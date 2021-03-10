شراكة بين الإمارات وأفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات المشتركة
DUBAI, UAE, March 10, 2021 /EINPresswire.com/ --
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وكالة تأمين التجارة الأفريقية (ATI)، وهي شركة حماية الائتمان التجاري والاستثمار في أفريقيا، من شأنها تعزز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وأفريقيا من خلال تقديم حلول حماية الائتمان والتمويل التجاري للشركات والمصدرين.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كلاً من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومانويل موسيس، الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة الأفريقية، إلى تعزيز تنافسية الشركات المصدرة في الإمارات وأفريقيا من خلال تعريفهم بمزايا حلول التمويل التجاري وأدوات الحد من المخاطر التجارية والسياسية التي يقدمها الطرفان. كما وسيتعاون الطرفان أيضًا في زيادة قدرات التأمين والتمويل الخاصة بكل منهما.
ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات المصدرة العاملة في عدة قطاعات تشمل الحديد والمركبات والصلب والألمنيوم والزراعة والنقل والطاقة المتجددة والميكانيك والكيماويات وإدارة النفايات، وذلك من خلال ورش العمل والندوات والاجتماعات والفعاليات التي سينظمها الطرفان بشكل مشترك.
وتأكيداً على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "في ظل العلاقات التجارية المتينة التي جمعت دولة الإمارات والدول الأفريقية على مر السنين، يسعدنا أن نعمل بشكل وثيق مع وكالة تأمين التجارة الأفريقية بموجب هذا التعاون الذي سيعزز ثقة الشركات الإماراتية المصدرة للوصول إلى الأسواق والموارد المتنوعة في المنطقة الأفريقية من خلال حلولنا التأمينية والضمانات التي تحمي هذه الشركات من المخاطر التجارية والسياسية."
من جانبه، قال مانويل موسيس، الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة الأفريقية: "سعيدون بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات من أجل استكشاف فرص واعدة في مجال التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك وتعزيز المهارات وتبادل الخبرات، وذلك لدعم الشركات المؤمن عليها من قبل الطرفين. يأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت مناسب حيث تسعى وكالة تأمين التجارة الأفريقية إلى تأكيد التزامها بدعم التجارة ونمو القطاع الخاص في المنطقة، لا سيما في خضم تفشي فيروس كوفيد – 19 الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
وقال فالسيوني إن أفريقيا تقدم العديد من الفرص التجارية للشركات الإماراتية حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأفريقيا 40.7 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بـ 36.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2019، في حين بلغت قيمة التجارة غير النفطية بينهما 50 مليار دولار في عام 2019، مقابل 33 مليار دولار في عام 2015، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة أنباء الإمارات (وام).
وإضافة إلى ذلك، تقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الدعم للشركات الإماراتية من خلال أدوات الحد من المخاطر التجارية التي تحميها وتعزز ثقتها في الأسواق التي تتطلب العمل بالائتمان المفتوح والذي يعد محفوفاً بالمخاطر. وفي حال تخلف المشتري عن السداد، تقوم الاتحاد لائتمان الصادرات بحماية الشركات من خطر تكبد الخسائر حيث يضمن التأمين الذي تقدمه الشركة حصول هذه الشركات على مستحقاتها التجارية.
ومن خلال قاعدتها الواسعة من الشركاء الاستراتيجيين التي تضم البنوك المحلية والدولية، تسهل الاتحاد لائتمان الصادرات حصول الشركات الإماراتية على التمويل حيث تسعى هذه البنوك إلى تقديم تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية لهذه الشركات، مدعومة بضمانات من الاتحاد لائتمان الصادرات وذلك للمساهمة في استمرار سلاسل التوريد.
كما تمتلك شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قاعدة بيانات واسعة تضم ما يزيد عن 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم والتي يمكن للشركات المحلية الوصول إليها لبحث الخيارات المتاحة أمامهم للعمل مع موردين آخرين، وبالتالي ضمان استدامة أعمالهم في الأسواق الدولية.
يذكر أن وكالة تأمين التجارة الأفريقية تأسست بموجب معاهدة في العام 2001، وتدعم الوكالة التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء فيها في القارة الأفريقية من خلال توفير حلول شاملة تشمل الحماية ضد المخاطر السياسية ومنتجات التأمين على الائتمان والأدوات المالية التي من شأنها أن تسهل حركة التجارة والاستثمار في المنطقة الأفريقية.
Vince Ang
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