Доктор Флориан Конголи - почетный гражданин Рио-де-Жанейро

Доктор Флориан Конголи (Dr. Florian Kongoli) с дипломом о присвоении ему звания почетного гражданина Рио-де-Жанейро в Большом вестибюле дворца Педро Эрнесто городского совета Рио-де-Жанейро на Флорианской площади, Рио-де-Жанейро