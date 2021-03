2021-03-08 12:25:26.683 More Than $79.7 Million In Prizes Won In February

Million-Dollar Winners $1 million Mega Millions winners: *John Field, Charlestown, Mass.(Three-way split) *Charles Field, St. Louis (63141)(Three-way split) *Stephen Field, St. Louis (63141) (Three-way split) *Leakhena Vorngsam, Kansas City (64118) $1 million Powerball winners: *Dennis Steinbach, Lonedell (11-way split) *Allen Engelmeyer, Moscow Mills (11-way split) *Glen Sills, Moscow Mills (11-way split) *Timothy Hall, O’Fallon (11-way split) *Edwin Kennon, O’Fallon (11-way split) *Kevin Lund, O’Fallon (11-way split) *Daniel Mueller, O’Fallon (11-way split) *Eric Nichols, O’Fallon (11-way split) *Keith Brandes, St. Louis (63114) (11-way split) *John Trower, Troy (11-way split) *Jeff Gerber, Wentzville (11-way split) $2 million Scratchers winner: *Linda Thompson, Bourbon $1 million Scratchers winner: *Matthews Deloch, St. Louis (63108) Promotion Winners "Cash Explosion®" Second Chance Promotion Grand-Prize $1 million winners: Spencer Hubbartt, St. Ann (Two-way split) Lindsey Polaski, St. Ann (Two-way split) "Home for the Holidays" Second-Chance Promotion "Holiday Haul" $1,000 Taxes-Paid winner: Sharon Hilburn, Cassville "Ride to Riche$" Second-Chance Promotion winners: Nathan Geyer, Cabool (Polaris RZR XP 1000 + $500 Cash) Jack Hogue, Iberia (Polaris Sportsman XP 1000 + $500 Cash) Mark Broeker, O’Fallon (Slingshot SL + $500 Cash) Michael McWhorter, St. James (Polaris Ranger Crew 1000 + $500 Cash) Working Women’s Survival Show $5,000 Taxes-Paid Second Chance Promotion winner: Tammy Rainwater, Wentzville Draw Games Winners Powerball winners: *Pamela Bartoloni, Arnold, $50,000 Stephen Zinna, Ballwin, $1,000 *Carolyn Speckhals, Berger, $50,000 (10-way split) *Gerald Speckhals, Berger, $50,000 (10-way split) *James Blackwell, Keytesville, $50,000 (10-way split) *Connor Brown, Salisbury, $50,000 (10-way split) *Lori Brown, Salisbury, $50,000 (10-way split) *Mylie Brown, Salisbury, $50,000 (10-way split) *Connor Fawks, Salisbury, $50,000 (10-way split) *Brett Kesler, Salisbury, $50,000 (10-way split) *Cambelle Parker, Salisbury, $50,000 (10-way split) *Gail Zemerick, Smithville, $50,000 (10-way split) Mega Millions winners: Brian Sharp, Auxvasse, $1,500 Antonio Johnson, Canton, $10,000 John Pham, Columbia, $10,000 Robert Birks, Hannibal, $2,500 Frank Dykstra, Kansas City, Kan., $2,500 William Tribout, Labadie, $2,008 Carolyn Tichenor, St. Charles, $2,000 Robert Cochran, St. Louis (63104), $10,000 Bernice Harvey, Texarkana, Ark., $1,000 Christina Frazier, Troy, $1,000 Lucky for Life winners: Margaret Terry, Festus, $5,003 Brenda Borland, Independence, $5,003 Lotto winners: Francisco Pamaong, Ballwin, $3,287 Marvin Powers, Blue Springs, $3,699 Steven Moore, Chesterfield, $1,549 Kyle Sgroi, Florissant, $1,269 James Mainard, Garden City, $1,549 Coleena Lopez, Harrisonville, $1,269 Christine Silvey, Kansas City (64119), $1,269 Robert Taylor, Kansas City (64134), $1,269 Anthony Alexander, Rogers, Ark., $1,406 Pamela Carriker, St. Charles, $1,549 Christine Gibson, St. Clair, $1,269 Steven Richardson, Warrenton, $1,269 Show Me Cash winners: *Elana Dodson, Bland, $114,000 *James Conrey, St. Louis (63114), $65,001 *Donnell Marshall, St. Louis (63113), $169,000 *Patricia Adolph, Webster Groves, $169,000 (Two-way split) *Randy Adolph, Webster Groves, $169,000 (Two- way split) Pick 3 winners: Lawrence Rowe, Florissant, $2,000 Ryonna Hayes, Moberly, $1,750 Donald Ruegg, Robertsville, $2,150 Susanne Pollard, St. Joseph, $3,000 Ngonde Beavers, St. Louis (63104), $1,300 Michuan Lewis, St. Louis (63130), $1,000 Ripal Patel, St. Louis (63146), $1,200 Cliffore Pierce, St. Louis (63135), $1,200 Syed Rashid, St. Louis (63121), $3,000 Curtis Williams, St. Louis (63115), $1,100 Pick 4 winners: Letrianna Smith, Alton, Ill., $1,000 Kathy Hedrick, Arnold, $3,125 Lois Booker-Pearce, Ballwin, $6,000 Thomas Dietz, Ballwin, $3,125 Rosemary Graham, Ballwin, $3,250 Tammy Palko, Ballwin, $3,125 Johnnie Robinson, Belleville, Ill., $6,500 Timothy Legrand, Benton, $3,250 Joseph Paige, Berkeley, $12,250 Ramel Richmond, Berkeley, $6,500 Keith Robinson, Berkeley, $6,500 Kristin Carlyle, Bertrand, $6,500 James Guise, Bridgeton, $3,250 Patsy Bailey, Buffalo, $6,250 Billy Ray, Buffalo, $9,375 James Weeks, Buffalo, $6,125 Michael Massey, Butler, $3,250 Jeremy Parker, Butler, $3,250 Ruby Jones, Cahokia, Ill., $3,125 Rita Jones, Cape