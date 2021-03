Harris Healthcare releases a new version of HARRIS Flex, featuring innovative capabilities and enhanced “Look and Feel”

HARRIS Flex 6.4 features many new capabilities and an enhanced "Look and Feel"!

Harris Healthcare is pleased to announce the General Availability of version 6.4 of HARRIS Flex, its enterprise EHR/EPR.

HARRIS Flex offers the capabilities healthcare organizations need to drive efficient patient care in an increasingly complex, evolving, and demanding healthcare environment. ” — Seth Salmon, VP of Research & Development for Harris Healthcare.

NEW YORK, USA, March 11, 2021 / EINPresswire.com / -- Available with this new release are numerous enhancements and two complementary modules that will facilitate access for remote users and streamline the documentation process for nurses and all allied health professionals.With 6.4, HARRIS Flex moves to InterSystems’ latest platform, IRIS for Health. The platform migration will enhance the overall performance, functionality, and scalability of the HARRIS Flex solution, enabling clinicians to better serve their patients and improve data sharing and communication across the care continuum.With this release, the solution is now available in English and native French-Canadian languages and can readily be translated into other languages, helping meet the unique local needs of our diverse client base.French Canada clients can choose to use the default product translation or create custom translations for their site. Customized translations will not be overwritten when installing a new release.Not only does the new release add innovative capabilities, but it also brings a new “Look and Feel.” Clients will be able to customize their own header/banner, login and splash screens, End User License Agreement screen, and more.In addition to these enhancements, the release brings two exciting new complementary modules: Flex ClinDoc for Nursing and Allied Health streamlines the documentation process for nurses and all allied health professionals. Its flattened user interface helps reduce the number of keystrokes, thus improving overall User Experience when navigating, displaying, and documenting. Flex Web is a new web-based capability that allows users to remotely access HARRIS Flex safely through VPN, without having to install any desktop application or client. Flex Web enables remote access through the browser at anytime, anywhere bringing greater flexibility and productivity. With nothing to install or configure, a simple click brings HARRIS Flex to your fingertips!“We’re delighted to release this exciting new version of Harris Flex”, says Seth Salmon, VP of Research & Development for Harris Healthcare . “HARRIS Flex offers the capabilities healthcare organizations need to drive efficient patient care in an increasingly complex, evolving, and demanding healthcare environment. “We all at Harris Healthcare, look forward to working with all our clients globally on this important upgrade!About Harris HealthcareWith a 30-year history as a healthcare IT provider, Harris Healthcare delivers a fully integrated solution set to hospitals and clinics throughout North America, Europe and the Middle East. We enhance patient safety, streamline processes, increase productivity, which drive positive clinical outcomes.Please visit our websiteHarris Healthcare lance une nouvelle version de HARRIS Flex, avec des capacités complémentaires innovantes et un nouveau visuel!Niagara Falls, NY (11 mars 2021): Harris Healthcare est heureux d'annoncer la disponibilité générale de la version 6.4 de HARRIS Flex, son dossier santé numérique. La solution est implémentée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Koweït et en Arabie Saoudite.Cette nouvelle version comprend de nombreuses améliorations et deux modules complémentaires qui faciliteront l'accès des utilisateurs à distance et simplifieront le processus de documentation pour le personnel infirmier et les professionnels paramédicaux.Avec la version 6.4, HARRIS Flex passe à la dernière plate-forme d'InterSystems, « IRIS for Health ». La migration vers IRIS for Health améliorera la performance et la capacité d’expansion de la solution HARRIS Flex, permettant aux cliniciens de mieux servir leurs patients et d'améliorer le partage des données et la communication à travers le continuum de soins.Cette nouvelle version de HARRIS Flex est entièrement bilingue français-anglais. En plus d’utiliser la traduction par défaut (basée sur le français en usage au Québec), il est possible de créer des traductions personnalisées pérennes pour mieux refléter les besoins régionaux uniques de notre clientèle diversifiée. La fonction de traduction personnalisée permet par ailleurs d’afficher Flex dans la langue souhaitée par nos clients.Non seulement la nouvelle version ajoute des fonctionnalités innovantes, mais elle apporte également un nouveau visuel. Les clients pourront personnaliser leur propre bannière, leurs écrans de connexion et de démarrage, leur écran de contrat de licence utilisateur et plus encore.En plus de ces améliorations, la version apporte deux nouveaux modules complémentaires qui susciteront à coup sûr l’intérêt de nos clients:Flex ClinDoc pour les soins infirmiers et professionnels paramédicaux simplifie le processus de documentation pour ces intervenants. L’interface utilisateur linéaire permet de réduire le nombre de frappes, améliorant ainsi l'expérience utilisateur lors de la navigation, de l'affichage et de la documentation.Flex Web est une nouvelle fonctionnalité web qui permet aux utilisateurs d'accéder à HARRIS Flex à distance en toute sécurité sans avoir à installer une application de bureau ou un client. Flex Web permet un accès à distance via le navigateur à tout moment, de n'importe où, apportant une grande flexibilité et productivité. N'ayant rien à installer ou à configurer, un simple clic donne accès à HARRIS Flex!« Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle version de HARRIS Flex », déclare Seth Salmon, vice-président de la recherche et du développement chez Harris Healthcare. « HARRIS Flex offre les fonctionnalités dont les organisations de soins de santé ont besoin pour offrir des soins efficaces aux patients dans un environnement de soins de plus en plus complexe, évolutif et exigeant ».Chez Harris Healthcare, nous serons heureux de travailler avec nos clients québécois pour faire ce rehaussement important!À propos de Harris HealthcareAyant plus de 30 ans expérience en tant que fournisseur informatique de soins de santé, Harris Healthcare propose une solution entièrement intégrée aux hôpitaux et cliniques au Québec, en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Nous augmentons la sécurité des patients, simplifions les processus, augmentons la productivité, ce qui résulte en une amélioration des résultats cliniques.Veuillez visiter notre site Web : https://harrishealthcare.com