Set Up FREE Account Submit Release
News Search

There were 870 press releases posted in the last 24 hours and 214,799 in the last 365 days.

世界眼科視光學理事會 (World Council of Optometry) 與 CooperVision 攜手合作， 制定並推廣一套治療近視加深的護理標準

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, March 17, 2021 /EINPresswire.com/ -- 世界眼科視光學理事會 (WCO) 與 CooperVision 已宣佈開展全球性合作，以提升大眾對近視加深的認識，並且鼓勵視光師採納一套護理標準，以控制近視加深的情況。

「近視可說是全球視光學界所面對最普遍的流行病。然而，儘管此問題的普及率和嚴重性有所增加，並且會損害眼睛健康，但現時仍未有一套阻止近視加深的護理標準。這對於我們的專業、患者和公共健康均帶來危害，」世界眼科視光學理事會主席 Paul Folkesson 說道。「過去十年間，CooperVision 一直在建立近視管理類別中發揮重要作用，我們與 CooperVision 攜手合作，便能為實現長遠發展提供所需的平台、工具和支援，以帶來更大的影響力。」

在近視患者的眼球中，光線會聚焦在視網膜前方的某點之上，而非直接聚焦在視網膜的表面。預計到 2050 年，全球約 50 億人口的視力會受近視影響，人數將為現時的兩倍以上。1 近視加深與老年視力疾病有關，例如白內障、視網膜脫落、青光眼和近視牽引性黃斑病變。2
共同推出的護理標準和推廣將會以循證醫學方法為重心，同時不會偏頗任何特定的治療研究方法。在許多情況下，與早期干預、控制和矯正近視相關的最新資源在特定的部門和國家/地區一直未能獲廣泛取用，或未有相關機構主動製作和提供。WCO 與 CooperVision 的合作將會建立全球性資源，包含多語言的近視管理資源和計劃，以及其他元素，這些元素將於未來數月內陸續公布。

世界眼科視光學理事會與 CooperVision 擁有一個共同的願景，即有效地管理和控制近視，而非僅在年輕時作出矯正，」CooperVision 全球專業、醫學及臨床事務副總裁 Gary Orsborn 說道。「在全球視光界中，WCO 頗具聲望和影響力，能在這個重要主題上與他們合作，我們欣喜不已。」

###

1Holden et al, - Global Prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050 （2000 年至 2050 年近視和高度近視的全球普及率和時間趨勢）。Ophthalmology （眼科學期刊），2016 年。 123(5):1036-1042

2 Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology （近視病因學中，視網膜、光學和環境因素的複雜相互作用）。Prog Retin Eye Res （視網膜與眼科研究進展期刊）。2012;31:622-60。


關於世界眼科視光學理事會
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是一個專為個人視光師、業界專才和視光師組織而設的國際非牟利會員制組織，其願景是充分發揮視光學作用，建立一個人人都能享用優質眼睛健康及視力護理的世界。其使命是透過倡導、教育、政策制定和人道宣傳，促進全球視光學發展，以及支援視光師將眼睛健康和視力護理視為人權以進行推動。如要進一步了解，請瀏覽 worldoptometry.org 或關注我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram。

關於 CooperVision
CooperVision 是 CooperCompanies (NYSE:COO)　旗下子公司，是全球領先的隱形眼鏡製造商之一。公司致力於生產一系列採用先進物料和光學技術的每日、兩週和每月即棄的軟性隱形眼鏡，以及用於角膜矯形術和鞏膜設計的優質硬性透氣鏡片。CooperVision 對於解決最棘手的視覺挑戰（例如散光、老花、兒童近視和高度不規則角膜）擁有豐富經驗，並且提供最完整的球面、散光和多焦點產品組合。透過結合創新產品與專才支援，公司為市場帶來令人耳目一新的觀點，為顧客和佩戴者創造真正的優勢。如需更多資訊，請瀏覽 www.coopervision.com

Jamie Palmeroni-Lavis
McDougall Communications
+1 585-478-4338
email us here

You just read:

世界眼科視光學理事會 (World Council of Optometry) 與 CooperVision 攜手合作， 制定並推廣一套治療近視加深的護理標準

Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.