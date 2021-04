Rekordjahr bei Whirlpool und Swim Spas Verkäufen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

seit mehr als 15 Jahre führt Hr. Egon Gruber als Geschäftsführer sehr erfolgreich die Geschicke unseres Whirlpool Unternehmens Whirlpools, Outdoor Whirlpool, Swim Spas Swim Spas Modell EP14

Nachdem die jährlichen Verkaufsstückzahlen bereits all die Jahre zuvor im zweistelligen Bereich gestiegen sind, ist der Auftragseingang 2020 explodiert

GRAZ, AUSTRIA, April 15, 2021 / EINPresswire.com / -- Artesian Spas ist seit mehr als 2 Jahrzehnten ein Begriff im Bereich Whirlpools und einer der Erfinder der Swim Spas . Aus dem Familienunternehmen mit Sitz und Produktion in Las Vegas hat sich über die Jahre der weltgrößte amerikanische Produzent entwickelt. War man zu Beginn ein Nischenplayer bei Whirlpools im obersten Segment, wurde durch die Übertragung dieser sehr hohen Qualitätsansprüche auch auf einfachere Modelle der Whirlpool und Swim Spa Markt von Jahr zu Jahr immer mehr erobert. Seit 2020 ist Artesian Spas der größte amerikanische Hersteller von Whirlpools und Swim Spas.Eine ähnliche Entwicklung hat das Geschäft von Artesian Spas auch in Europa genommen. Betreut wird ganz Europa von zwei Distributionslagern. Eines hat seinen Sitz in England in Doncaster. Das zweite von dem auch Deutschland, Schweiz und Österreich betreut werden mit der Lieferung von Whirlpools und Swim Spas hat seinen Sitz in Österreich in Graz. An diesen Standorten stehen jeweils cirka 3000m2 an Lagerfläche zur Verfügung und sämtliche Länder Europas werden mit Swim Spas und Whirlpools beliefert. Waren dies in den Jahren zuvor jährlich etwa 2000 Swim Spas und Whirlpools so konnten 2020 mehrs als 8000 Whirlpools und Swim Spas verkauft werden. Damit hat sich die jährliche Stückzahl in Europa etwa vervierfacht. Insbesondere großer Dank gebührt dafür dem Team rund um unseren Geschäftsführer von Artesian Spas Europe Ing.Mag. Egon Gruber der seit 16 Jahren die Geschicke unseres Unternehmens in Europa maßgeblich mitgestaltet.Sehr stark gewachsen ist besonders der Whirlpool Markt in Deutschland. 2020 wurden 3 neue Megastores in Deutschland eröffnet. Diese befinden sich in Ulm, Nürnberg und Hamburg. Damit verfügt Artesian Spas auch in Deutschland über ein flächendeckendes Netz an Schauräumen und konnte erstmalig über 1000 Stück in Deutschland absetzen. Mit den 4 Schauräumen in der Schweiz, den 7 in Österreich gibt es nun gesamt 20 Schauräume im deutschsprachigen Raum für Whirlpools und Swim Spas von Artesian Spas. Zukünftig ist noch ein Schauraum in Berlin geplant um die letzte Lücke zu schließen.Wir freuen uns über das bereits erreichte und auf viele weitere Jahre eines erfolgreichen Geschäftsverlaufes um auch in Deutschland in einigen Jahren die Nummer 1 zu sein. In Österreich ist Artesian Spas bereits seit einigen Jahren die meistverkaufte Whirlpool Marke.