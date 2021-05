La manufacture Greco Genève ouvre ses portes à l'équipe Watchys pour un partenariat exceptionnelle

GENèVE, GENèVE, SWITZERLAND, May 4, 2021 /EINPresswire.com/ -- Un voyage dans l’univers de Greco Genève

L’article de notre blog se tourne aujourd’hui vers la marque horlogère Greco Genève. Stéphane Greco et son fils Alexis nous ont ouvert leurs portes afin de nous faire découvrir leur manufacture ainsi que certains de leurs secrets de fabrication.

Stéphane Greco est le fondateur de la marque éponyme qu’il a créé en 2010 à Plan-les-Ouates, en 2017 il est rejoint par Alexis pour l’aider au développement de la marque. Les locaux occupent une superficie de 500m2 et sont entièrement consacrés à l’élaboration et à la création de gardes temps uniques en leur genre. Effectivement, cette jeune marque genevoise propose à ses clients des montres atypiques possédant un ADN bien spécifique à la marque, connue pour ses finitions horlogères haut de gamme.

Une des particularités de ces montres est une luminosité unique qui va se créer sous ultraviolets dans l’obscurité. Son secret ? L’utilisation d’un matériel spécifique, une poudre à partir de sodium dont la marque est la seule à en avoir l’accès. En pratique, son utilisation va permettre de pouvoir obtenir une lumière fluorescente sur le cadran ou d’autres éléments de la montre. Ceci n’avait pas encore été réalisé par d’autres marques avec ce type de fluorescence.

Par ailleurs, la marque Greco Genève dispose de 7 collections de garde-temps qui se différencient par leur forme, leurs couleurs et les matériaux utilisés. Elle propose également des montres d’un genre plus classique comme la collection Esquisse qui sait toutefois se distinguer par un design propre à l’univers de son créateur. La collection Les Temps Modernes fait elle référence à Charlie Chaplin et à la mécanique automobile, une des passions de Stéphane Greco !

En ce qui concerne le côté fonctionnel, il porte une attention toute particulière à la finition haut de gamme des mécanismes. Tous les mouvements mécaniques, automatiques et chronographes sont pourvus d’une décoration digne d’une grande manufacture horlogère. Toutes les opérations sont effectuées dans ses ateliers, de la décoration des mouvements (anglage, côtes de Genève, gravures) à la mise en couleur des pièces (rhodiage, or, ruthénium …) sans oublier les décorations lumineuses.

Un des autres atouts de Stéphane Greco est qu’il a travaillé dans l’industrie chimique, cette corde supplémentaire à son arc lui permet d’élaborer sans cesse de nouvelles techniques pour créer des couleurs pour les revêtements métalliques et pour transformer les matériaux afin de toujours pouvoir proposer à ses clients des montres uniques.

Et en parlant de montres uniques, le modèle le plus exclusif de la marque est la montre Astéroïde, qui est, fabriqué à partir d’un véritable morceau de météorites ! Là où d’autres marques avaient déjà utilisé ce matériau pour en faire des cadrans, Stéphane a réussi à fabriquer la boîte de montre à l’état brut de la météorite. Elle est constituée d’une matière ferreuse et d’une structure désordonnée, il lui aura fallu plusieurs mois de recherche pour trouver un processus qui lui permette de protéger la matière de la météorite et de pouvoir la porter au poignet. Voici ce qu’il en dit :

« Ce n’est pas une montre qui plaira à tout le monde mais c’est son côté atypique, genre film de science-fiction qui attise la curiosité et l’intérêt autour de cet objet unique en son genre ».

De plus, cet outsider de l’horlogerie a eu l’idée de créer un showroom complétement délirant qui vous transporte au cœur d’une météorite et tout ceci, imaginé et conçu par l’équipe Greco Genève.

C’est Watchys qui aura l’opportunité de pouvoir promouvoir la marque Greco Genève en proposant sur son site 4 modèles uniques qui ont déjà été présentés lors de différentes expositions. Ces différents modèles font partie de la collection Time-Square qui allie néo-classicismes et modernité. Ces pièces sont des modèles uniques qui réjouiront aussi bien les femmes que les hommes. Vous pourrez les retrouver sous notre rubrique Montres.

Vous souhaitez en savoir davantage sur la marque Greco Genève ? C’est au showroom Lamborghini à Plan-les-Ouates qu’il est possible de découvrir le reste de la collection en personne ou virtuellement sur leur site web https://www.greco-geneve.com/

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Stéphane ou Alexis Greco au +41 22 794 46 02 ou sur info@greco-geneve.com.