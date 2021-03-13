Senate Floor Calendar: Saturday, March 13, 2021
STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021
SENATE CALENDAR 15TH LEGISLATIVE DAY Saturday, March 13, 2021 Senate Convenes at 5:00 p.m.
ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION: A. Bills B. Joint Resolutions C. Resolutions D. Joint Memorials E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 234/a LOTTERY FOR HOME SCHOOL STUDENTS/SEC AMENDED (PIRTLE)
(2) SENATE BILL 133/a RURAL AIR SERVICE ENHANCEMENT ACT/SFC AMENDED (GONZALES/GARCIA, H.)
(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE HEALTH & PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 190 DEV DISABILITIES PLANNING COUNCIL (HEMPHILL)
(4) SENATE BILL 325 DEPT. OF TRANS COLLECTION OF DAMAGES (SHENDO)
(5) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 17 FAMILY INCOME INDEX ACT (STEWART)
(6) SENATE BILL 192 LAW ENFORCEMENT DISCLOSURE OF EVIDENCE (LOPEZ)
(7) SENATE BILL 220/a EXCEPTIONS FOR BODY CAMERAS/SJC AMENDED (CERVANTES)
(8) SENATE BILL 379 NM MINERS LICENSE PLATE (MUÑOZ)
(9) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 291 INSPECTION OF PRIVATE PRISONS (CAMPOS)
(10) SENATE EDUCATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 289/aa SPECIAL ED DIVISION OF ED DEPT./SEC AMENDED/SFC AMENDED (LOPEZ)
(11) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 439/ec LEGISLATIVE STAFF 1-TIME COMPENSATION (MUÑOZ)
(12) SENATE BILL 230/a INSTITUTIONAL RACISM IN STATE AGENCIES/SJC AMENDED (LOPEZ/ROYBAL CABALLERO)
(13) SENATE BILL 295 DISASTER FUNDING CHANGES (CAMPOS)
(14) SENATE BILL 212/aa INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS/ SCONC AMENDED/SJC AMENDED (WIRTH/McQUEEN)
(15) SENATE BILL 74/a/ec PUBLIC HEALTH ORDER TERMINATION & RENEWAL/ SHPAC AMENDED (BACA)
(16) SENATE CONSERVATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 431 YOUTH CONSERVATION CORPS EMPLOYMENT (JARAMILLO)
(17) SENATE JOINT MEMORIAL 2 FEDERAL GOV’T PAYMENTS IN LIEU OF TAXES (PINTO)
(18) SENATE MEMORIAL 12/a DAIRY RULE EFFECT ON GROUNDWATER RESOURCES/ SRC AMENDED (HAMBLEN)
(19) HOUSE BILL 244/a ETHICS COMMISSION & SEC. OF STATE DUTIES/SRC AMENDED (NIBERT/STEWART)
(20) HOUSE BILL 43/a BLACK EDUCATION ACT/HAFC AMENDED (STAPLETON/POPE)
(21) HOUSE BILL 157 MINING ACT FORFEITURE FUND (SMALL)
(22) HOUSE BILL 57/aa PRESCRIBED BURNING ACT/HENRC AMENDED/HJC AMENDED (McQUEEN/WIRTH)
(23) HOUSE BILL 23/a MED SCHOOL LICENSURE REQUIREMENTS/HEC AMENDED (GALLEGOS)
(24) HOUSE BILL 103/a UTILITY OPERATOR CERTIFICATION ACT CHANGES/HSEIC AMENDED (ANDERSON/STEFANICS)
(25) HOUSE BILL 22/a GROW YOUR OWN TEACHERS ACT SCHOLARSHIPS/HEC AMENDED (GARRATT/PADILLA)
(26) HOUSE BILL 52/a BILINGUAL MULTICULTURAL ED ADVISORY COUNCIL/ HEC AMENDED (FIGUEROA)
(27) HOUSE BILL 25 LESC STUDY OF PUBLIC & POST-SECONDARY ED. (ROMERO, GA)
(28) HOUSE BILL 239/a CREATE DEPUTY MINE INSPECTOR POSITION/HFL AMENDED (ARMSTRONG, G.)
(29) HOUSE BILL 92 SAFE DRINKING WATER TESTING FUND (GALLEGOS)
(30) HOUSE BILL 131/a ASST. SECRETARY OF HISPANIC EDUCATION/HAFC AMENDED (TRUJILLO)
(31) HOUSE BILL 163/a SCHOOL FINANCIAL MANAGEMENT CLASSES/SEC AMENDED (MADRID)
(32) HOUSE FLOOR SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 275 FALLEN OFFICER SIGNAGE ON HIGHWAYS (POWDRELL-CULBERT)
(33) HOUSE BILL 217/a/ec PUBLIC HEALTH EMERGENCY LOTTERY SCHOLARSHIPS/ HSEIC AMENDED (CADENA)
(34) HOUSE BILL 89 HEALTHY SOIL TAX REFUND CONTRIBUTION OPTION (CHATFIELD)
(35) HOUSE AGRICULTURE & WATER RESOURCES COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 33 LIVESTOCK BOARD MEAT INSPECTIONS (DOW)
(36) HOUSE BILL 76/aa EIB PERMIT DENIAL FOR POOR COMPLIANCE/HSEIC AMENDED/ HFL AMENDED (CHANDLER)
(37) HOUSE BILL 196/a REGIONAL HOUSING AUTHORITY CHANGES/HLLC AMENDED (EZZELL)
(38) HOUSE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 4/aaa NM CIVIL RIGHTS ACT/HFL AMENDED/SHPAC AMENDED/SJC AMENDED (LOUIS/CERVANTES)
(39) HOUSE COMMERCE & ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 256 ELDER WORKFORCE DEVELOPMENT TASK FORCE (CHATFIELD)
(40) HOUSE JOINT MEMORIAL 4 19TH AMENDMENT PLAQUE IN CAPITOL (STAPLETON)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
(1) SENATE MEMORIAL 25 LT. GOV. ROBERTO A. MONDRAGON, IN HONOR (CAMPOS)
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