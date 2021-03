Filtert Ihre (Atemschutz-)Maske auch aktive Viren?

Anzahl der pro Minute eingeatmeten Viren bei Atemschutzmasken und medizinischen Masken

MIRABEL, QUEBEC, CANADA, March 25, 2021 / EINPresswire.com / -- i3 BioMedical Inc., ein Hersteller von Medizinprodukten, veröffentlicht heute die Vergleichsergebnisse der Filtrationsleistung zahlreicher medizinischer Gesichtsmasken und Atemschutzmasken bei aktiven Viren (siehe beigefügte Tabellen). Zum besseren Verständnis werden die Ergebnisse als Anzahl der pro Minute eingeatmeten Viren pro (Atemschutz-)Maske dargestellt, ausgehend vom durchschnittlichen Luftvolumen von 7 Litern pro Minute, das von Menschen benötigt wird. Die wissenschaftlichen Daten sind das Ergebnis fortschrittlicher Tests, die von GAP EnviroMicrobial Services Ltd., einem unabhängigen ISO-zertifizierten kanadischen Labor, durchgeführt wurden.Alle Hygienemasken, medizinischen Masken und Atemschutzmasken (nachfolgend als „Masken“ bezeichnet), die den europäischen und/oder amerikanischen Regulierungsstandards entsprechen, müssen nicht mit aktiven Viren, sondern nur mit festen Partikeln (z. B. Salzpartikeln) oder Bakterien (die etwa 100-mal größer als Viren sind) getestet werden.Die einzigen regulierten Normen, die derzeit in Nord- und Südamerika sowie in Europa gelten und die Prüfung der Filtrationsleistung bei Mikroben umfassen, sind die nordamerikanische ASTM 2100 und die europäische EN14683 zur Bakteriellen Filtrationseffizienz (BFE). Auch wenn es sich nicht um eine behördliche Vorgabe handelt, wird der Einsatz von aktiven Viren statt Bakterien zum Testen der viralen Filtrationseffizienz (VFE) akzeptiert. Die standardisierten Testprotokolle legen eine Konzentration von 10^5 Viren pro Liter Luft für eine Testzeit von nur 2 Minuten fest. Damit lässt sich die Filtrationsleistung von „Masken“, die nur 2 Minuten lang verwendet werden, ermitteln. GAP EnviroMicrobial Services Ltd. wurde damit beauftragt, die VFE verschiedener Masken (Hygienemasken, chirurgische/medizinische Masken ASTM Level 3, Masken des Typs IIR mit CE-Kennzeichnung, KN95-Masken, N95-Masken und FFP2-Masken) gemäß diesen Protokollen zu testen, jedoch bei einer Testzeit von 30 Minuten bei der vom National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)1 empfohlenen Luftgeschwindigkeit von 85 l/min. Die oben genannten Tests wurden gemäß den Protokollanforderungen nur an den Filtermaterialien der Masken durchgeführt.Zum Vergleich: Bei einem einmaligen Husten eines infizierten Patienten können durchschnittlich 4.914.600 Viruspartikel in Aerosolform freigesetzt werden.2 In den beigefügten Tabellen finden Sie die Antwort auf die Frage: Filtert Ihre (Atemschutz-)Maske auch aktive Viren?Weitere Informationen zu den TrioMed Active Gesichtsmasken finden Sie unter www.triomed.com . Alternativ können Sie auch eine E-Mail senden: triomed@triomed.comÜber i3 BioMedical Inc.: i3 BioMedical ist ein kanadischer Hersteller von Medizinprodukten, der auf die Entwicklung und Herstellung neuartiger antimikrobieller Produkte mit der TrioMed Active Technology spezialisiert ist.Über GAP EnviroMicrobial Services Ltd.: GAP EnviroMicrobial Services Ltd. (GAP) wurde 1996 gegründet und hat von der Canadian Association for Laboratory Accreditation (CALA) die Akkreditierung für ISO/IEC 17025:2005 erhalten. Die CALA-Akkreditierung wird von fast 60 Akkreditierungsstellen in 40 Ländern weltweit anerkannt.1 National Institute for Occupational Safety and Health2 Lee, J., Yoo, D., Ryu, S., Ham, S., Lee, K., Yeo, M., Min, K. und Yoon, C. (2019). Quantity, Size Distribution, and Characteristics of Cough-generated Aerosol Produced by Patients with an Upper Respiratory Tract Infection. Aerosol Air Qual. Res. 19: 840-853. https://doi.org/10.4209/aaqr.2018.01.0031