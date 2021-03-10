سحاب تدعم ألف مطعم في الامارات لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كوفيد-١٩
كأحد أكثر القطاعات توظيفاً لليد العاملة والأكثر تضرراً من تداعيات أزمة كوفيد-١٩ يستطيع قطاع المطاعم توظيف التمكين التكنولوجي للمساعدة على سرعة التعافيUNITED ARAB EMIRATES, March 11, 2021 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة سحاب (سحاب منطقة حرة ذ.م.م) إحدى الشركات الناشئة في مدينة دبي للإنترنت، عن تدشين نظامها لإدارة المطاعم السحابي لمساعدة قطاع المطاعم في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كوفيد ١٩. ويعد قطاع المطاعم، أحد أكثر القطاعات توظيفاً لليد العاملة على مستوى العالم، من أكثر القطاعات تضرراً العام الماضي من تداعيات الأزمة والتي شكلت تحد غير مسبوق لجميع العاملين به.
وقد عَلَّقَ السيد/ أحمد مصطفى - الشريك المؤسس بالشركة "تهدف شركة سحاب عن طريق نظامها لمساعدة قطاع المطاعم على محورين، الأول التمكين المالي والثاني التمكين التكنولوجي. ويأتي التمكين المالي عبر بناء نموذج مالي تشاركي يساهم في توظيف إقتصاد الكم وجعله ممكناً لإتاحة نظام إدارة المطاعم السحابي بنظام اشتراك شهري يجعله الأكثر تنافسية في السوق وتمكيناً للمطاعم،" وأضاف قائلاً "بالإضافة لنموذج الاشتراك الشهري الميسر، فقد قررنا دعم الف مطعم وذلك بتخصيص جانب من عائداتِنا لمساعدة ألف مطعم بدولة الإمارات خلال العام المالي ٢٠٢١ عبر تحمل نصف تكاليف تشغيل النظام لمدة عام".
كما قال السيد/ حاتم علي - الشريك المؤسس والرئيس التكنولوجي للشركة معلقاً "يأتي التمكين التكنولوجي لنظام سحاب عبر مجموعة من الخصائص الثورية والتي تساعد المطاعم على توظيف التكنولوجيا لإدارة المهام التشغيلية والإدارية بفاعلية أكبر. بعض الأمثلة، مع سحاب يمكن تصميم رحلة عميل متكاملة بدون أي نقطة تواصل مع أياً من العاملين بالمطعم، كذلك تمكين المطاعم من تصميم وإطلاق وادارة متاجرها الإلكترونية في دقائق، والاستفادة من نظام دفع متقدم ومتكامل،" واستطرد قائلاً "بالإضافة للعديد من الخصائص الثورية والطموحة الحالية وغيرها قيد التطوير، فإن نظام سحاب أيضاً يحرر المطاعم من إلزامهم بأجهزة معقدة لطالما كانت أحد أكثر أوجه الصرف تكلفة، حيث يمكن العمل بالنظام باستخدام أي جهاز بأي نظام تشغيل وحتى دون الحاجة لخوادم مركزية".
وكان قطاع تكنولوجيا نظم تشغيل المطاعم وخاصة ذات التصميم السحابي قد شهد اهتمام متزايد خلال الستة أشهر الماضية مدعوماً بانكشاف قطاع المطاعم لافتقاره للتكنولوجيا الممَكِنة خلال أزمة الجائحة. حيث جذبت العديد من الشركات الناشئة لاستثمارات ضخمة لتسريع وتيرة النمو بغية اقتناص الفرصة التي وفرتها الجائحة للإبداع في هذا المجال.
فعلى الصعيد العالمي تمكنت العديد من الشركات كشركة توست ومقرها بوسطن من جذب ٤٠٠ مليون دولار استثمار جاعلاً قيمتها السوقية تتخطى الثمانية مليارات دولار، وعلى الصعيد الإقليمي تمكنت شركة فوديكس ومقرها الرياض من الحصول على ٢٠ مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة شركة سنابل للاستثمار.
وتستهدف شركة سحاب دخول أولى جولاتها التمويلية بنهاية العام الحالي لتسريع وتيرة نمو نظامها لتشغيل المطاعم السحابي إقليمياً وعالمياً، وكذلك لإطلاق منصتها لتوصيل الطلبات والتي تستهدف مساعدة قطاع المطاعم للتحرر من سيطرة المنصات الحالية والتي كانت قد أثارت موجة استياء من العاملين في المجال بدعوى سوء استغلال حاجة المطاعم لهذه المنصات خلال فترات الإغلاق.
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Ahmed Moustafa
Sahaab
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