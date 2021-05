ESI Technologies est maintenant certifiée ISO 27001 : 2013

À titre d’entreprise offrant des services de cybersécurité et de bonne gouvernance à nos clients, il est primordial d’assurer notre propre sécurité contre les attaques informatiques.” — Greg Rokos

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, May 10, 2021 / EINPresswire.com / -- ESI Technologies annonce aujourd'hui que son système de gestion de la sécurité de l’information pour la protection des données des clients de ses services de surveillance et gérés a obtenu la certification ISO/IEC 27001:2013.La certification ISO 27001:2013 est la norme internationale de sécurité de l’information la plus reconnue. Cette certification garantit, de manière indépendante, que les employés d’ESI sont en mesure d’exploiter un programme de sécurité global et de gérer efficacement les risques liés à la sécurité de l’information. Le processus de vérification comportait des entrevues détaillées et des examens des questions telles que la sécurité physique, la gestion des risques, la continuité opérationnelle, le soutien aux infrastructures, le service à la clientèle, le soutien technique et les meilleures pratiques en matière de sécurité lors du développement de logiciels. La vérification approfondie réalisée a conclu que le Système de Gestion de la Sécurité de l’Information (SGSI) d’ESI respecte les contrôles physiques, logiques, de processus et de gestion rigoureux nécessaires pour être en conformité avec la norme. Le certificat est délivré par la Société Générale Suisse (SGS), l’organisme de normalisation national de la Suisse, et l’une des principales firmes d’accréditation dans le monde.« À titre d’entreprise offrant des services de cybersécurité et de bonne gouvernance à nos clients, il est primordial d’assurer notre propre sécurité contre les attaques informatiques. » a déclaré Greg Rokos, président et chef de la direction d’ESI Technologies. « Les mesures mises en place visent à assurer la confidentialité des renseignements et des informations confiés à ESI, l’intégrité des données à toutes les étapes de leur cycle de vie et la disponibilité des éléments critiques, autant de l’entreprise que de nos clients. »À propos d'ESI TechnologiesESI Technologies favorise l’agilité et l’innovation des entreprises en proposant des solutions afin d’intégrer, de connecter, de gérer et de protéger leurs données pour en dégager un avantage concurrentiel tangible dans un marché en constante évolution. En combinant son expertise technologique en modernisation des TI et résilience numérique avec sa grande compréhension des enjeux d’affaires, ESI soutient la transformation numérique des organisations en Amérique du Nord. Établie à Montréal, ESI possède également des bureaux à Québec, à Toronto et aux États-Unis par l’entremise de sa filiale Civatree. www.esitechnologies.com # # #ContactsAriana Giangrande - Spécialiste marketingStéphane Beaulieu – VP marketing ventes et services professionnels