Pink Fluid » dédié aux différents styles de rosés; « La Part des Anges » pour les spiritueux et distillés.Sur leurs stands, les vignerons présenteront leur domaine viticole, vignobles, vins, fiches techniques et équipements œnotouristiques. Les participants, composés de professionnels du commerce du vin tels que des importateurs, des distributeurs, des détaillants, des agents commerciaux, des critiques, des journalistes du vin et des écrivains, auront l'occasion de discuter avec les vignerons, planifier des réunions, participer à des tables rondes, des conférences, des master classes et au « Zoom sur les Régions ».En raison de la crise sanitaire et de la lente réouverture des lieux pour les accueillir, le format de dégustation est le suivant :1. L'APVSA publie la liste des vins participant au salon,2. Le catalogue des vins et des exposants est diffusé auprès de 10000 négociants en vins en Amérique du Nord,3. Les vins sont expédiés aux USA et au CAN et légalement redistribués au commerçant qui commande les échantillons gratuitement.4. Les vignobles sélectionnent au préalable les états ou provinces qu'ils ciblent,5. Les commerçants qualifiés sélectionnent les produits qui correspondent à leur portefeuille à déguster avec leurs collègues.6. Les commerçants contactent ensuite les vignerons pour entamer les discussions.7. L'APVSA travaille avec son réseau pour assurer les rencontres entre les vignerons et les commerçants pour garantir des entretiens avant, durant et après le salon.A propos de l’APVSAL'APVSA est une association qui accompagne des vignerons européens dans le développement de leurs exportations vers l'Amérique du Nord depuis plus 20 ans. En temps normal, l'APVSA organise plus de 50 dégustations de vins dans des villes nord-américaines au cours desquelles, producteurs, importateurs, distributeurs, agents, restaurateurs, détaillants, sommeliers et médias viticoles dégustent les vins des vignerons sélectionnés lors de dégustations professionnelles pour négocier des contrats.