LA MARQUE CLX S'EMPARE DU MARCHÉ DE LA MODE ITALIEN **COMMUNIQUE DE PRESSE** Los Angeles

Chris Claux, CEO de CLX FASHION BRAND Franchi Filippo et Scilla Del Carria CLX débarque en Italie, donnant le coup d'envoi du lancement de la marque en Europe et en Russie.

LA MARQUE CLX S'EMPARE DU MARCHÉ DE LA MODE ITALIEN

CLX débarque en Italie, donnant le coup d'envoi du lancement de la marque en Europe et en Russie.

"MON HISTOIRE, MON RÊVE, MA RÉALITÉ". CLX PAR CHRIS CLAUX

Quoi : Un style à la française accompagné d'un air américain, voilà ce qu'est la marque de mode CLX. Largement inspirée par les chemises colorées et les vêtements éclatants que l'on trouve en Californie, CLX mélange habilement les styles tout en gardant une certaine classe et une certaine simplicité. CLX a su créer son propre univers, influencé par les palettes de couleurs d'Outre-Atlantique. Offrant une variété de vêtements (y compris des jeans) et de chaussures pour femmes, la collection CLX est remplie de la même énergie et de l'excitation du monde du spectacle et du style de vie américain unique. CLX lance maintenant une collection urbaine chic avec son nouveau licencié italien "Filippo Franchi", composée de vêtements actifs et de prêt-à-porter, ainsi que de styles chics et urbains - crop tops, pulls, pantalons, shorts, maillots de basket, robes, bombers - réalisés dans des couleurs audacieuses comme l'or, le fuchsia, le rose fluo et le vert citron. La collection, à la fois vibrante et décontractée, reflète le style de vie californien en Europe.

Chris Claux, PDG de CLX, a annoncé au début du mois que la marque s'implante très prochainement en Italie. Après avoir été vus sur le tapis rouge à Hollywood et dans tous les États-Unis, la mode et les accessoires CLX s'attaquent au marché européen et russe avec leur flair américain, inspiré par le mode de vie californien. Paola Abiti, responsable des licences, a confirmé les partenariats, en commençant par l'Italie et en s'étendant à l'Allemagne, la Pologne, la Suisse, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France et la Russie. Puissante, confiante, ambitieuse, audacieuse et sexy, CLX apporte un nouveau look et une nouvelle sensation inspirants qui combinent la mode et la culture européennes et américaines.

Quand et où : La prochaine collection sera lancée sur le marché italien pour la saison printemps-été 2022. Franchi Filippo et Scilla Del Carria sont maintenant à bord de CLX. L'entreprise de Franchi Filippo est née il y a trois ans à Prato, le cœur du district textile en Italie. "Ma passion et mon dévouement total au monde de la mode, aux tissus et aux vêtements, m'ont toujours poussé, depuis le tout début, il y a 15 ans, à essayer d'obtenir le meilleur résultat dans la création de chaque vêtement", explique Filippo. "J'ai toujours cherché à atteindre la meilleure solution possible dans la recherche des matières premières idéales, comme les tissus et les accessoires, et j'ai toujours cherché les meilleurs partenaires dans le processus afin que le produit final satisfasse pleinement la demande de chaque client." Filippo entreprend un voyage avec CLX aux côtés de son bras droit et partenaire, Scilla Del Carria, qui joue un rôle fondamental dans la modélisation et le stylisme. "Aujourd'hui, nous réalisons des échantillonnages, nous proposons des styles et nous fournissons des conseils dans tout le quartier textile."

À propos de CLX et de son fondateur Chris Claux :

Le fondateur et designer Christian Claux a formellement lancé sa marque de vêtements CLX en Europe en 2013. Immédiatement tombé amoureux du style américain lors de voyages aux USA, il a décidé de s'inspirer de ses souvenirs. Les couleurs, la brillance et le design ont stimulé sa créativité. L'expérience de Christian l'a motivé à créer une collection de vêtements vibrants. Attiré par tout ce qu'il a vu aux États-Unis - et animé par le désir de partager son expérience - il a commencé à créer un nouvel univers pour sa marque, inspiré par les palettes de couleurs qu'il a vues.

CLX sera bientôt lancé aux États-Unis. Clinton Wallace, photographe de célébrités basé à Hollywood, sera le photographe officiel de CLX.

CLX DOCUMENTARY BY THE FRENCH REPORTER JACKIE WATSON