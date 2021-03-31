Доктор Флориан Конголи - почетный гражданин Рио-де-Жанейро

Доктор Флориан Конголи (Dr Florian Kongoli) - Почетный гражданин Рио-де-Жанейро.

Доктор Флориан Конголи (Dr Florian Kongoli) - Почетный гражданин Рио-де-Жанейро.

Доктор Флориан Конголи (Dr. Florian Kongoli) с дипломом о присвоении ему звания почетного гражданина Рио-де-Жанейро в Большом вестибюле дворца Педро Эрнесто городского совета Рио-де-Жанейро на Флорианской площади, Рио-де-Жанейро

Доктор Флориан Конголи (Dr. Florian Kongoli) с дипломом о присвоении ему звания почетного гражданина Рио-де-Жанейро в Большом вестибюле дворца Педро Эрнесто городского совета Рио-де-Жанейро на Флорианской площади, Рио-де-Жанейро

Доктор Флориан Конголи (Dr. Florian Kongoli) появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке 7, 10 и 11 августа 2020 года по случаю получения звания почетного гражданина Рио-де-Жанейро。

Доктор Флориан Конголи (Dr. Florian Kongoli) появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке 7, 10 и 11 августа 2020 года по случаю получения звания почетного гражданина Рио-де-Жанейро。

Единственный ученый в мире, удостоенный этого звания

«Я думаю, что для нашего города не только удовольствие, но и честь иметь возможность чествовать доктора Флориана Конголи»”
— Атила Нуньес, муниципальный советник Рио-де-Жанейро
MOSCOW, RUSSIA, March 31, 2021 /EINPresswire.com/ -- Благодаря единогласно принятому специальному законодательному указу муниципальный совет Рио-де-Жанейро, Бразилия, присвоил доктору Флориану Конголи официальное звание почетного гражданина Рио-де-Жанейро. за значительный вклад в науку и технологии в рамках устойчивого развития.

Д-р Флориан Конголи, президент FLOGEN STARS OUTREACH и генеральный директор FLOGEN Technologies Inc., является единственным ученым в мире, удостоенным этого звания.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить доктора Флориана Конголи с справедливым и заслуженным признанием», - сказал Хорхе Фелиппе, президент городского совета Рио-де-Жанейро.

«Я думаю, что для нашего города не только удовольствие, но и честь иметь возможность чествовать доктора Флориана Конголи», - объясняет Атила Нуньес, муниципальный советник Рио-де-Жанейро.

«Хочу поздравить вас с получением почетного гражданства», - пишет Ее Превосходительство Дженнифер Мэй, посол Канады в Бразилии. «Мы всегда гордимся тем, что канадцы блистают за границей, демонстрируя канадские ценности на международной арене».

Почетное звание было присвоено 26 ноября 2019 года во время специального 45-минутного пленарного заседания городского совета, полностью посвященного церемонии награждения д-ра Флориана Конголи. Церемония впервые в истории городского совета прошла на английском языке. Д-р Флориан Конголи организовал в Рио-де-Жанейро в ноябре 2018 г. Саммит по устойчивой промышленной переработке / Sustainable Industrial Processing Summit (SIPS 2018) - крупное мероприятие с рекордным участием 7 лауреатов Нобелевской премии.

Подготовленный по этому случаю документальный фильм на русском языке о докторе Флориане Конголи можно посмотреть здесь: https://youtu.be/CFqnezFQhTE, а полное видео церемонии с другими фотографиями и интервью с доктором Флорианом Конголи можно посмотреть здесь: https://www.flogen.org/?p=33&an=2019&m=11

О:

Д-р Флориан Конголи - президент FLOGEN STAR OUTREACH, генеральный директор FLOGEN Technologies Inc. и президент Организационного комитета Саммита по устойчивым промышленным процессам (SIPS). Он, среди прочего, является избранным членом Европейско-Средиземноморской академии искусств и наук и был удостоен награды CEO-Monthly в Великобритании в 2017 году за экологическую премию 2017 года от журнала CEO-Monthly. (Резюме: http://www.flogen.com/elt/pdf/Kongoli_Short-CV.pdf)

FLOGEN Stars Outreach (www.flogen.org) - это некоммерческая компания, преследующая 3 цели: достижение устойчивого развития с помощью науки и технологий, повышение значимости науки и техники в обществе и должное чествование ученых и инженеров, которых они по праву заслуживают.

FLOGEN Technologies (www.flogen.com) - это высокотехнологичный научно-исследовательский институт, занимающийся разработкой новых устойчивых технологий и преобразованием существующих технологий в устойчивые технологии.

SIPS - Саммит по устойчивой промышленной переработке (https://www.flogen.org/sips2021/) - это многопрофильная конференция, посвященная промышленной науке и технике, которая ежегодно проводится в нескольких странах по всему миру со средним участием 500 авторов, научных кругов, представителей промышленности. , правительство и предпринимательство, представляющие в среднем 80 стран. Саммит посвящен цели достижения устойчивости с помощью науки и технологий и регулярно принимает многочисленных лауреатов Нобелевской премии.

Бараа Ноуэйхед / Baraa Noueihed
FLOGEN STAR OUTREACH
+1 514-807-8542 ext. 220
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Доктор Флориан Конголи - Новая Кариока в небе Рио-де-Жанейро (Документальный фильм на русском языке о докторе Флориане Конголи)

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Доктор Флориан Конголи - почетный гражданин Рио-де-Жанейро

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Бараа Ноуэйхед / Baraa Noueihed
FLOGEN STAR OUTREACH
+1 514-807-8542 ext. 220
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FLOGEN Star Outreach is a not-for-profit organization founded by Dr. Florian Kongoli to honor STEM professionals for their continuous contributions to society and to raise their social profile. Its motto is Giving STAR Power to Scientists, Technologists and Engineers, and to People Who Help Them

http://www.flogen.org

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