Girardeau, $3,000 Shirley Belt, Caulfield, $3,250 Idaraesit Udo, Chicago, Ill., $5,750 Christopher Rath, Claycomo, $3,500 Ronesha Allen, Columbia, $3,250 Kayla Linhart, East Prairie, $6,500 Joia Bush, East Saint Louis, Ill., $3,125 Malinda Glenn, East Saint Louis, Ill., $12,250 Juliet Stanley, Fairview Heights, Ill., $1,000 Mark Foney, Farmington, $6,000 Patricia Gillespie, Ferguson, $3,500 Maurice Bruce, Florissant, $3,250 Stephanie Dunn, Florissant, $6,000 Germaine Harris, Florissant, $3,125 Tameka Jamison, Florissant, $3,250 Edythe King, Florissant, $9,250 Ronald Laramie, Florissant, $3,250 Nyaira Martin, Florissant, $3,000 Darban Morris, Florissant, $3,250 Tayah Parker, Florissant, $3,250 Brandon Scurlock, Florissant, $3,250 Alvin Slater, Florissant, $3,125 Rodney Standard, Florissant, $3,250 Joe Townsel, Florissant, $9,375 Shonta Walls, Florissant, $3,250 Pamela Webb, Florissant, $3,250 Carter Williams, Florissant, $3,500 Danish Williams, Florissant, $2,900 Michael Carvan, Freeman, $3,127 Charletia Beard, Fulton, $27,125 Harlen Brown, Grandview, $3,250 Myrer Crutcher, Grandview, $3,250 Jacqueline Williams, Hannibal, $3,250 Jacqueline Presberry, Hayti, $3,250 Steven Harrison, Hazelwood, $3,000 Linda Miller, Hazelwood, $3,250 Beverly Roberts, Hazelwood, $3,250 Shell Sharp, Hazelwood, $9,250 Sandra Williams, Hazelwood, $3,250 Eugene Cunningham, Hematite, $3,000 Lasarah Clark, Jefferson City, $3,125 Geneva Rowe, Jefferson City, $1,260 Wilneia Williams, Jefferson City, $3,250 Carlose Anderson, Kansas City (64129), $6,250 Wilma Bailey, Kansas City (64131), $3,500 Regina Brown, Kansas City (64141), $3,000 Dwight Burton, Kansas City (64155), $3,250 Clarence Deradcliffe, Kansas City (64131), $3,125 Ronnie Forschen, Kansas City (64132), $3,000 Amy Frost, Kansas City (64133), $3,250 Steson Grant, Kansas City (64106), $4,625 La Ronda Hill, Kansas City (64127), $3,000 Collette Lauderdale, Kansas City (64134), $3,250 James Lee, Kansas City (64134), $6,500 Robert Malone, Kansas City (64137), $3,250 Resha Mansfield, Kansas City (64109), $4,625 Makelle Miller, Kansas City (64158), $3,250 Michelle Miller, Kansas City (64158), $6,250 Thomas Miller, Kansas City (64130), $22,750 Dorothy Mozee, Kansas City (64111), $3,125 Floyd Pennington, Kansas City (64133), $6,000 Standford Phillips, Kansas City (64134), $3,125 Delores Pryor, Kansas City (64131), $3,125 Michael Queer, Kansas City (64111), $3,125 Thomas Robinson, Kansas City (64133), $3,125 Ali Shakir, Kansas City (64118), $3,250 Deborah Sutton, Kansas City (64132), $3,250 Randy Thomas Jr., Kansas City (64128), $12,250 Percy Visor Jr., Kansas City (64157), $3,250 Ricarido Moriel, Kansas City, Kan., $1,563 Dominica Santiago, Kansas City, Kan., $1,563 Castille Simelton, Kennett, $3,250 Tanisha Taylor, Kennett, $3,125 Jonathan Simpson, Kirkwood, $1,000 Bradley Hayes, Lake Saint Louis, $1,000 Mary Wigger, Lake Saint Louis, $3,250 Willie Jones, Lebanon, Ill., $3,250 Walter Moore, Lee’s Summit, $3,250 Vanessa Kilgore, Malden, $6,000 Hoyt Ross, Normandy, $3,250 Takeila McClelland, Northwoods, $3,250 Ahmed Qandeel, O’Fallon, $1,000 Kathryn Stone, O’Fallon, $36,000 Derrick Jones, Oran, $3,000 Daniel Ossendorf, Osage Beach, $3,125 Saourou Ndiaye, Overland Park, Kan., $3,250 Mousa Salameh, Pacific, $4,500 Phillip Childress, Poplar Bluff, $6,500 Steven Higgins, Poplar Bluff, $3,250 Christopher Murph, Poplar Bluff, $3,250 Teresa White, Poplar Bluff, $24,500 Jatonya Jones, Portageville, $6,250 Corean Johnson, Raytown, $3,250 Judy Mercer, Richland, $3,125 Robert Martin, Roach, $3,250 Latif Almandilawi, St. Ann, $6,000 Jill Ransom, St. Ann, $3,000 Rebecca King, St. Charles, $6,500 Bhikhabhai Patel, St. Charles, $3,125 Ali Shaker, St. Charles, $9,000 Taghreed Shaker, St. Charles, $9,000 Martha Smith, St. Charles, $35,750 Ashley Washington, St. Charles, $3,125 Debra Williams, St. Charles, $3,250 Riley Keys, St. Clair, $3,250 Lisa Gibson, St. Joseph, $3,250 Charley Hart, St. Joseph, $3,500 Debbie Alexander, St. Louis (63116), $3,375 Stephanie Austin, St. Louis (63113), $3,250 Sharon Bagby, St. Louis (63133), $3,125 Coretta Bailey, St. Louis (63120), $3,250 Wesley Bates, St. Louis (63135), $3,125 Ernest Batsell, St. Louis (63132), $6,250 Max Beyer, St. Louis (63111), $3,250 Floyd Blackwell, St. Louis (63121), $6,500 Angela Blanks, St. Louis (63104), $3,250 Wanda Blue, St. Louis (63124), $3,250 Larry Borders, St. Louis (63136), $3,000 Christopher Bowser, St. Louis (63136), $1,625 (Two-way split) Tamara Bowser, St. Louis (63136), $1,625 (Two-way