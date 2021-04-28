اجتماع بين مؤسسات إماراتية وإيطالية لتعزيز فرص التجارة والاستثمار
EINPresswire.com/ -- بحثت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، إلى جانب مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، مع وكالة التجارة الإيطالية، وهي المؤسسة المعنية بتعزيز الاستثمارات والصادرات الإيطالية، واتحاد الصناعات الإيطالي "كونفيندستريا"، وهو أكبر اتحاد للصناعات الإيطالية، تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإيطاليا.
جاء ذلك خلال اجتماع التقى خلاله الوفد الإيطالي، بقيادة كارلو فيرو، رئيس وكالة التجارة الإيطالية وباربرة بيلترام، عضو مجلس إدارة ونائبة رئيس الشؤون الدولية في اتحاد الصناعات الإيطالي "كونفيندستريا"، في مكتب الاتحاد لائتمان الصادرات في دبي سعادة المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وسعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بالإضافة إلى ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المشاركة.
وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية دولة الإمارات "اصنع في الإمارات" للترويج للمنتجات محلية الصنع في الأسواق الدولية ومع أهداف إيطاليا لتعزيز المنتجات الإيطالية، مما يشجع الشركات في كلا البلدين على زيادة صادراتهم واستثماراتهم.
وركز الاجتماع على وضع استراتيجيات مشتركة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين الإمارات وإيطاليا. كما يعد الاجتماع بمثابة فرصة لتقوية العلاقات التي جمعت البلدين على مر السنين وذلك من خلال تبادل المعارف والخبرات الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشركات المحلية في كلا البلدين على توسيع بصمتها ونمو أعمالها في فترة ما بعد كوفيد – 19.
كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات حول الشراكة القائمة بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية والإيطالية. ففي أكتوبر 2018، وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع شركة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) في وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية في روما. ونتج عن هذا التعاون توقيع اتفاقية إعادة تأمين بين الطرفين في أبريل 2019 وذلك لدعم الشركات الإيطالية العاملة في دولة الإمارات. وبموجب هذه الاتفاقية، تمكنت هذه الشركات من حماية أعمالها ومستحقاتها التجارية، والحد من المخاطر، وبالتالي إدارة وتعزيز سيولتها النقدية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "لطالما كانت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا قوية على مر السنين. ويعكس هذا الاجتماع الاستراتيجي حرص البلدين على تعزيز تنافسية الشركات المحلية في كلا البلدين في الأسواق الدولية."
من جانبه، قالس سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: "حافظت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإيطاليا على مرونتها بالرغم من تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومتين في كلا البلدين لدعم وتبني مبادرات استراتيجية لحماية مصالح المستثمرين المحليين في الخارج. كما يعد هذا الاجتماع أيضًا خطوة مهمة في تعزيز ثقة الشركات الإماراتية الراغبة في دخول السوق الإيطالية."
وقال كارلو فيرو، رئيس وكالة التجارة الإيطالية: "تدفعنا العلاقات التجارية الراسخة بين إيطاليا ودولة الإمارات إلى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعارف والخبرات في شتى المجالات، وذلك من أجل الترويج للمنتجات والخدمات الإيطالية عالية الجودة. لذلك، ستتعاون وكالة التجارة الإيطالية مع اتحاد الصناعات الإيطالي "كونفيندستريا" لاستضافة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في إيطاليا وذلك لتعريفه بطبيعة قطاع الأعمال وتعزيز معرفته في السوق الإيطالية."
وصرحت باربرة بيلترام، عضو مجلس إدارة ونائبة رئيس الشؤون الدولية في اتحاد الصناعات الإيطالي "كونفيندستريا": "على الرغم من العلاقات الثنائية القوية بين إيطاليا ودولة الإمارات، إلا أنه ما زالت هناك العديد من الفرص الواعدة وسيكون معرض إكسبو دبي 2020 أول مناسبة لتعزيز التواجد الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا في فترة ما بعد كوفيد – 19. ومع الاستفادة من التنوع وفرص النمو التي يوفرها الاتحاد الأوروبي، يمكن لنظام ريادة الأعمال في إيطاليا مع الدعم المؤسسي والمالي المناسب، أن يكون شريكًا استراتيجيًا ومرجعاً للشركات الإماراتية."
وختم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالقول: "تتمتع دولة الإمارات وإيطاليا بعلاقات تجارية راسخة. ففي عام 2020، كانت إيطاليا الشريك التجاري الأوروبي الرئيسي لدولة الإمارات، بمعدل تجارة بلغ 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار). تحرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها التجارية القائمة مع إيطاليا باستمرار من خلال بناء شراكات تركز على الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ونحن فخورون بمواصلة هذا التعاون بين البلدين من خلال دعم الشركات الإيطالية وتزويدها بالأدوات المالية والحلول التأمينية التي ستساعد على نمو أعمالها في دولة الإمارات التي تعد مركزاً رائداً للتجارة والأعمال وبوابةً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا."
