Генеральный прокурор штата Вашингтон, Боб Фергюсон (Ferguson), подает иск против клининговой компании за эксплуатацию преимущественно…

Компания Нэшнл Мэйтенанс Контракторз (National Maintenance Contractors) заключает с франчайзи вводящие в заблуждение контракты, по условиям которых они часто зарабатывают меньше минимальной заработной платы

СИЭТЛ — Генеральный прокурор Боб Фергюсон (Bob Ferguson) сегодня подал иск о защите прав потребителей против клининговой компании Нэшнл Мэйтенанс Контракторз (National Maintenance Contractors). Компания Нэшнл пользовалась услугами иммигрантов с ограниченным знанием английского языка и обещала им собственный независимый бизнес. К сожалению, в действительности компания Нэшнл предлагала своим франчайзи контракты, по которым они часто получали меньше минимальной заработной платы, платили завышенные взносы и практически не имели возможности защитить свои права.

«Эти работящие иммигранты думали, что здесь они нашли "американскую мечту", — сказал Фергюсон. — Вместо этого компания Нэшнл Мэйтенанс Контракторз (National Maintenance Contractors) путём заблуждения склоняла их подписывать контракты, по которым реализовать свою мечту было нереально. Мы как юридическая организация, защищающая права населения, должны обеспечить справедливое отношение к честно трудящимся жителям штата Вашингтон, которые обеспечивают чистоту рабочих и общественных мест, и помогают нашей экономике функционировать».

Компания Нэшнл подписывает контракты с клиентами на оказание клининговых услуг. Затем она заключает договоры франшизы с работниками для оказания услуг по уборке, в основном с иммигрантами, фактически не говорящими на английском. Многие из этих франчайзи говорят на испанском или русском языке.

Компания Нэшнл сообщает своим франчайзи, что они получат собственный независимый бизнес и будут ежемесячно зарабатывать определенную сумму в зависимости от суммы их первоначальных инвестиций по договору франшизы. Например, чтобы зарабатывать 1000 $ в месяц, франчайзи должны были купить одну «бизнес-единицу» стоимостью 5000 $.

В иске, поданном сегодня в Старший суд (Superior Court) округа Кинг, утверждается, что компания Нэшнл нарушила закон несколькими способами. Ниже приведены примеры противоправных действий компании Нэшнл.

Компания Нэшнл обманывала франчайзи относительно размера дохода, который они будут получать, нарушая таким образом Закон о защите прав потребителей штата Вашингтон (Washington Consumer Protection Act). Компания Нэшнл обещала определенный уровень заработка, и ее франчайзи платили за это. По факту компания Нэшнл часто не обеспечивала достаточное количество объектов для достижения этого уровня или не предупреждала франчайзи, какой объем работы требуется выполнить для получения этого уровня обещанного дохода. Проблемы усугублялись нереальными требованиями компании Нэшнл к выполнению работы и сильно заниженными ставками по контрактам. Из-за таких действий компании Нэшнл заработок многих франчайзи оказывался меньше минимальной заработной платы.

Компания Нэшнл незаконно утаивала информацию от франчайзи. Например, компания Нэшнл не сообщала франчайзи суммы, которые клиенты платили компании Нэшнл за оказанные услуги. Кроме того, компания Нэшнл скрывала, что удерживает до 30 % от этой суммы. Утаивание информации компанией Нэшнл от франчайзи нарушает Закон о защите инвестиций по договору франшизы (Franchise Investment Protection Act).

Компания Нэшнл взимала необоснованно завышенные сборы, нарушая Закон о защите прав потребителей. Например, компания Нэшнл взимала ежемесячно 14 % за основные услуги по выставлению счетов. Компания также заявляла, что этот сбор будет покрывать услуги по взысканию долгов с клиентов-неплательщиков, хотя на самом деле они предоставлялись редко, если вообще когда-либо имели место.

Иском требуется возмещение убытков более чем 250 франчайзи в штате Вашингтоне и наложения гражданско-правовых санкций в отношении компании Нэшнл.

Франчайзи, оказывавшие услуги по уборке, у которых возникли аналогичные проблемы с компанией Нэшнл или любой другой клининговой компанией, имеют право подать жалобу в Генеральную прокуратуру штата (Attorney General’s Office). Русскоговорящим заявителям предоставится возможность общаться на русском языке. Бланк жалобы доступен на английском, испанском и русском языках. Жалобы можно также оставить по телефону 1-800-551-4636.