split) Shalina Bricker, St. Louis (63116), $9,750 Marlo Bridges, St. Louis (63120), $3,250 Hattie Brookfield, St. Louis (63121), $3,750 Senovia Brooks, St. Louis (63133), $15,000 Sheila Brooks, St. Louis (63136), $1,000 Deborah Brown, St. Louis (63112), $3,250 Ciera Bryant, St. Louis (63116), $3,250 Brenda Buchanan, St. Louis (63121), $3,250 James Buchanan, St. Louis (63121), $3,250 Alanda Burley, St. Louis (63108), $3,250 Charrice Butler, St. Louis (63111), $3,250 Otis Butler, St. Louis (63133), $3,000 Mila Clark, St. Louis (63116), $3,125 Jake Cole, St. Louis (63112), $6,250 Samuel Coleman, St. Louis (63112), $3,125 Mary Collins, St. Louis (63114), $3,000 Mary Cooley, St. Louis (63146), $3,250 John Cummings, St. Louis (63129), $3,125 Martha Darris, St. Louis (63136), $3,125 Teresa Davis, St. Louis (63136), $3,500 Rachel Dickson, St. Louis (63136), $3,250 Klementina Duka, St. Louis (63123), $3,500 Kevin Eden, St. Louis (63114), $3,250 Nakia Fields, St. Louis (63113), $3,125 Monica Futrell, St. Louis (63104), $3,250 Roy Gandy, St. Louis (63118), $3,500 William Garcia, St. Louis (63116), $3,125 Ada Gilbert, St. Louis (63133), $3,250 Yvette Gilbert Simms, St. Louis (63147), $3,250 Paul Goeke, St. Louis (63129), $3,125 Medhanie Goitom Woldu, St. Louis (63132), $12,000 Michael Hardge, St. Louis (63136), $3,000 Sharon Harkness, St. Louis (63136), $9,750 Michael Harris, St. Louis (63137), $3,500 Jacqueline Hart, St. Louis (63136), $3,250 Doris Hawkins, St. Louis (63136), $3,250 Erica Hayes, St. Louis (63135), $3,250 Delzer Hemphill, St. Louis (63138), $3,250 Briona Henry, St. Louis (63114), $3,125 Alison Holbrook, St. Louis (63136), $3,250 Lagail Hopkins, St. Louis (63112), $3,125 Huong Huynh, St. Louis (63116), $3,125 Oanh Huynh, St. Louis (63125), $3,125 April Jackson, St. Louis (63114), $6,000 Jacqueline Jackson, St. Louis (63136), $3,125 Dennis Jamerson, St. Louis (63120), $3,250 Steven Jamerson, St. Louis (63106), $3,250 Katherine Johnson, St. Louis (63136), $3,125 Patricia Johnson, St. Louis (63115), $9,750 Roosevelt Johnson Jr., St. Louis (63136), $6,250 Giovonni Jones, St. Louis (63115), $3,250 Leasher Jones, St. Louis (63147), $3,250 Shaquilla Jones, St. Louis (63136), $6,000 Abiy Kassahun, St. Louis (63132), $3,250 Tiffany Kelley-Nguyen, St. Louis (63111), $3,250 John Kemp, St. Louis (63136), $3,250 Liana Kennedy, St. Louis (63107), $3,250 Felicia King, St. Louis (63177), $13,000 James King, St. Louis (63138), $3,500 Leon Lambert, St. Louis (63115), $3,250 Bobbienell Lewis, St. Louis (63114), $1,000 Pamela Marshall, St. Louis (63138), $3,250 Ronnie Marshall Sr., St. Louis (63116), $3,250 Linda Martin, St. Louis (63136), $3,250 Gwendolen Maxie-Walker, St. Louis (63121), $3,000 Amy Mayes, St. Louis (63118), $6,500 James McAllister, St. Louis (63121), $75,250 Akilah McCadney, St. Louis (63132), $3,250 Karen McCall, St. Louis (63135), $3,125 Lamonica McCray, St. Louis (63136), $3,250 Regina McCurry, St. Louis (63103), $3,125 Ronald McGee, St. Louis (63136), $1,000 Tamara McKinney, St. Louis (63118), $3,250 Callisto McNairy Smith, St. Louis (63135), $3,125 Verie Meeks, St. Louis (63103), $3,250 Lamark Miller, St. Louis (63137), $3,000 Cynthia Moore, St. Louis (63116), $3,125 Kenneth Moore, St. Louis (63107), $3,250 Shrene Moore, St. Louis (63136), $3,250 Hisham Mutan, St. Louis (63120), $16,250 Fred Nance, St. Louis (63115), $3,125 Bruce Newton, St. Louis (63143), $3,125 Dai Nguyen, St. Louis (63116), $3,250 Priscilla Nichols, St. Louis (63135), $3,125 Dianne Nickles, St. Louis (63136), $3,250 Quiana Nixon-Tyson, St. Louis (63108), $3,250 Jacklin Owens, St. Louis (63133), $3,000 Veronica Owens, St. Louis (63112), $3,250 Montaze Paige, St. Louis (63137), $3,125 Noah Parker, St. Louis (63110), $3,125 Warren Paul, St. Louis (63121), $3,250 Dana Payne, St. Louis (63138), $3,250 Estella Payne, St. Louis (63136), $3,250 Genatt Perry, St. Louis (63104), $19,250 Mee Lee Poon, St. Louis (63132), $3,000 Brenda Powell, St. Louis (63135), $3,250 Mary Pratt, St. Louis (63136), $3,125 Latonya Pressley, St. Louis (63136), $3,250 Tyrese Robinson, St. Louis (63115), $6,500 Tayon Roper, St. Louis (63135), $3,125 Carissa Ross, St. Louis (63121), $3,250 Dexter Sain, St. Louis (63121), $3,250 Michele Schneider, St. Louis (63125), $3,125 Carrie Scott, St. Louis (63132), $6,000 Jerome Selvage, St. Louis (63111), $6,000 Mark Shaver, St. Louis (63137), $3,250 Alfreda Shields, St. Louis (63121), $6,000 Antenicka Shields, St. Louis (63114), $3,000 Anthony Shields, St. Louis (63121), $12,000 