مواهب متنوعة تجسد فنون إبداعية وتاريخ يعود لـ4000 عام في جناح الفلبين في "إكسبو"
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 1, 2021 /EINPresswire.com/ -- يعمل جناح الفلبين "البانجكوتا" في معرض إكسبو دبي 2020 على جذب الزوار من خلال توظيف مجموعة متنوعة من العروض الفنية التي تشمل الفنون المرئية وفنون الأداء، والوسائط الرقمية، وأشكال فنية أخرى تشمل إنتاج فريد بعنوان: "هديتنا إلى العالم".
"Our Gift to the World" – a five-minute film produced by BBDO Guerrero for the Philippines Expo 2020 Dubai
وبقيادة وزارة التجارة والصناعة الفلبينية، ستحتفل الفلبين بمشاركتها في المعرض بمجموعة من العروض الإبداعية أبرزها إنتاج "هديتنا إلى العالم" وهي من بين التعبيرات الفنية التي ستكون في المساحات الداخلية للجناح.
ويوضح العرض متعدد الوسائط ومدته خمس دقائق اندماج التفاعل البشري الذي استمر 65,000 عام في أرخبيل الفلبين و4000 عام من الثقافة التي شكلت الهوية الفلبينية المحبة للتواصل.
وقد تم تكليف وكالة الإبداع الفلبينية BBDO Guerrero الحائزة على عدة جوائز، والمعروفة أيضًا بحملة سياحية بعنوان "إنها أكثر متعة في الفلبين"، بمهمة إنشاء الفيلم الذي تبلغ مدته خمس دقائق. وقامت مصممة الجناح المستقلة ماريان باستور روسيس والمهندس المعماري رويال بينيدا بتوجيه الوكالة حول رغبتهما في كيفية العرض، وتحت إشراف الوزير المساعد روساريو فريجينيا جيتوس من وزارة التجارة والصناعة الفلبينية وجايتوس المفوض العام المناوب للجناح الفلبيني في إكسبو دبي 2020.
و سيعمل الفريق الإبداعي، بقيادة دايفيد جوريرو، عن بعد مع مجموعة مختارة من الفنانين المرئيين والرقميين المؤديين لإنتاج العرض المذهل. وضم الفريق مصمم الرقصات الفلبينية دينيسا رييس، المدير الفني السابق لباليه الفلبين والمؤلف الموسيقي الشهير وفنان الصوت تيريزا باروزو، بالإضافة إلى المخرج الكوري جاي هيونج وانج، المعروف بعمله الرائع في رسومات الكمبيوتر، وبيكسيل بوكس، وهي دار إنتاج مقرها هونج كونج.
يجمع الإبداع الرقمي في الجناح الزخارف الفلبينية للهوية الثقافية والترابط، ويجمع بين مزيج من الانعكاسات الخيالية للبيانات العلمية والإنسانية حول الفلبين وشعبها. ويتم التعبير عنها بشكل شاعري من خلال الرقص المعاصر الذي يؤديه ويصممه مواهب فلبينية بقيادة المصمم دينيسا رييس.
يعمل رييس مع مصممة الرقصات والراقصة جيه إم كابلينج، جنبا إلى جنب مع الراقصين أنجيلا بيتينا كارلوس، وميني كاريل مازا، ومايكل باري كيو، والذين يساهمون في جذب الأنظار للزخارف الفلبينية من خلال الرقص.
وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم مجموعة أخرى من الفنانين الفلبينيين عرضاً خلال اليوم الوطني للفلبين في المعرض في 11 فبراير 2022 - وهو احتفال بالرقص والموسيقى الفلبينية.
كما سيقود نيستور جاردين، الرئيس السابق والمدير الفني للمركز الثقافي للفلبين، وضع تصور للبرنامج من قبل شركة سيلانج للاتصال، برئاسة الممثل والمخرج الشهير بارت جوينجونا. يعكس البرنامج روح الفلبينيين ويصور الشعاب المرجانية والغابات والحيوانات من خلال عرض ثقافي لجمهور من جميع أنحاء العالم.
سيتم اختيار الإنتاج والتقنية والرسومات للبرنامج بواسطة الفنان المرئي ليروي نيو، والفنان الجرافيكي ستيفن تانسيونجكو، والمدير الفني ميليتون روكساس جونيور. وفي الوقت نفسه، سيكون الجانب الموسيقي والإخراج بمثابة تعاون بين مهندس الأصوات راردز كوربس، والملحن إيجاي ياتكو، والمخرج الصوتي كرينا كاياباب. وسيتم الإشراف على تصميم الرقصات من قبل جي إم كابلينج.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة الفلبينية قد كلفت مواهب فلبينية في صناعات إبداعية أخرى تشمل الهندسة المعمارية والتصميم والحرف اليدوية والفنون البصرية والفنون المسرحية، وكذلك الأفلام والرسوم المتحركة وتطوير البرمجيات، بما في ذلك فن الطهو والإعلام والنشر، لتمثيل الفلبين في إكسبو دبي 2020.
ومن المقرر إقامة معرض إكسبو من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2021.
Vince Ang
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