Vince Ang
جاء ذلك خلال اجتماع التقى خلاله الوفد الإيطالي، بقيادة كارلو فيرو، رئيس وكالة التجارة الإيطالية وباربرة بيلترام، عضو مجلس إدارة ونائبة رئيس الشؤون الدولية في اتحاد الصناعات الإيطالي "كونفيندستريا"، في مكتب الاتحاد لائتمان الصادرات في دبي سعادة المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وسعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بالإضافة إلى ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المشاركة.
وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية دولة الإمارات "اصنع في الإمارات" للترويج للمنتجات محلية الصنع في الأسواق الدولية ومع أهداف إيطاليا لتعزيز المنتجات الإيطالية، مما يشجع الشركات في كلا البلدين على زيادة صادراتهم واستثماراتهم.
وركز الاجتماع على وضع استراتيجيات مشتركة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين الإمارات وإيطاليا. كما يعد الاجتماع بمثابة فرصة لتقوية العلاقات التي جمعت البلدين على مر السنين وذلك من خلال تبادل المعارف والخبرات الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشركات المحلية في كلا البلدين على توسيع بصمتها ونمو أعمالها في فترة ما بعد كوفيد – 19.
كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات حول الشراكة القائمة بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية والإيطالية. ففي أكتوبر 2018، وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع شركة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) في وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية في روما. ونتج عن هذا التعاون توقيع اتفاقية إعادة تأمين بين الطرفين في أبريل 2019 وذلك لدعم الشركات الإيطالية العاملة في دولة الإمارات. وبموجب هذه الاتفاقية، تمكنت هذه الشركات من حماية أعمالها ومستحقاتها التجارية، والحد من المخاطر، وبالتالي إدارة وتعزيز سيولتها النقدية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "لطالما كانت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا قوية على مر السنين. ويعكس هذا الاجتماع الاستراتيجي حرص البلدين على تعزيز تنافسية الشركات المحلية في كلا البلدين في الأسواق الدولية."
من جانبه، قالس سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: "حافظت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإيطاليا على مرونتها بالرغم من تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومتين في كلا البلدين لدعم وتبني مبادرات استراتيجية لحماية مصالح المستثمرين المحليين في الخارج. كما يعد هذا الاجتماع أيضًا خطوة مهمة في تعزيز ثقة الشركات الإماراتية الراغبة في دخول السوق الإيطالية."
وقال كارلو فيرو، رئيس وكالة التجارة الإيطالية: "تدفعنا العلاقات التجارية الراسخة بين إيطاليا ودولة الإمارات إلى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعارف والخبرات في شتى المجالات، وذلك من أجل الترويج للمنتجات والخدمات الإيطالية عالية الجودة. لذلك، ستتعاون وكالة التجارة الإيطالية مع اتحاد الصناعات الإيطالي "كونفيندستريا" لاستضافة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في إيطاليا وذلك لتعريفه بطبيعة قطاع الأعمال وتعزيز معرفته في السوق الإيطالية."
وصرحت باربرة بيلترام، عضو مجلس إدارة ونائبة رئيس الشؤون الدولية في اتحاد الصناعات الإيطالي "كونفيندستريا": "على الرغم من العلاقات الثنائية القوية بين إيطاليا ودولة الإمارات، إلا أنه ما زالت هناك العديد من الفرص الواعدة وسيكون معرض إكسبو دبي 2020 أول مناسبة لتعزيز التواجد الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا في فترة ما بعد كوفيد – 19. ومع الاستفادة من التنوع وفرص النمو التي يوفرها الاتحاد الأوروبي، يمكن لنظام ريادة الأعمال في إيطاليا مع الدعم المؤسسي والمالي المناسب، أن يكون شريكًا استراتيجيًا ومرجعاً للشركات الإماراتية."
وختم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالقول: "تتمتع دولة الإمارات وإيطاليا بعلاقات تجارية راسخة. ففي عام 2020، كانت إيطاليا الشريك التجاري الأوروبي الرئيسي لدولة الإمارات، بمعدل تجارة بلغ 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار). تحرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها التجارية القائمة مع إيطاليا باستمرار من خلال بناء شراكات تركز على الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ونحن فخورون بمواصلة هذا التعاون بين البلدين من خلال دعم الشركات الإيطالية وتزويدها بالأدوات المالية والحلول التأمينية التي ستساعد على نمو أعمالها في دولة الإمارات التي تعد مركزاً رائداً للتجارة والأعمال وبوابةً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا."
Vince Ang
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