世界眼科視光學理事會 (World Council of Optometry) 與 CooperVision 攜手合作， 制定並推廣一套治療近視加深的護理標準

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, March 17, 2021 / EINPresswire.com / -- 世界眼科視光學理事會 (WCO) 與 CooperVision 已宣佈開展全球性合作,以提升大眾對近視加深的認識,並且鼓勵視光師採納一套護理標準,以控制近視加深的情況。「近視可說是全球視光學界所面對最普遍的流行病。然而,儘管此問題的普及率和嚴重性有所增加,並且會損害眼睛健康,但現時仍未有一套阻止近視加深的護理標準。這對於我們的專業、患者和公共健康均帶來危害,」世界眼科視光學理事會主席 Paul Folkesson 說道。「過去十年間,CooperVision 一直在建立近視管理類別中發揮重要作用,我們與 CooperVision 攜手合作,便能為實現長遠發展提供所需的平台、工具和支援,以帶來更大的影響力。」在近視患者的眼球中,光線會聚焦在視網膜前方的某點之上,而非直接聚焦在視網膜的表面。預計到 2050 年,全球約 50 億人口的視力會受近視影響,人數將為現時的兩倍以上。1 近視加深與老年視力疾病有關,例如白內障、視網膜脫落、青光眼和近視牽引性黃斑病變。2共同推出的護理標準和推廣將會以循證醫學方法為重心,同時不會偏頗任何特定的治療研究方法。在許多情況下,與早期干預、控制和矯正近視相關的最新資源在特定的部門和國家/地區一直未能獲廣泛取用,或未有相關機構主動製作和提供。WCO 與 CooperVision 的合作將會建立全球性資源,包含多語言的近視管理資源和計劃,以及其他元素,這些元素將於未來數月內陸續公布。世界眼科視光學理事會與 CooperVision 擁有一個共同的願景,即有效地管理和控制近視,而非僅在年輕時作出矯正,」CooperVision 全球專業、醫學及臨床事務副總裁 Gary Orsborn 說道。「在全球視光界中,WCO 頗具聲望和影響力,能在這個重要主題上與他們合作,我們欣喜不已。」###1Holden et al, - Global Prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050 (2000 年至 2050 年近視和高度近視的全球普及率和時間趨勢)。Ophthalmology (眼科學期刊),2016 年。 123(5):1036-10422 Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology (近視病因學中,視網膜、光學和環境因素的複雜相互作用)。Prog Retin Eye Res (視網膜與眼科研究進展期刊)。2012;31:622-60。關於世界眼科視光學理事會世界眼科視光學理事會 (WCO) 是一個專為個人視光師、業界專才和視光師組織而設的國際非牟利會員制組織,其願景是充分發揮視光學作用,建立一個人人都能享用優質眼睛健康及視力護理的世界。其使命是透過倡導、教育、政策制定和人道宣傳,促進全球視光學發展,以及支援視光師將眼睛健康和視力護理視為人權以進行推動。如要進一步了解,請瀏覽 worldoptometry.org 或關注我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram。關於 CooperVisionCooperVision 是 CooperCompanies (NYSE:COO) 旗下子公司,是全球領先的隱形眼鏡製造商之一。公司致力於生產一系列採用先進物料和光學技術的每日、兩週和每月即棄的軟性隱形眼鏡,以及用於角膜矯形術和鞏膜設計的優質硬性透氣鏡片。CooperVision 對於解決最棘手的視覺挑戰(例如散光、老花、兒童近視和高度不規則角膜)擁有豐富經驗,並且提供最完整的球面、散光和多焦點產品組合。透過結合創新產品與專才支援,公司為市場帶來令人耳目一新的觀點,為顧客和佩戴者創造真正的優勢。如需更多資訊,請瀏覽 www.coopervision.com