Edward Slate, St. Louis (63125), $3,250 Edward Slate, St. Louis (63129), $30,000 Diane Smith, St. Louis (63133), $3,250 Ira Smith, St. Louis (63115), $12,000 Shawn Smith, St. Louis (63114), $3,125 Blanche Snider, St. Louis (63136), $3,125 Robert Snider, St. Louis (63136), $9,625 Jacobi Staples, St. Louis (63111), $3,250 Corey Stayton, St. Louis (63115), $4,625 Cortez Stayton, St. Louis (63107), $3,250 Lasunda Steeples, St. Louis (63111), $3,250 Alfred Swoke, St. Louis (63121), $3,250 Jayshree Tank, St. Louis (63146), $3,125 Emanuel Taylor, St. Louis (63136), $6,500 Samuel Taylor, St. Louis (63121), $3,250 Nijcha Thompson, St. Louis (63136), $3,250 Veronica Waller, St. Louis (63130), $3,250 Sherrie Ward, St. Louis (63121), $3,250 Isabel Washington, St. Louis (63133), $3,250 Ricjeana Washington, St. Louis (63114), $3,125 Panya Weathersby, St. Louis (63135), $6,500 Robert Weber, St. Louis (63146), $3,250 Cameron West, St. Louis (63114), $3,000 Joyce Wilson, St. Louis (63120), $3,250 Michael Wilson, St. Louis (63113), $3,250 Willie Wines, St. Louis (63110), $3,250 Anthony Worthy, St. Louis (63136), $3,250 Nequita Young, St. Louis (63121), $6,500 Rosie Young, St. Louis (63147), $3,250 Polly Duncan, St. Peters, $3,000 Vanderson Gomes Dias Dos Santos, St. Peters, $13,000 Gwendolyn Muex, St. Peters, $1,000 Kimberly Howard, Sikeston, $3,250 Antrone Lewis, Sikeston, $6,500 Lee Warfield, Sikeston, $9,000 Sam Warfield, Sikeston, $9,500 Delores Winfield, Sikeston, $1,500 Aaron Rainer, Springfield, $6,000 Roosevelt Irving Sr., University City, $3,250 Beth Hunter, University City, $1,000 Donald Williams, University City, $3,500 Brenda Cornelius, Versailles, $3,125 Bobby Pittman, Wardell, $3,000 Michael Love, Warrenton, $3,500 Angela Borgmann, Washington, $3,250 Molly Kersten, Washington, D.C., $13,000 Fannie Hall, Washington Park, Ill., $3,125 Dana Molock, Waynesville, $3,000 Michael Holmes, Wentzville, $3,000 Deborah Schmidt, Wentzville, $3,000 Paul Grisham, West Plains, $3,125 Charles Nunn, Wright City, $3,250 Club Keno winners: Katrina Frohock, Advance, $2,329 Gary Kennedy, Advance, $1,300 Dia McBurnett, Bella Vista, Ark., $1,000 Kristina Shelley, Belton, $2,013 Benton Pinkerton, Blue Springs, $1,870 Mary Splittorff, Bourbon, $1,652 Mark Tanner, Bridgeton, $1,802 Robert Lindner, Camdenton, $2,189 Jackson Lawson, Clinton, $1,004 Joseph Parisi, Colorado Springs, Colo., $1,250 Steven Shepard, Dixon, $8,780 Carl Conrad, Excelsior Springs, $1,106 Richard King, Florissant, $1,182 Kimberly Rolens, Frohna, $1,270 Todd Maginn, Garden City, $6,510 Trent Smith, Garden City, $5,008 Angele Lillard, Gravois Mills, $16,784 Lisa Hertzog, Hamilton, $20,734 John Reidler, High Ridge, $1,240 Michael Stegall, House Springs, $1,891 Carey Clabaugh, Kansas City (64145), $1,300 Jesse Rausch, Kansas City (64152), $7,398 *Christopher Ruggiero, Kansas City (64128), $100,000 Jimmy Sumner, Kansas City (64126 6412), $1,300 Cheryl Booker, Kimberling City, $4,897 Joseph Booker Jr., Kimberling City, $4,897 Janet Vieaux, Lake Ozark, $2,729 Daniel Sailler, Leawood, Kan., $3,780 Christina Davis, Lee’s Summit, $1,605 Vickie Duncan, Lee’s Summit, $7,261 Carol Stayton, Liberty, $13,529 Royce Kelb, Lincoln, $1,809 Leo Risenhoover, Martinsburg, $1,166 Catherine Michael, Monett, $2,337 *Ryan Mettes, Monroe City, $73,670 Taylor Ducharme, Mountain Home, Idaho, $1,803 Howard Nielson, Mukilteo, Wash., $1,390 Travis Pritchett, Nevada, $1,420 Joshua Robinson, Newburg, $3,010 Janet Lutze, Nixa, $2,200 Charles Nichols, Nixa, $1,112 Ronald Goodwin, O’Fallon, $4,860 Rosemary Lofton, O’Fallon, $2,664 Dale Blechle, Perryville, $1,316 Jeff Mahaffey, Pocahontas, Ark., $32,520 Tanner Kennedy, Preston, $1,300 John Kircher, Rolla, $2,500 Lewis Weaver, St. Ann, $1,133 Reema Patel, St. Charles, $25,000 James Roberts, St. Charles, $4,299 Dennis Shipp, St. Charles, $1,255 Jacqueline White, St. Charles, $1,818 Cassandra Hoffman, St. Joseph, $1,008 Jessica Darrough, St. Louis (63116), $1,104 Eric Kitowski, St. Louis (63122), $2,552 Joyce Lahne, St. Louis (63123), $1,898 Ryan Neighbors, St. Louis (63129), $1,800 Richard Padgitt, St. Louis (63123), $1,898 Noah Parker, St. Louis (63110), $1,075 Larry Pegg, St. Louis (63135), $1,240 Ashley Pepper, St. Louis (63128), $4,217 Daniel Ribaudo, St. Louis (63129), $1,502 Matthew Rolf, St. Louis (63111), $1,578 Brian Smith, St. Louis (63128), $3,188 Jeffrey Kuhn, St. Peters, $1,314 Scott Moss, St. Peters, $1,251 Robbie O’Rourke, St. Peters, $4,061 James Varnon, St. Peters, $1,270 Brian