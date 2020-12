Rekordjahr beim EGO3 Whirlpool Filter

Ego3 Whirlpoolfilter bei Artesian Spas EGO3 Whirlpoolfilter EGo3 Whirlpool Filter mit Filtermaterial

GERMANY, December 20, 2020 / EINPresswire.com / -- Alles begann mit dem Ärger über die bis damals üblichen Kartuschenfilter für Whirlpools. Die beiden Erfinder der EGO3 Whirlpool Filter waren beide Besitzer von Whirlpools und mussten oft und sehr kompliziert Ihre Whirlpoolfilter reinigen. Jeder Whirlpool Besitzer kennt dieses Problem. Aus dieser Situation und der Entwicklung eines komplett neuen Filtermediums entstand eine Revolution in der Whirlpool Industrie.Einer Entwicklungs- und Testphase von einem Jahr ging der Marktreife dieser Idee voraus und seither hat sich der neue Whirlpoolfilter von EGO3 zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Derzeit wird das Produkt nur im deutschsprachigen Raum verkauft und trotzdem werden dieses Jahr Whirlpool Filter um fast 400.000,- Euro verkauft. Die jährlichen Steigerungsraten sind immer über 30% und mehr und mehr Händler steigen auf diese Filter um.Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Dieser Whirlpool-Filter filtert einfach besser. Er ist viel einfacher zu reinigen und nebenbei sind die Kosten auch noch viel niedriger als beim alten Kartuschenfilter. Kurzum der Whirlpoolfilter ist besser, günstiger und viel einfacher in der Handhabung. Und auch die Whirlpool Wasserpflege wird wesentlich einfacher da der Ego3 Filter 100% des Schmutzes entfernt.Begonnen wurde mit einer Version für Hotspring Whirlpools. Mittlerweile gibt es 7 verschiedene Typen und fast alle Whirlpool Hersteller können damit bedient werden. Für 2021 steht die Internationalisierung des Vertriebs am Programm. Erste Händler konnten bereits in Holland, England und Schweden gewonnen werden. Auch der amerikanische Markt und damit der größte Whirlpool Markt stehen 2021 auf dem Programm.Ego3 Whirlpool Filter sind ein sehr gutes Beispiel eines start ups im deutschsprachigen Raum mit 100% Wertschöpfung in Deutschland und Österreich.