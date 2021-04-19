Bitget計劃在臺灣地區開啟招募精英交易員
入駐Bitget交易員後，便可在跟單主頁進行帶單交易，並可享受高達10%收益返還。TAIWAN, April 19, 2021 /EINPresswire.com/ -- 衍生品交易所Bitget發布公告稱，今年上半年計劃在臺灣地區開啟招募精英交易員。入駐Bitget交易員後，便可在跟單主頁進行帶單交易，並可享受高達10%收益返還。擅長衍生品交易或精通量化策劃的交易員均可通過官方渠道申請入駐。
Bitget是全球知名的衍生品交易平臺，據全球最大數字資產收錄平臺CoinMarketCap數據，Bitget日均合約交易量已達50億美金，穩居行業前五。作為行業最早推出一鍵跟單的衍生品平臺之一。自上線以來，已經吸引了全球超過5300名頂尖交易員入駐，全平臺累計帶單達380萬筆。美國知名媒體Financial Content評價稱:Bitget儼然已是全球最大的數字資產合約跟單平臺之一。
一鍵跟單，即用戶可在平臺一鍵跟隨交易員開單，系統可同步交易員開倉/平倉行為，不需要時刻盯盤即可輕松盈利。這款旨在解決用戶和交易員雙方交易通點的產品，一經推出，便受到行業大量機構用戶和散戶的追捧。
帶單交易員除了可獲得高達10%的盈利返還，可有機會獲得平臺官方及媒體資源的包裝，提升知名度，從而像滾雪球一樣積累粉絲，來實現流量變現。在Bitget，除了綜合排名，用戶可依據「近三周」的多個維度數據來篩選帶單交易員，讓新老交易員有更多公平曝光機會。
同時，平臺會綜合帶單成績不定期評選“明星交易員”，並給予官網、App、社群、媒體宣傳曝光，讓真正有實力的交易員有機會脫穎而出。去年，Bitget成立了200萬美金合約母基金，專門扶持優秀的交易員，助力流量轉化為粉絲，獲得更多跟隨者的認可。目前已累計評選出全球共計40余位明星交易員。
一鍵跟單產品最早是嵌入到Bitget APP上的，用戶登錄平臺賬號後，即可在APP實現所有交易操作。現在Bitget可支持PC與移動雙端帶單，用戶進入「跟單」界面後，可以通過“綜合排名”“勝率”“收益率”等八個維度挑選交易員。為了保證交易員策略的有效性，對實盤負責，有充足的實力提供帶單服務，每個交易員的帶單人數上限是 100 人。
就產品而言，Bitget跟單功能完備，可同時支持U本位合約及比本位合約，在開倉時，交易員可根據風險偏好切換不同的倉位杠桿；還可以選擇全倉模式或者逐倉模式科學利用資金。為了預防極端行情，還可以按照比例或者在具體點位使用止盈止損等做好安全風控。
所有申請的交易員除了完成平臺最高認證，還需提供其在Bitget或其他平臺近一月合約交易記錄。符合要求的交易員可以在跟單主頁，點擊“成為交易員”，完成相關驗證並通過審核後，即可在平臺開始帶單交易。
“過去這一年來，我們的跟單產品積累了大量的忠實用戶。我們他們中有專業的交易員，也有零基礎的合約用戶，平臺多元的產品生態需要我們不斷的引入多元的交易者參與進來。”Bitget全球CEO Sandra說。同時，她提到：“我們歡迎大家來體驗我們的產品，同時我們將致力於為大家提供更全面的服務。”
Jennifer
Bitget
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn