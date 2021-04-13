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Bitget公布臺灣商務副總裁 曾任前Uber銷售負責人

SINGAPORE, April 13, 2021 /EINPresswire.com/ -- 衍生品交易平臺Bitget今天發布推特宣布，原Uber臺灣地區銷售負責人Borg賴已正式加入公司全球化團隊，出任Bitget臺灣地區商務副總裁。據了解，Borg未來將聚焦Bitget全球戰略和用戶服務，負責平臺在臺灣地區的商務合作與拓展。

Borg賴畢業於臺灣國立政治大學，並獲得了MBA學位。他在互聯網金融及出行銷售領域有超過6年的服務經歷，並曾擔任Uber臺灣銷售負責人，帶領團隊屢創佳績。Bitget全球CEO Sandra發推稱：“Borg多年的用戶服務經歷與Bitget平臺的企業文化十分契合，他豐富的商務實戰經驗將幫助我們更好的發展臺灣地區市場。”

眾所周知，臺灣地區是數字資產交易用戶十分活躍的地區，Borg賴的加盟，將有望助力Bitget更好的深入這些區域。而作為臺灣本土人士，Borg賴也將帶領本土團隊，幫助Bitget全面進軍臺灣市場。Borg表示：“Bitget是一家優秀的公司，我們共同擁有金融領域的基因，很榮幸有機會攜手Bitget共同親歷這個顛覆性的時刻，希望可以憑借多年的從業積累給用戶帶來更多驚喜。”

據悉，去年初，Bitget宣布全面開啟全球化戰略，目前已延伸至日本、韓國、俄羅斯、越南、土耳其等43個國家和地區。自去年11月至今，僅用了不到4個月時間，Bitget便已成為韓國最火的衍生品交易平臺。除了優秀的產品符合，也足見Bitget團隊的高效。

與同類交易所相比，Bitget去年發布的一鍵跟單在交易用戶中廣受歡迎，目前已經吸引超過5000名頂尖交易高手的入駐。這個產品主要針對合約新手或是零基礎的合約用戶。用戶在選擇交易員後，點擊跟單即可實現同步交易員的開/平倉行為，而無需時刻盯盤，即可輕松盈利。目前Bitget已經是全球最大的數字資產合約跟單平臺之一。

作為衍生品起家的數字資產交易平臺，Bitget除了支持U本位合約和幣本位合作，還將在4月初上線混合合約。混合合約是Bitget推出的一種全新的合約交易方式，可支持一種或多個幣種做保證金，進行跨幣種交易的合約形式。其操作十分簡單，在交易過程中免去換幣流程，用不無需額外支付換幣手續費和承擔匯率損失。

據了解，Bitget創立於2018年，在知名數字資產收錄平臺CoinMarketCap上，Bitget交易量位列全球衍生品交易所前五，日均交易量達50億美金。去年7月，Bitget完成了國際頂級遊戲公司SNK領投的千萬美金B輪融資，目前估值10億美金。

Jennifer
Bitget
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