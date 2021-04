Franchi Filippo & Scilla Del Carria sono ora a bordo di CLX Chris Claux, CEO di CLX Il marchio CLX conquista il mercato italiano della moda

L'Italia accoglie il marchio CLX come nuovo arrivato nel mercato della moda, dando il via al lancio europeo e russo.

"LA MIA STORIA, IL MIO SOGNO, LA MIA REALTÀ" CLX BY CHRIS CLAUX” — CHRIS CLAUX

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, April 24, 2021 / EINPresswire.com / -- IL MARCHIO CLX CONQUISTA IL MERCATO ITALIANO DELLA MODAL'Italia accoglie il marchio CLX come nuovo arrivato nel mercato della moda, dando il via al lancio europeo e russo."LA MIA STORIA, IL MIO SOGNO, LA MIA REALTÀ" CLX BY CHRIS CLAUXCosa: Un tocco francese mescolato con l'atmosfera americana - questo è ciò che è il marchio di moda CLX. Ispirato in gran parte alle camicie colorate e all'abbigliamento vibrante della California, CLX mescola abilmente gli stili mantenendo la classe e la semplicità. CLX ha creato il proprio universo di moda, influenzato dalle palette di colori che si possono trovare solo viaggiando dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Offrendo una varietà di abbigliamento femminile (compreso il denim) e scarpe, la collezione CLX è piena della stessa energia ed eccitazione del mondo dello spettacolo e dello stile di vita unicamente americano. CLX sta ora lanciando una collezione urban chic con il suo nuovo licenziatario italiano "Filippo Franchi", composta da activewear e prêt-à-porter, oltre a stili chic e urbani – crop top, maglie, pantaloni, pantaloncini, maglie da basket, abiti, bomber - realizzati in colori audaci come l'oro, il fucsia, il rosa fluorescente e il verde lime. La collezione vibrante ma disinvolta riflette lo stile di vita californiano in Europa.Dove: Chris Claux, CEO di CLX, ha annunciato all'inizio di questo mese che il marchio si espande in Italia molto presto. Dopo essere stato visto sul tappeto rosso di Hollywood e in tutti gli Stati Uniti, la moda e gli accessori CLX stanno colpendo il mercato europeo e russo con il loro stile americano, ispirato al Cali way of life. La license manager Paola Abiti ha confermato le partnership, iniziando dall'Italia ed espandendosi in Germania, Polonia, Svizzera, Austria, Belgio, Spagna, Francia e Russia. Potente, sicura di sé, ambiziosa, audace e sexy, CLX porta un nuovo look e un'atmosfera ispiratrice che combina la moda e la cultura europea e americana.Quando: La prossima collezione sarà immessa nel mercato italiano per la stagione primavera-estate. Franchi Filippo & Scilla Del Carria sono ora a bordo di CLX. L'azienda Franchi Filippo è nata tre anni fa a Prato, il cuore del distretto tessile in Italia. "La mia passione e la totale dedizione al mondo della moda, ai tessuti e ai capi, mi hanno sempre spinto fin dall'inizio, 15 anni fa, a cercare di raggiungere il miglior risultato nella creazione di ogni singolo capo", dice Filippo. "Ho sempre puntato a raggiungere la migliore soluzione possibile nella ricerca delle materie prime ideali, come tessuti e accessori, e ho sempre cercato i migliori partner nel processo affinché il prodotto finale soddisfacesse pienamente la richiesta di ogni singolo cliente." Filippo sta intraprendendo un percorso con CLX affiancato dal suo braccio destro e compagna, Scilla Del Carria, che ha un ruolo fondamentale nella modellistica e nello styling. "Oggi facciamo campionature, proponiamo stili e forniamo consulenza in tutto il distretto tessile".A proposito di CLX e del fondatore Chris Claux:Il fondatore e designer Christian Claux ha lanciato formalmente il suo marchio di abbigliamento CLX in Europa nel 2013. Innamoratosi immediatamente dello stile americano durante i viaggi negli Stati Uniti, ha deciso di prendere ispirazione dai suoi ricordi. I colori, la brillantezza e il design hanno stimolato la sua creatività. L'esperienza di Christian lo ha motivato a creare una vibrante collezione di abbigliamento. Attratto da tutto ciò che aveva visto negli Stati Uniti - e mosso dal desiderio di condividere la sua esperienza - ha iniziato a creare un nuovo universo per il suo marchio, ispirato dalle palette di colori che ha visto.CLX sarà presto lanciato negli Stati Uniti. Clinton Wallace, fotografo di celebrità di Hollywood, sarà il fotografo ufficiale di CLX.Per saperne di più su CLX: clxbrand.comSegui CLX Brand su Instagram per le ultime notizie: @clxbrandLos Angeles, 04/23/2021👤 : claire@splashpragency.com📞 : (323) 877-8102👤 : solene@splashpragency.com📞 : (323) 251-6602SpLAshPR Agency1450 2nd Street, Santa Monica CA 90401Office: 310.526.0805"Coloring the world, one story at a time"

CLX DOCUMENTARY