Вынужденные обманным путем работать за зарплату ниже минимальной

Многие франчайзи не знали, что за выполняемую работу, необходимую для получения желаемого валового дохода, во многих случаях они будут получать меньше минимальной почасовой оплаты труда.

Например, компания Нэшнл предложила франчайзи объект офисных помещений площадью 1700 квадратных футов (160 м2) шесть раз в неделю. После вычетов компанией Нэшнл всех сборов получилось, что франчайзи зарабатывал примерно 6,59 $ за посещение. На тот момент минимальная заработная плата в штате Вашингтон составляла 9,32 $ в час.

Нереальные требования к работе

Компания Нэшнл сильно занижала ставки по контрактам и таким образом создавались несоответствующие реальности требования к франчайзи. Например, в некоторые контракты компании Нэшнл был включен такой пункт:

Генеральная уборка кухни.

Вымыть и продезинфицировать все прилавки.

Вымыть и продезинфицировать снаружи все шкафы.

Вымыть и продезинфицировать снаружи все оборудование.

Вымыть и продезинфицировать раковину и сантехнику.

Вымыть и продезинфицировать столы и прилавки в буфете / зоне приема пищи.

Подмести и вымыть шваброй пол, чтобы удалить все пятна.

В одном из таких случаев по оценке компании Нэшнл уборщику требуется 3 минуты для выполнения всех этих задач. По контракту от франчайзи требовалось выполнять такую уборку один раз в неделю.

У франчайзи не было другого выбора, кроме как выполнять обозначенные в контракте задачи за определенную сумму в долларах, независимо от времени, потраченного на эту работу.

Один франчайзи написал компании Нэшнл, что, несмотря на то что по данному объекту заработная плата ниже минимальной, «мы принимаем объект, потому что наш доход очень низкий, и у нас нет [цитируем оригинал] выбора».

Компания Нэшнл вводила в заблуждение своих франчайзи

Агенты компании Нэшнл убеждали потенциальных франчайзи вкладывать тысячи долларов, чтобы зарегистрироваться в системе. Компания Нэшнл знала, что многие из этих франчайзи практически не говорят по-английски, имеют неполное среднее образование и совсем без опыта работы по франшизе. Компания Нэшнл обещала, что они будут сами себе начальниками и смогут построить собственный прибыльный бизнес по франшизе. Действительность была совсем другой.

Компания Нэшнл заявляла, что франчайзи могут сами контролировать условия и часы работы. По факту многие клиенты компании Нэшнл требуют, чтобы уборка выполнялась в определенные часы, иногда в конкретный двух-четырехчасовой промежуток времени.

Компания Нэшнл требует, чтобы ее франчайзи оставались на связи и были готовы предоставить услуги для компании Нэшнл и ее клиентов каждый день, включая выходные и праздничные дни.

Компания Нэшнл объясняла, что франчайзи делают первый вклад в соответствии с уровнем валового ежемесячного дохода, которого они хотят достичь. Но компания Нэшнл не сообщала, какой объем объектов франчайзи должен обслужить или сколько часов отработать, чтобы выйти на желаемый уровень валовой ежемесячной выручки.

Компания Нэшнл применяла санкции к франчайзи, отказывавшимся от объектов независимо от причины

Компания Нэшнл оказывает огромное давление на франчайзи, чтобы они соглашались принимать объекты. Если франчайзи отказывался от объекта, компания Нэшнл высчитывала стоимость этого объекта из обещанного ему ежемесячного дохода. Компания Нэшнл применяла такую санкцию, даже если ничего не выплачивала франчайзи по этой сделке.

Например, если франчайзи приобрел у компании Нэшнл бизнес-единицу с ежемесячным доходом в 1000 $, и компания Нэшнл предложила два объекта с ежемесячным доходом в 500 $ каждый, компания Нэшнл считала свое обязательство выполненным. Если франчайзи был вынужден отказаться от одного из объектов, компания Нэшнл по-прежнему считала свое обязательство выполненным. А франчайзи оставался всего с 500 $ в месяц с вычетом сборов компании Нэшнл.

