Доктор Флориан Конголи - почетный гражданин Рио-де-Жанейро
Доктор Флориан Конголи (Dr. Florian Kongoli) с дипломом о присвоении ему звания почетного гражданина Рио-де-Жанейро в Большом вестибюле дворца Педро Эрнесто городского совета Рио-де-Жанейро на Флорианской площади, Рио-де-Жанейро
Единственный ученый в мире, удостоенный этого звания
«Я думаю, что для нашего города не только удовольствие, но и честь иметь возможность чествовать доктора Флориана Конголи»”MOSCOW, RUSSIA, March 31, 2021 /EINPresswire.com/ -- Благодаря единогласно принятому специальному законодательному указу муниципальный совет Рио-де-Жанейро, Бразилия, присвоил доктору Флориану Конголи официальное звание почетного гражданина Рио-де-Жанейро. за значительный вклад в науку и технологии в рамках устойчивого развития.
— Атила Нуньес, муниципальный советник Рио-де-Жанейро
Д-р Флориан Конголи, президент FLOGEN STARS OUTREACH и генеральный директор FLOGEN Technologies Inc., является единственным ученым в мире, удостоенным этого звания.
«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить доктора Флориана Конголи с справедливым и заслуженным признанием», - сказал Хорхе Фелиппе, президент городского совета Рио-де-Жанейро.
«Я думаю, что для нашего города не только удовольствие, но и честь иметь возможность чествовать доктора Флориана Конголи», - объясняет Атила Нуньес, муниципальный советник Рио-де-Жанейро.
«Хочу поздравить вас с получением почетного гражданства», - пишет Ее Превосходительство Дженнифер Мэй, посол Канады в Бразилии. «Мы всегда гордимся тем, что канадцы блистают за границей, демонстрируя канадские ценности на международной арене».
Почетное звание было присвоено 26 ноября 2019 года во время специального 45-минутного пленарного заседания городского совета, полностью посвященного церемонии награждения д-ра Флориана Конголи. Церемония впервые в истории городского совета прошла на английском языке. Д-р Флориан Конголи организовал в Рио-де-Жанейро в ноябре 2018 г. Саммит по устойчивой промышленной переработке / Sustainable Industrial Processing Summit (SIPS 2018) - крупное мероприятие с рекордным участием 7 лауреатов Нобелевской премии.
Подготовленный по этому случаю документальный фильм на русском языке о докторе Флориане Конголи можно посмотреть здесь: https://youtu.be/CFqnezFQhTE, а полное видео церемонии с другими фотографиями и интервью с доктором Флорианом Конголи можно посмотреть здесь: https://www.flogen.org/?p=33&an=2019&m=11
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Д-р Флориан Конголи - президент FLOGEN STAR OUTREACH, генеральный директор FLOGEN Technologies Inc. и президент Организационного комитета Саммита по устойчивым промышленным процессам (SIPS). Он, среди прочего, является избранным членом Европейско-Средиземноморской академии искусств и наук и был удостоен награды CEO-Monthly в Великобритании в 2017 году за экологическую премию 2017 года от журнала CEO-Monthly. (Резюме: http://www.flogen.com/elt/pdf/Kongoli_Short-CV.pdf)
FLOGEN Stars Outreach (www.flogen.org) - это некоммерческая компания, преследующая 3 цели: достижение устойчивого развития с помощью науки и технологий, повышение значимости науки и техники в обществе и должное чествование ученых и инженеров, которых они по праву заслуживают.
FLOGEN Technologies (www.flogen.com) - это высокотехнологичный научно-исследовательский институт, занимающийся разработкой новых устойчивых технологий и преобразованием существующих технологий в устойчивые технологии.
SIPS - Саммит по устойчивой промышленной переработке (https://www.flogen.org/sips2021/) - это многопрофильная конференция, посвященная промышленной науке и технике, которая ежегодно проводится в нескольких странах по всему миру со средним участием 500 авторов, научных кругов, представителей промышленности. , правительство и предпринимательство, представляющие в среднем 80 стран. Саммит посвящен цели достижения устойчивости с помощью науки и технологий и регулярно принимает многочисленных лауреатов Нобелевской премии.
Бараа Ноуэйхед / Baraa Noueihed
FLOGEN STAR OUTREACH
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