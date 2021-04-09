Match Dating 為客戶提供了一對一真人驗證約會
Match Dating 憑藉十多年的戀愛配對經驗，由專家們為客戶設計和定制獨特的個性化一對一約會配對服務，以提高配對成功率。HONG KONG, April 9, 2021 /EINPresswire.com/ -- Match Dating是一家位於香港的專業約會配對公司。該公司擁有十多年的經驗，提供出色的約會配對服務。
其中包括特殊服務，例如專業化妝和攝影，戀愛顧問服務，心理輔導課程及諮詢。這有助於找到正確的匹配並提高成功率。
Match Dating具有對約會技巧有出色而獨到的見解。專家甚至在戀愛期間都會提供免費的支持和諮詢。
根據政府統計處報告《香港的女性及男性 — 主要統計數字》，香港初次結婚的平均年齡正在增加。2009年，女性首次結婚的平均年齡為28.5歲。到2019年，這一數字增加到29.9歲。對於男性，平均結婚年齡為31.6歲。作為香港的約會配對公司，Match Dating希望了解每個客用戶的需求並提供專業服務。目的是為每個客戶找到理想的靈魂伴侶。
Match Dating與其他婚姻介紹所，Speed Dating 和 交友app 都不同。會每個客戶進行真正的一對一會談。每個人都必須經過真人驗證，並在此過程中了解客戶擇偶要求。客戶需要提供最近的圖片和個人信息以確保提供資料更新。經過精密的篩選和匹配後，客戶只需要選擇一個時間並到達約會地點，即可享受約會。他們有一個團隊收集約會後意見並提供約會指導，讓客戶更了解自己和對方感受。
Match Dating 約會顧問聲稱“這是一項艱苦的工作，但是當為客戶成就美好姻緣，一切都是值得的。月老的工令我感到興奮和自豪。’
“引導式”約會服務的概念
Match Dating的負責人相信‘每個人都有被愛和被愛的權利。我們的團隊將以專業的態度協助每位客戶。這一切都始於一個單獨的會議，專家與客戶建立聯繫。對該人進行評估並概述目標。然後，他們將被引領到正確的戀愛心理狀態。他們致力於改善自己的行為舉止和思維定勢。’這將增強他們在一段感情中的成功。
Match Dating希望能滿足所有人的需求。離婚，喪偶，沒有安全感，被邊緣化的人，害怕建立新的關係。人人有權享有被愛和被愛的權利。 Match Dating擁有強大的專業人士網絡，為您提供最佳服務。目標是提高客戶成功率，為客戶尋找終身伴侶。
關於Match Dating 約會配對公司
該公司負責人指出，"他們經常需要戀愛咨詢。我們鼓勵他們走出自己的舒適區，克服自己的缺陷，建立健康的關係和戀愛的信心，如何和對象發展和保持良好關係，最終找到了自己的終身伴侶。"作為具有十多年經驗的專家，Match Dating擁有寶貴的經驗和行之有效的方法來幫助客戶，並以結婚作為目標。Match Dating為忙碌的單身男女提供了一個舒適，安全的約會配對平台。令他們有效地尋找婚姻伴侶。
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Gigi
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