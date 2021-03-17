阿聯酋政府電信和數位監管局： 《2020年世界數位報告》 突顯阿聯酋（UAE）的數位化生活方式

• 2020全年，阿聯酋全國電子支付交易額達到185億美元 • 2020全年，阿聯酋全國居民使用智慧手機應用程式的時間達3.2億小時 • 在阿聯酋，個人每天平均上網時間為7小時24分鐘 • 阿聯酋全國有19萬戶智慧家庭 • 阿聯酋社區成員有99% 的人活躍於各類社交媒體

CHINA, March 17, 2021 / EINPresswire.com / -- 新聞稿阿聯酋政府電信和數位監管局：《2020年世界數位報告》突顯阿聯酋（UAE）的數位化生活方式• 2020全年，阿聯酋全國電子支付交易額達到185億美元• 2020全年，阿聯酋全國居民使用智慧手機應用程式的時間達3.2億小時• 在阿聯酋，個人每天平均上網時間為7小時24分鐘• 阿聯酋全國有19萬戶智慧家庭• 阿聯酋社區成員有99% 的人活躍於各類社交媒體• 阿聯酋全國人口擁有個人智慧手機者占97.6%• 利用智慧手機上網的平均網速比2019年提高104.6％• Google的造訪人數排名第一，總量達到2.44億次• YouTube是阿聯酋使用最多的社交媒體平台，覆蓋率達到87.4％阿聯酋，2021年3月7日消息：政府電信和數位監管局（TDGRA）對《 2021年世界數位報告》中的數據見解讚賞有加，該報告由We Are Social和Hootsuite合作出版。報告根據在2020年對個人和公司行為所進行的群體數據監測結果，闡釋了阿聯酋民眾的數位化生活方式。大家在這一年也見證了新冠病毒肺炎大流行。這份報告披露，2020年阿聯酋全國在電子支付交易方面，總額達到185億美元。阿聯酋民眾個人每天上網的平均時間為7小時24分鐘。該報告還指出，阿聯酋全國個人每週使用智慧手機上網的時間約為40小時，且全國約有86％的人口透過所用裝置的網際網路玩電玩遊戲。該報告還表示，阿聯酋全國民眾在2020年間，花費在智慧手機應用程式上的總時間為3.2億小時。同時，該國的智慧家庭數量已達到19萬戶。針對上述報告披露的數據和結果，阿聯酋政府電信與數位監管局局長暨阿聯酋政府「數位政府」專案負責人哈馬德·奧拜德·阿爾·曼索爾（Hamad Obaid Al Mansoor）閣下評論說：「由於網站、社交媒體頁面、入口門戶網站和智慧網站的蓬勃發展，在全球去年面對緊急的狀況下，2020年成為數位卓越年。這些部分成為全世界民眾追求生活、工作和教育的唯一方式。通訊和資訊技術行業的整體基礎設施，已是推動社會眾多層面，維持工作、教育、購物等日常生活各方面持續發展的決定性因素。而最重要的是，這一特殊時期證明了數位化轉型是一種迫切的需要，而不是技術上的奢侈品。在政府的英明領導下，阿聯酋一直是這一轉型進程的先驅，因為大多數政府機構都在開發符合其自身需要的智慧平台和相關服務。我們率先採用和開發數位解決方案，這些解決方案使我們能夠克服困難，並在許多方面贏得成功。」根據《 2021年世界數位報告》，阿聯酋社區成員中有99％的人活躍在社交媒體上；且全國97.6％的人口擁有智慧手機；9.3％的人口在家中擁有自己的智慧裝置；5.2％的人使用擴增虛擬實境技術。該報告還指出，阿聯酋的高速網速對增強社會各成員的數位化表現扮演一項重要的角色。使用智慧手機上網的平均網速已達到每秒177.52 百萬位元組（Mb），比2019年增長了104.6％。固定網速也達到了每秒131百萬位元組（Mb），比2019年增長了44.6％。該報告還提到，Google的全年造訪人數總量位居第一，達到2.44億次；而YouTube則是該國使用人數最多的社交媒體平台，覆蓋率達到87.4％。值得一提的是，阿聯酋政府電信和數位監管局已啟動多項舉措，以支持該國領導層的發展願景。這些舉措都與遠距工作、遠距學習、電子商務和提供政府遠距服務有關。監管局透過與服務供應商協調，提供了一套應用程式以支持居家遠距辦公者。該機構還與服務供應商合作，將固網寬頻網速提升到每秒100百萬位元組（Mb），以確保遠距工作進行順暢所需的高速網速。另外，阿聯酋政府電信和數位監管局也與服務供應商合作，增強網路容量並重新設計頻寬，為遠距工作者提供完美流暢的遠距工作體驗。<<<< 完 >>>>關於阿聯酋政府電信和數位監管局（TDGRA）阿拉伯聯合酋長國（UAE）政府電信和數位監管局（TDGRA），是根據《阿聯酋聯邦法2003年第3號法令 - 電信法》成立的。其職責是對阿聯酋電信和資訊技術行業的各個方面進行管理。儘管TDGRA成立的時間相對較短，但卻在創紀錄的時間內實現了其預期目標，其表現超出了人們的預期。TDGRA依據《電信法》、行政命令和國家電信政策制定業務發展目標。這些目標能夠確保在全國範圍內，提供安全可靠的通訊和改進的服務，包括服務品質和服務多樣性。該機構還提供可滿足授權人在授權時所需的服務品質，並在全國範圍內推廣電信服務和資訊技術。TDGRA也負責建立與其行業相關的培訓機構，並為解決授權經營者之間的糾紛尋求方案。該機構還負責政策和法規框架的實施。除了促進現代技術發展以外，TDGRA還透過鼓勵研發，為阿聯酋全國的人力資源開發貢獻，以確保阿聯酋在區域電信和資訊技術上發揮領先的作用。TDGRA網站： www.tra.gov.ae