Martin, Salem, $2,326 William Hoffman, Sibley, $1,152 Ronald Turner, Springfield, $4,052 Isaiah Jordan, Warrensburg, $7,191 Jami Jent, Washington, $1,807 Elizabeth Lavy, Wentzville, $1,807 Daniel Daehnke, Wright City, $1,574 Scratchers Winners $100,000 Scratchers winners: *Keith Davidson, Hazelwood *Degee Seiberling, Ridgedale *Robert Daniels, St. Louis (63116) $55,558 Scratchers winner: *Willie Thompson, Olivette $50,000 Scratchers winners: *Raymond Overkamp, Linn *Joshua Ridenour, Pierce City *Maryilyn Singleton, Republic *Hoa Tran, Springfield $33,333 Scratchers winner: Mason Robirds, Rogersville $30,000 Scratchers winner: Jeff Steenrod, Kansas City (64119) Bernard Townsend, St. Louis (63139) $25,000 Scratchers winners: Frank Bosch V, Clinton Sheree Warford, Jasper Christopher Masters, Lebanon Brandy Sorrell, Lebanon Evelyn Thomas, Sikeston $22,000 Scratchers winners: Jim Wilkerson, Potosi $20,000 Scratchers winners: Jason Howard, Clifton Hill Donna Patrick, East Prairie April Waddell, Mexico Patricia Dodd, Ozark Anastasia Comstock, Springfield Danielle Walker Hayes, St. Louis (63121) $15,000 Scratchers winners: Robert Burden, Farmington Deanna Greenwood, Farmington Carrie Ellis, Imperial $11,000 Scratchers winners: Jason Burgess, Independence $10,003 Scratchers winners: Stacy Brashear, St. Joseph $10,000 Scratchers winners: $10,000 Scratchers winners: Charles Bowles, Clarksville William Brown, Florissant Jason Burgess, Independence Rechon Jenkins, Independence Chesney Sharp, Manila, Ark. Deanna Hughes-Weston, St Joseph $8,000 Scratchers winner: Daut Ljamalari, St. Louis (63123) $6,000 Scratchers winners: Sharon Rayl, Hughesville Steven Rhoads, Marshall Loretta Proffit, Sedalia $5,000 Scratchers winners: Phillip Hulvey, Alton Danny Howell, Aurora Donald Ewing, Braymer Eric Rash, Camdenton Denzel Traylor, Cape Girardeau Connie Goodwin Rucker, Clinton Minda Edwards, Columbia Jeremy Rushing, Dudley Ruby Dwyer, Eldon Joseph Cochran, Farmington, Iowa Toni Brooks, Fenton Richard Kuse, Fenton Deborah McFerren, Hazelwood Richard Jantosik, Hillsboro Corey Bickford, Independence Robert Brown, Joplin Christopher Miller, Joplin Lonnice Locke, Kansas City (64132) Heather Bocek, O’Fallon Nicholas James, O’Fallon Charles Green, Poplar Bluff Regina Baker, Raymore Ashley Zimmerman, Reeds Spring Francisco Vergara, Springdale, Ark. Mary Allen, Springfield Richard Creamer, St. Louis (63129) Eddie Dodson, St. Louis (63116) Damir Feratovic, St. Louis (63116) David Heimos, St. Louis (63125) Pat Hill, St. Louis (63114) Daut Ljamalari, St. Louis (63123) Ut Van Nguyen, St. Louis (63123) Sherri Tracy, St. Louis (63125) Tamiko Williamson, St. Louis (63115) Ronnette Wilson, St. Louis (63125) Rick Hampton, Summit, Ark. John Garrett, Troy Rachel Lawson, Wright City $4,000 Scratchers winners: Brian Belcher, Ballwin Ralph Richards, Columbia Dora Chini, Hazelwood Julie Diveley, Hazelwood John Fulton, Monroe City Peyton Wild, Potosi $3,500 Scratchers winner: Keller Adams, Nevada $3,003 Scratchers winner: Elizabeth Owen, Mascoutah, Ill. $3,000 Scratchers winners: James Homicki, Blue Springs Sean Harris, Kansas City (64133) Margaret McCutchen, Kansas City (64167) Renu Patel, Pacific Michael Emerson, Sikeston Codiedra Burns, St. Louis (63113) Michelle James, St. Louis (63114) Daut Ljamalari, St. Louis (63123) Kelly Simmons, St. Louis (63107) Bernard Seiffert, Wentzville $2,500 Scratchers winners: Nirvana Reynolds, Alba Muhammad Amjad, Ballwin Samina Yasmeen, Ballwin Mary Marshall, Chillicothe (Two-way split) Rex Marshall, Chillicothe (Two-way split) William Brooks, Monett Marsha Pruett, Mountain View Gavin Adams, Nevada Denise Willis, Ozark Kimberly Fish, Senath Jeremy Brandt, St. Louis (63114) Amanda Hicks, Wentzville $2,000 Scratchers winners: Kathy Reinhardt, Bowling Green Leroy Mathews Sr., Cape Girardeau David Moore, Cape Girardeau Tyrell Miller, Columbia Charles Gibbs, Cuba Randy Firebaugh, Farmington Joe Dunlap, Festus Terri Starbuck, Milo Lawrence Henke, Pleasant Hill Gordon Bartle, Rolla Billy Crisman, Springfield Jatinder Dhanoa, Springfield Robert Lawrence, Springfield Abel Garcia, St. Charles Jennifer Bruns, St. Louis (63123) Brennan Hoelscher, Troy $1,500 Scratchers winners: Joann Bell, Branson West Ronald Barton, Bucyrus Laura Huerter, Independence Trina Randle, St. Louis (63136) $1,009 Scratchers winners: Connie Dulin, Schell City Lafada Pruitt, St. Louis (63110) Brandy Atwood, Waynesville $1,006 Scratchers winner: Joseph Klos, St. Louis (63139) $1,003 Scratchers winners: Patricia