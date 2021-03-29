العام للبرلمان العربي للطفل مناسبة تأسيس جامعة الدول العربية مناسبة لتسليط الضوء على إنجازات الجامعة في مجال الطفولة
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 29, 2021 /EINPresswire.com/ -- ،،،محليات خبر وصور للنشر ،،،
نص الخبر
أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل : مناسبة تأسيس جامعة الدول العربية في الثاني والعشرين من مارس مناسبة لتسليط الضوء على إنجازات الجامعة في مجال الطفولة
الشارقة في 22مارس 2021/
أكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل على أهمية متابعة ورصد كافة الإنجازات التي قامت بها الجامعة العربية من إنشائها قبل ستة وسبعين عاما وما حققته طوال تلك العقود في لم الشمل العربي وتعزيز العمل والتعاون المشترك بين كافة الدول العربية لاعلاء جهودها وترسيخ دورها المحوري .
وهنأ الباروت الدولة العربية بحلول هذه الذكرى على إنشاء جامعة الدول العربية في الثاني والعشرين من شهر مارس واصفا الجامعة العربية بالقلعة والعرين الذي يجمع الدول العربية تحت مظلة الوحدة والتكامل من أجل تواصل قطار التنمية وتحقيق التطور لكافة المجتمعات وخدمة مصالحها ورافع رياتها عالميا .
ولفت إلى أن تلك المناسبة وفي زخم تلك الإنجازات نتلمس الخطوات التي قطعتها الجامعة العربية في مسيرتها المشرقة وكأنها بيت الأوطان العربية ومنصتها الهامة تبرز الجهود التي تواكبت من أجل العناية بمستقل الطفل العربي واحتضانه والدفاع عن حقوقه وتمكين كافة الدول من تقديم أرقى الخدمات لكل طفل على أراضيها .
وأشار إلى أنه من بين تلك الإنجازات السبق العالمي الأول للجامعة العربية في التنسيق والاشراف على اعمال البرلمان العربي للطفل، الذي تأسس بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في عام 2019م وافتتاح مقره الدائم في مدينة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة والذي يعد الأول إقليميا في جمع الأطفال للحديث عن قضاياهم ومناقشتها تحت مظلة رسمية معربا عن اهتمام الجامعة العربية للبرلمان العربي للطفل ودعمه وتمكينه لممارسة دوره في تأهيل الطفولة العربية لتعبر عن رأيها في مختلف قضاياها وأن يكونوا نواة قادمة في خدمة أوطانهم
وأوضح أن البرلمان العربي للطفل بدأ هذا العام 2021 في دورته الثانية بعد أن أنهى بنجاح كبير الدورة الأولى بعقد أربع جلسات هامة مثل فيها المداخلات وطرح الآراء مجموعة من الأطفال من كافة الدول العربية والممثلين نيابة عن الأطفال في دولهم وعبروا بحرية عن مختلف موضوعاتهم وقضاياهم التي يقترحونها بأنفسهم في ظل مناخ ديمقراطي تمثل في انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين وهيئة للبرلمان من الأطفال حيث يشكل البرلمان منصة للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم وقضاياهم التي تسفر عن توصيات أو مواثيق تخدم الطفولة في كل البلدان العربية وترفع إلى الجامعة العربية لعرضها على القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية.
وأوضح في هذا السياق أيمن الباروت بأن فعاليات البرلمان تشمل برامج علمية مكثفة وبرامج تدريبية وورش عمل وأنشطة ترفيهية علاوة على طرح الدبلوم المهاري للتطوير البرلماني للأطفال بالتعاون مع جامعة الشارقة لتأهليهم أكاديميا في فهم عملهم كنواب عن الأطفال مؤكدا أن الجامعة العربية هي حاضنة الشعوب وحاضنة الدول العربية وحاضنة الطفولة العربية من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل .
انتهى نص الخبر
ك ص
صورة أيمن الباروت
للتواصل مروه السويدي 0562134446
ZEINA KHOURY
نص الخبر
أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل : مناسبة تأسيس جامعة الدول العربية في الثاني والعشرين من مارس مناسبة لتسليط الضوء على إنجازات الجامعة في مجال الطفولة
الشارقة في 22مارس 2021/
أكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل على أهمية متابعة ورصد كافة الإنجازات التي قامت بها الجامعة العربية من إنشائها قبل ستة وسبعين عاما وما حققته طوال تلك العقود في لم الشمل العربي وتعزيز العمل والتعاون المشترك بين كافة الدول العربية لاعلاء جهودها وترسيخ دورها المحوري .
وهنأ الباروت الدولة العربية بحلول هذه الذكرى على إنشاء جامعة الدول العربية في الثاني والعشرين من شهر مارس واصفا الجامعة العربية بالقلعة والعرين الذي يجمع الدول العربية تحت مظلة الوحدة والتكامل من أجل تواصل قطار التنمية وتحقيق التطور لكافة المجتمعات وخدمة مصالحها ورافع رياتها عالميا .
ولفت إلى أن تلك المناسبة وفي زخم تلك الإنجازات نتلمس الخطوات التي قطعتها الجامعة العربية في مسيرتها المشرقة وكأنها بيت الأوطان العربية ومنصتها الهامة تبرز الجهود التي تواكبت من أجل العناية بمستقل الطفل العربي واحتضانه والدفاع عن حقوقه وتمكين كافة الدول من تقديم أرقى الخدمات لكل طفل على أراضيها .
وأشار إلى أنه من بين تلك الإنجازات السبق العالمي الأول للجامعة العربية في التنسيق والاشراف على اعمال البرلمان العربي للطفل، الذي تأسس بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في عام 2019م وافتتاح مقره الدائم في مدينة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة والذي يعد الأول إقليميا في جمع الأطفال للحديث عن قضاياهم ومناقشتها تحت مظلة رسمية معربا عن اهتمام الجامعة العربية للبرلمان العربي للطفل ودعمه وتمكينه لممارسة دوره في تأهيل الطفولة العربية لتعبر عن رأيها في مختلف قضاياها وأن يكونوا نواة قادمة في خدمة أوطانهم
وأوضح أن البرلمان العربي للطفل بدأ هذا العام 2021 في دورته الثانية بعد أن أنهى بنجاح كبير الدورة الأولى بعقد أربع جلسات هامة مثل فيها المداخلات وطرح الآراء مجموعة من الأطفال من كافة الدول العربية والممثلين نيابة عن الأطفال في دولهم وعبروا بحرية عن مختلف موضوعاتهم وقضاياهم التي يقترحونها بأنفسهم في ظل مناخ ديمقراطي تمثل في انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين وهيئة للبرلمان من الأطفال حيث يشكل البرلمان منصة للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم وقضاياهم التي تسفر عن توصيات أو مواثيق تخدم الطفولة في كل البلدان العربية وترفع إلى الجامعة العربية لعرضها على القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية.
وأوضح في هذا السياق أيمن الباروت بأن فعاليات البرلمان تشمل برامج علمية مكثفة وبرامج تدريبية وورش عمل وأنشطة ترفيهية علاوة على طرح الدبلوم المهاري للتطوير البرلماني للأطفال بالتعاون مع جامعة الشارقة لتأهليهم أكاديميا في فهم عملهم كنواب عن الأطفال مؤكدا أن الجامعة العربية هي حاضنة الشعوب وحاضنة الدول العربية وحاضنة الطفولة العربية من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل .
انتهى نص الخبر
ك ص
صورة أيمن الباروت
للتواصل مروه السويدي 0562134446
ZEINA KHOURY
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