Компания Нэшнл применяла такие правила, даже если франчайзи не мог выполнить работу в требуемое время, так как оно совпадало с работой на других объектах или по религиозным причинам. Система компании Нэшнл работает так, что независимо от причины, если франчайзи отклонил предложенный объект, компания не считает себя обязанной предлагать или предоставлять какие-либо другие объекты взамен.

Компания Нэшнл не выплачивала своим франчайзи обещанный доход

Компания Нэшнл продала франшизы по крайней мере нескольким из своих сотен франчайзи, не располагая при этом достаточным объемом объектов для выполнения обязательств по выплатам ежемесячных валовых доходов, обещанных всем зарегистрированным франчайзи. Компания Нэшнл продолжала регистрировать новых франчайзи для обслуживания одной и той же территории, даже если действующие франчайзи зарабатывали меньше обещанного.

Например, один франчайзи работал с компанией Нэшнл девять лет. Несмотря на обращения этого франчайзи к компании Нэшнл с отчаянной просьбой об обеспечении ему новых объектов, он получил обещанный компанией Нэшнл ежемесячный доход только трижды за эти девять лет. Иногда этот человек зарабатывал всего пятую часть от обещанного компанией Нэшнл дохода.

Несмотря на то что компания Нэшнл не смогла обеспечить обещанный франчайзи уровень доходов, компания Нэшнл не возмещает ничего из уплаченных франчайзи сумм за такой уровень доходов по договору франшизы.

Напротив, в тех редких случаях, когда компания Нэшнл предлагает объекты, по которым уровень доходов франчайзи получается выше обещанного, компания Нэшнл требует от франчайзи оплаты дополнительных сборов за оформление таких объектов.

Утаивание сумм по клиентским контрактам

Компания Нэшнл скрывает от франчайзи суммы денег, которые они на самом деле получают от клиентов. Фактически компания Нэшнл платит себе дважды. Она присваивает до 30 % от суммы, полученной от клиента по контракту. Затем вычитает взносы и отчисления из оставшейся для франчайзи суммы контрактных денег.

Например, если клиент заплатил компании Нэшнл 1500 $ за услуги по уборке, компания Нэшнл может представить франчайзи это так, словно сделка была на 1050 $. Затем компания Нэшнл вычитывает взносы и отчисления с 1050 $, оставшихся к выплате франчайзи.

Эти действия от франчайзи скрываются.

Это нарушает Закон о защите инвестиций по договору франшизы (Franchise Investment Protection Act), согласно которому «[п]олучение денег, товаров, услуг, чего-либо ценного или любой другой выгоды от любого другого лица, с которым франчайзи ведет бизнес за счет этого бизнеса, кроме случаев, когда франчайзи об этом известно», является незаконным для франчайзеров.

Необоснованные и чрезмерные «офисные взносы»

Одним из якобы выгодных предложений, рекламируемых компанией Нэшнл и оплачиваемых франчайзи, являются услуги компании Нэшнл по выставлению счетов. Компания Нэшнл говорит франчайзи, что будет выставлять счета клиентам, собирать платежи и добиваться выплат от клиентов-неплательщиков. Она взимает с франчайзи 14 % от их валовых доходов за эту услугу, а это более половины ежемесячных отчислений с доходов франчайзи.

В действительности компания Нэшнл редко предпринимает действия по взысканию долгов с клиентов-неплательщиков (если вообще когда-либо это делает). Вместо этого компания Нэшнл возлагает ответственность за выплату этих денег на франчайзи. Если компания Нэшнл уже заплатила франчайзи, а клиент не платит компании Нэшнл, компания утверждает, что имеет право взыскать уже выплаченную сумму с франчайзи.

В договоре франшизы компании Нэшнл мелким шрифтом напечатано такое условие: «Если мы не сможем взыскать причитающиеся суммы, вы [франчайзи] несете ответственность за риск потери в случае невыплаты платежей». И это несмотря на то, что франчайзи не являются участниками клиентских договоров.

Компания Нэшнл также запрещает франчайзи обсуждать финансовые вопросы напрямую с клиентами. Иными словами, компания запрещает своим франчайзи узнавать суммы, являющиеся предметом спора, или участвовать в процессе выполнения контракта, чтобы они не имели возможности самостоятельно добиваться выплат.

Помощники Генерального прокурора штата Юлия Дойл (Julia Doyle) и Патрицио Маркез (Patricio Marquez) ведут это дело от имени штата Вашингтон.