ESI Technologies a renouvelé sa certification Dell Titanium Partner

MONTREAL, QC, CANADA, March 29, 2021 / EINPresswire.com / -- ESI Technologies a renouvelé avec succès sa certification de partenaire Dell Titanium pour ses compétences en matière d'infrastructure convergée, de protection des données, de réseau, de serveur et de stockage. ESI a fait ses preuves en matière d'excellence et possède une connaissance approfondie des solutions de Dell Technologies pour moderniser l'infrastructure informatique des clients dans leur parcours de transformation numérique, à savoir :● Infrastructure convergée - Simplifier l'informatique et transformer les opérations en réunissant le calcul, le stockage, la mise en réseau et la protection des données dans des systèmes entièrement conçus et des conceptions validées.● Suite de protection des données - Sauvegarde et récupération complètes, réplication continue pour toute récupération ponctuelle, protection cohérente des applications avec gouvernance et supervision, reprise après sinistre dans le cloud, intégration VMware.● Réseau - Portefeuille de produits de mise en réseau permettant aux clients de répondre aux exigences des charges de travail modernes, de la périphérie au cœur et au cloud, aujourd'hui et demain.● Serveurs - Portefeuille de produits de génération PowerEdge 15 destinés aux entreprises qui ont besoin de valeur, de flexibilité et d'une gamme d'options de performance.● Stockage - Évolutivité, intelligence et intégration au cloud pour libérer la valeur des données.● SAP - Désigne la puissance des applications d'entreprise SAP intelligentes avec des solutions TI qui réduisent la complexité et améliorent l'efficacité.Ce partenariat démontre qu'ESI Technologies s'engage à aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique en s'appuyant sur leurs capacités validées de prestation de services autour des solutions avancées de Dell Technologies.« Cette réalisation est une démonstration éloquente de notre engagement à long terme à offrir de la valeur à nos clients et avec le meilleur des solutions technologiques numériques que les fournisseurs comme Dell ont à offrir. Notre statut 'Titanium Partner' témoigne de notre engagement envers Dell et leurs solutions pour favoriser la réussite commerciale de nos clients. » - Patrick NaoumÀ propos d’ESI TechnologiesESI Technologies contribue à propulser les entreprises en reliant les domaines critiques de la transformation des données en informations pertinentes. La mission d’ESI est de proposer des solutions innovatrices et de qualité pour gérer, protéger et transformer les données générées par les activités de ses clients. ESI offre son expertise technologique en modernisation des TI pour soutenir la transformation numérique de ses clients, combinant sa grande compréhension des enjeux d’affaires pour en faire un avantage concurrentiel tangible dans un marché en constante évolution avec ses pratiques en DevOps, centres de données définis par logiciel (SDDC) et sa stratégie d’infonuagique hybride. Établie à Montréal, ESI possède également des bureaux à Québec, à Toronto et aux États-Unis par l’entremise de sa filiale Civatree. www.esitechnologies.com À propos de Dell TechnologiesDell Technologies est le leader de la transformation numérique, fournissant des solutions, produits et services de technologie numérique pour favoriser la réussite des entreprises. Dell aide les organisations et les individus à construire leur avenir numérique et à transformer leur façon de travailler, de vivre et de se divertir. L'entreprise fournit à ses clients le portefeuille de technologies et de services le plus large et le plus innovant du secteur pour l'ère des données.Contacts :Ariana Giangrande – Spécialiste marketingStéphane Beaulieu – VP Marketing et ventes de services gérés