Morton, East Saint Louis, Ill. Michel Craig, Foley Mary Stanton, Jackson Lisa Rowland, Lexington Heather Hamilton, Republic Pamela Davis, St. Peters $1,000 Scratchers winners: John Younger, Advance Angela Coates, Albany Elizabeth Warren, Alton Jerry Wheeler, Alton Barbara Hall, Alton, Ill. Michael Sessums, Arbyrd Linda Lynch, Arnold Randall Milkoski, Arnold Wesley Burns, Ashland Tyler Stone, Ashland Gzim Imeri, Ashland, Wis. Nora Gutierrez, Aurora Vincent Pate, Aurora Roger Payne, Auxvasse Dondi Nash, Ava Lachelle Alorsan, Ballwin Timothy Bain, Ballwin Maxwell Brockmeier, Ballwin Ann Dolan, Ballwin Karen Ehrhard, Ballwin Omid Kazemi, Ballwin Frank Lancia, Ballwin Daniel Salomon, Ballwin Lisa Howser, Barnhart Mark Konersman, Barnhart Jaclyn Norton, Barnhart Bryan Davis, Battlefield Brandy Donner, Beaufort J. James Guetterman, Belleville, Ill. Deborah Kattenbraker, Belleville, Ill. Joshua Gish, Belton Kimberly Gravitt, Belton Joshua Nichols, Belton Dustin Randazzo, Belton Mark Schmidt, Billings Billy Baker, Bloomfield Megan Eastwood, Blue Springs James Gargotta, Blue Springs Michael Mears, Blue Springs Darryl Perry, Blue Springs Carol Seago, Blue Springs Linda Stevens, Blue Springs Emily Trimmer, Blue Springs Julian Woodson, Blytheville, Ark. Jennifer Westwood, Bois D’Arc Bradley Burns, Bolivar Tiffany Burrow, Bolivar Mardell Turchon, Bolivar Alisha Hale, Bonne Terre Joseph Bussell, Boonville Treasur Overturf, Bosworth Ray Copling, Bourbon Robert Lybarger, Bowling Green Douglas Hein, Bozeman, Mont. Haskell Silvey, Bradleyville Joshua Calovich, Branson William Flocco, Branson Wade Johnson, Branson Deanne Pierce, Branson Elizabeth White, Branson West Ronald Braden, Brighton Vicky Walker, Buckner Richard Garren, Butler Thomas Steward, Cadet Christine Furcinite, California Paul Rissler, California Martha Grzegorczky, Camdenton Jodi Layman, Camdenton Gerald Daggs, Canton Shirley Spurgeon, Canton Chanika Davis, Cape Girardeau Brittney Giulvezan, Cape Girardeau Jimmy Golden, Cape Girardeau Joanie Haynes, Cape Girardeau Michael Lin, Cape Girardeau Whitney Ford, Carrollton Anna Harmon, Carthage Eddie Ritter, Carthage Nicole Silvas, Carthage Rondall Swindle, Caruthersville David Smith, Caseyville, Ill. Whitney Welch, Cedar Hill Deanna Price, Center Joseph Korb, Centralia Trenton Courtaway, Chaffee Chelsi Hicks, Chaffee Leonard Pehm Jr., Charleston Hershel Williams, Charleston Suzanne Gitto, Chesterfield Dana Golio, Chesterfield William Gray Sr., Chesterfield Dennis Horn, Chesterfield Kimberly Cahill, Chillicothe Sherry Ripley, Chillicothe David Bryant, Clarence Rebecca Walker, Clarinda, Iowa Lyndon Boden, Clever Joshua Fox, Columbia Antoinette Gray, Columbia Laura Koster Demic, Columbia Dario Laikert, Columbia Jason Long, Columbia Danny Mendoza, Columbia Pattie Robinson, Columbia Francisco Rutiaga, Columbia John Shepherd, Columbia Brandon Spry, Columbia Jason Wisedboonmee, Columbia Destine Hinkle, Commerce, Okla. Crystal Hoffman, Crane Kati Bell, Crocker Christopher Watts, Cross Timbers Nichole McKinney, De Kalb Jonathan Barker, De Soto Daniel Manning, De Soto Terry Marshall, De Soto Melanie McKalip, De Soto Lakeshia Benn, Detroit, Mich. Jorge Gonzalez Cruz, Dexter Mark Parks, Dexter Carol Young, Dexter Michael Pangburn, Dittmer Patrick Bauer, Dixon Linda King, Dixon Jennifer Corssen Zelt, Doe Run Christina Cannon, Doniphan Tyler Wilson, Doniphan Jerry Kernes, Easton Nicole Ellzey, Eldon Naser Nakhla, Ellisville John Papagianis, Ellisville Christopher Young, Ellsinore Terri Combs, Eminence Stacey Meeker, Eugene Leo Sheridan, Eureka Karla Cox, Everton Mindy Wright, Fair Grove Tony Helms, Fair Play James Bowers, Fairland, Okla. Julie Gnade, Fenton Humayun Najrabi, Fenton Stephanie Roth, Fenton Steven Ambus, Florissant Shatonia Bell, Florissant Mary Betts-Douglas, Florissant Joseph Blasingame, Florissant Cleo Callahan, Florissant Demetrios Champion, Florissant Frederick Cunningham, Florissant Deborah Daniel, Florissant Roger Edwards, Florissant Kimberly Ford, Florissant John Hopson, Florissant Ashley Howell, Florissant Abreonna Johnson, Florissant Quiana Jones, Florissant Steven McFarland, Florissant Kimberly Morgan, Florissant Rose Randle Hall, Florissant Lisa Riley, Florissant Darryl Scott, Florissant William Siemek, Florissant Debbie Smith, Florissant Eric Sweet, Florissant Jennifer Vance, Florissant Ashley Wetmore, Foley Steven Rifkin, Foristell Ronald Hawkins, Forsyth Timothy Geen, Fredericktown Donna Griffin, Fredericktown Jeremiah Mills, Fredericktown Charles