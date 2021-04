PROVIDENCE, RI –Secretary of State Nellie M. Gorbea is providing the following schedule for upcoming special elections to fill vacancies on the Providence City Council (Ward 15) and West Warwick Town Council (Ward 5). Potential candidates are encouraged to note that the declaration of candidacy period is Thursday and Friday of this week.

June 8 Special Primary Election: Providence Ward 15 and West Warwick Ward 5

• April 27, 2021: Deadline to request Braille/Tactile ballot

• April 29 and 30, 2021: Declaration of candidacy period

• May 9, 2021: Deadline to register to vote or update voter record for Primary

• May 18, 2021: Mail ballot application deadline for Primary

• May 19 to June 7: Early in-person voting period for Primary

• June 8, 2021: PRIMARY

July 6 Special Election: Providence Ward 15 and West Warwick Ward 5

• May 24, 2021: Deadline to request Braille/Tactile ballot

• June 6, 2021: Deadline to register to vote or update voter record

• June 15, 2021: Mail ballot application deadline

• June 16 to July 5: Early in-person voting period FOR WEST WARWICK

• June 16 to July 6: Early in-person voting period FOR PROVIDENCE (Providence City Hall is closed Monday, July 5)

• July 6, 2021: ELECTION

"City and town council members make decisions that affect education, the local economy, and overall quality of life in their community. If you feel you can be a voice for your community, run for office by filing a declaration of candidacy on April 29 or 30th," said Secretary Gorbea. "For all eligible residents in Providence and West Warwick, I strongly encourage you to put the deadlines for this special election in your calendars so you can make sure you exercise your right to vote."

Eligible residents will have three safe and secure options for casting their ballot in these special elections: voting from home with a mail ballot, voting early in-person at city hall, or voting at the polls. A full schedule for the special election is available on Secretary Gorbea's website.

Fechas establecidas para las Elecciones Especiales del Concejo Municipal de la ciudad de Providence y del Concejo Municipal de West Warwick

PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado, Nellie M. Gorbea, presenta el siguiente calendario para las próximas Elecciones Especiales para cubrir las vacantes en el Concejo Municipal de la ciudad de Providence (Distrito 15) y en el Concejo Municipal de West Warwick (Distrito 5). Se le recomienda a los posibles candidatos que tengan en cuenta que el período de la Declaración de Candidatura es el jueves y el viernes de esta semana.

Primarias Especiales del 8 de junio: Providence Distrito 15 y West Warwick Distrito 5

• 27 de abril de 2021: Fecha límite para solicitar la papeleta en Braille/Táctil

• 29 y 30 de abril de 2021: Período de Declaración de Candidatura

• 9 de mayo de 2021: Fecha límite para inscribirse para votar o actualizar el registro de votante para votar en las Primarias

• 18 de mayo de 2021: Fecha límite para solicitar una papeleta de votación por correo para las Primarias

• Del 19 de mayo al 7 de junio: Período de votación por adelantado en persona para las Primarias

• 8 de junio de 2021: PRIMARIAS

Elección Especial del 6 de julio: Providence Distrito 15 y West Warwick Distrito 5

• 24 de mayo de 2021: Fecha límite para solicitar la papeleta en Braille/Táctil

• 6 de junio de 2021: Fecha límite para inscribirse para votar o actualizar el registro de votante

• 15 de junio de 2021: Fecha límite para solicitar una papeleta de votación por correo

• 16 de junio al 5 de julio: Período de votación por adelantado en persona PARA WEST WARWICK

• 16 de junio al 6 de julio: Período de votación por adelantado en persona PARA PROVIDENCE (el Ayuntamiento de Providence está cerrado el lunes 5 de julio)

• 6 de julio de 2021: ELECCIÓN

"Los concejales de las ciudades y de los pueblos toman decisiones que afectan a la educación, la economía local y la calidad de vida en general de su comunidad. Si cree que puede ser una voz para su comunidad, preséntese para el cargo presentando una Declaración de Candidatura el 29 o el 30 de abril," dijo la Secretaria Gorbea. "Para todos los residentes elegibles en Providence y West Warwick, los animo a poner las fechas límites y los plazos de estas Elecciones Especiales en sus calendarios para que puedan asegurarse de ejercer su derecho al voto."

Los residentes elegibles tendrán tres opciones seguras para emitir su voto en estas Elecciones Especiales: votar desde casa con una papeleta de votación por correo, votar por adelantado en persona en el ayuntamiento local, o votar en las urnas. Los horarios completos de estas Elecciones Especiales están disponibles en el sitio web de la Secretaria Gorbea.