Beuer, Fulton Lindsay Hill, Fulton Marilyn Macker, Fulton Robert Morris, Fulton Charles Murphy, Fulton Pamela Wood, Fulton Shawn Brandenburg, Galena Jessica Angell, Garden City Amber Barnes, Gladstone Michael Newman, Glen Carbon, Ill. Robert Ogden, Golden City Carroll Peterson, Gorin Michelle Bax, Grain Valley Mark Wells, Granby Sean Boyer, Granite City, Ill. Shelia Morales-Benitez, Granite City, Ill. Steven Unterbrink, Greenville, Ill. Jeff Spurgeon, Greenwood Aimee Gilmore-Bell, Grover Timothy Watson, Hallsville Frances Wise, Hallsville Danielle Anderson, Hannibal Ronald Dungan, Hannibal James Elzea, Hannibal Melita Gaston, Hannibal Mary Hardy, Hannibal Brandi Walls, Hannibal Susan Dumont, Harrisonville Jonathan Howell, Hayti Joseph Bower, Hazelwood Shawn Prass, Herculaneum Aaron Kiderlen, Hermann Wayne Simmons, Hermitage Gary Starkebaum, Higginsville Cheryl Collins, High Ridge Michele Moyer, High Ridge Thomas Plager, High Ridge Aaron Moneymaker, Hillsboro Tina Hughes, Hollister Tiffany Stewart, Holts Summit Neil Bingaman, House Springs Christopher Morley, House Springs William Bridges, Houston Brad Dawson, Huntsville Edward Derby, Imperial Kay Hughey, Imperial Jason Burgess, Independence Niya Golden-King, Independence Shaun Gondran, Independence David Grobmyer, Independence Adam Hagerman, Independence Cassandra Holtmyer, Independence Mary Holton, Independence Shormyne Kerr, Independence Taylor McMahan, Independence Lenious Moore, Independence Debra Morgan, Independence Angela Mullin, Independence Kyle Quintanilla, Independence Irving Tapia, Independence Ivory Thompson, Independence Dorothy Williamson, Independence Ronnie Wright, Independence Nicholas Bish, Jefferson City Gina Czeschin, Jefferson City Michelle Fuerst, Jefferson City Luz Garcia, Jefferson City Marshall Macormic, Jefferson City Scott Meloy, Jefferson City Diane Mshana, Jefferson City Henry Shelton, Jefferson City Don Strutton, Jefferson City Jake Doss, Joplin Troy French, Joplin Scott Kirk, Joplin Deborah Mitchell, Joplin Zachary Crowder, Kaiser Michelle Andonie, Kansas City (64132) Cardell Baker, Kansas City (64131) Shane Beagley, Kansas City (64119) Theresa Belcher, Kansas City (64119) Jeffery Brooks, Kansas City (64132) Kadie Brown, Kansas City (64111) Kimberlee Butt, Kansas City (64117) Yonnonnua Cline, Kansas City (64117) Frank Deluca, Kansas City (64117) Rosalind Dotson, Kansas City (64130) Trent Estes, Kansas City (64154) Shearlene Fisher, Kansas City (64127) Dewey Fortner, Kansas City (64119) Tokeia Garth, Kansas City (64129) Katie Gould, Kansas City (64105) Bettie Henderson, Kansas City (64110) Gerrie Herring, Kansas City (64129) Britney Hill, Kansas City (64127) Francine Hill, Kansas City (64134) Jacklyn Howard, Kansas City (64127) David Jason, Kansas City (64133) William Jenkins Jr., Kansas City (64137) Angel Johnson, Kansas City (64110) Desmond Jones, Kansas City (64128) Thomas Kirker, Kansas City (64152) Henna Maroof, Kansas City (64133) Carey Miranda, Kansas City (64117) Leighton Moses, Kansas City (64130) Lemuel Parks, Kansas City (64129) Alisa Payne, Kansas City (64128) Sandra Peterson, Kansas City (64132) Malik Richards, Kansas City (64138) Anthony Rivers, Kansas City (64128) Joel Rogers Jr., Kansas City (64131) Antonia Roper, Kansas City (64152 6415) Surmad Sarfraz, Kansas City (64158) Verne Schanz Jr., Kansas City (64136) Otis Stevenson Jr., Kansas City (64134) Mitchell Straight, Kansas City (64155) Tien Tran, Kansas City (64114) Son Vu, Kansas City (64118) Cindy Washington, Kansas City (64131) Marlana Felty, Kansas City, Kan. John Glenn, Kansas City, Kan. Sarah Harris, Kansas City, Kan. Jesse Ornelas Jr., Kansas City, Kan. Donald Spears, Kansas City, Kan. John Ferguson, Kearney Shanequa Alford, Kennett Tommy Allgood, Kennett Vollie Patterson Jr., Kennett Sabrina Whitmore, Keokuk, Iowa Mary Jane Ludewig, Kirbyville Amanda Everts, Knob Noster Brian Jones, La Grange George Rich, La Monte Jared Hale, Lake Ozark Brooke Hood, Lake Ozark Michael Riley, Lake Ozark Andrew Campbell, Lake Saint Louis Jesse McCuistion, Lamar Amy Rogers, Lampe Jerry Addington, Lebanon Peter Doughty, Lebanon Maggie Hanks, Lebanon J.C. Wilson Jr., Lebanon, Ill. Sarah Bahtishi, Lee’s Summit Michael Batch, Lee’s Summit Maria Brenneman, Lee’s Summit Anthony Davis, Lee’s Summit David Parker, Lee’s Summit Gerald Scanlan Jr., Lee’s Summit Julie Cramsey, Lewistown Earl Potter, Liberty Jammie Potts, Liberty Charles Sauter, Liberty Cheryl Mcadams, Lithonia, Ga. Timothy Picker, Luebbering Agim Ziba, Macomb, Mich. Billy Lea, Macon Gary Meeks, Madison Richard Blume, Malden Bobbie Lewis, Malden John Moncrief, Malden Russell Houchin, Manchester Michael Blackwell, Marceline Brenda Edmondson, Marionville Juan Fuentes Rubio, Marshall Clare Lightner, Marshall Brandn McNulty, Marshall Nikki Ruble, Marshfield David Degase, Maryville Teri Carroll, Maysville Bill Hoskinson, Memphis Danielle Hathaway, Merriam Woods Village Walter Duckworth, Mexico Eleanor Stradford, Mexico Rita Zettler, Mineral Point Garry Hicks, Moberly Billy Thorne, Moberly Dineshea Bendolph, Mobile, Ala. Robert Walter, Moscow Mills Eldon Milford, Mountain Grove Scott Biggerstaff, Mountain Home, Ark. Pamela Morgan, Myrtle Tammy Needham, Neosho Justin Smith, Neosho Keller Adams, Nevada William Evans, Nevada Timothy Christeson, New Haven Felicia Riggins, New Madrid Joseph Gallant, Nixa Jennifer Kern, Nixa Robin Wade, Nixa Curtis Bryan, Norman, Okla. Leroy Davis, Norwood Glenn Joyce, Norwood Richard Alexander, O’Fallon Sean Berg, O’Fallon Kenneth Bobb, O’Fallon Heather Branon, O’Fallon Justin Hickman, O’Fallon Kenneth Jones, O’Fallon Joseph Russell, O’Fallon Isaiah Sodipo, O’Fallon Jason Volz, O’Fallon Sandra Neill, Oregon Jay Dee Reynolds, Oregon Matthew Hall, Osage Beach Shawnna Bleything, Ottumwa, Iowa Phillip Wade, Overland Park, Kan. Elizabeth Comparato, Owensville Sara Buchanan, Ozark Matthew Eakins, Ozark John Johnson, Ozark Brandy Larue, Pacific Mousa Salameh, Pacific Drew Lockhart, Paris Tracey Walling, Park Hills Eric Johnson, Parkville Donald Smith, Parkville Linda Lohmann, Perryville Roger Paulus, Perryville Kaitlyn Pingel, Perryville Jasmine Winningham, Philadelphia Jeremy Porter, Plato Robin Powers, Pleasant Hill Carla Schmidt, Pleasant Hill Christine Fiske, Poplar Bluff Boyce Hoefer Jr., Poplar Bluff Phillip Shaver, Poplar Bluff Tony Warren, Poplar Bluff Cherrie Liles, Portageville Brandon Vandeloecht, Portland Ashley Hardy, Potosi Baylee Mercer, Potosi Suzetta Leutert, Qulin Lashan Woodley, Raytown Ayana Wright, Raytown Denise Mills, Republic James Anthony, Richland Coty Yoakum, Richmond Jack Douglas, Ridgedale Lisa Martin, Rogersville Kyle Daniels, Rolla Jennifer Phenix, Rolla Robert Hoover, Rutledge Carl Kelder, Santa Fe Melinda Jordan-Radmacher, Sarcoxie Erin Gresham, Scott City Henry Johnston, Scott City Bridgett Kielhofner, Scott City Raymond Hart, Sedalia Kenneth Holland, Sedalia Barron Olegaria, Sedalia Jamie Davis, Seligman Michelle Barwick, Seneca Tim Wiott, Shell Knob Sherry Brown, Sikeston Darrel Latham, Sikeston Calvin Lee, Sikeston Tanjineika Murray, Sikeston Girishbhai Patel, Sinking Spring, Pa. Chuck Kissick, Smithville Tamara Blasi, Springfield Olga Cano, Springfield Cheryl Caudle, Springfield Paula Cheek, Springfield Donnie Daves, Springfield Jay Davis, Springfield Harvey Feldman, Springfield Loni Harrell, Springfield Truman Haynes, Springfield Brian Hepner, Springfield Barbara Jones, Springfield Michael Jones, Springfield Heather Koelliker, Springfield Sean Maggard, Springfield Tranor Matthews, Springfield Alta Millard, Springfield Britney Nowak, Springfield Ronnie Pridgen, Springfield Nichole Sorrell, Springfield Alexander Urazov, Springfield Lonnie West, Springfield Norma Whitehead, Springfield Alan Bodeman, St. Charles Jeremy Fife, St. Charles Jerry Mollison, St. Charles Jeff Stephens, St. Charles Jill Swengross, St. Charles David Yackey, St. Charles Kevin Hinson, St. Clair Erin Gray, St. James Michael McWhorter, St. James Danny Calhoon, St. Joseph Betty Fueston, St. Joseph Randall Huston, St. Joseph Michele Rainez, St. Joseph Erin Ahmad, St. Louis (63122) Amber Allen, St. Louis (63114) Kathleen Allred, St. Louis (63119) Thresa Augustine, St. Louis (63136) Rahel Bajramovic, St. Louis (63109) Mitchell Behnen, St. Louis (63125) Melissa Bolden, St. Louis (63136) Melvin Brown, St. Louis (63114) Terry Buford, St. Louis (63104) Arsontie Burnett, St. Louis (63109) Raeco Carwell, St. Louis (63121) Scott Caughron, St. Louis (63129) Melissa Colvin, St. Louis (63123) James Conrey, St. Louis (63114) Cameron Cronin-Forest, St. Louis (63123) Anita Davis, St. Louis (63103) Peyton Deshay, St. Louis (63137) Prince Divine Sr., St. Louis (63113) Edin Dzafic, St. Louis (63123) Katherine Easley, St. Louis (63134) Christopher Eaton, St. Louis (63128) Cassandra Fleming, St. Louis (63133) Heather Garcia, St. Louis (63129) Richard Geen, St. Louis (63111) Shyla Grigery, St. Louis (63125) Michael Grunzinger, St. Louis (63123) Helen Guyton, St. Louis (63135) Mary Hacker, St. Louis (63123) Dauris Hall, St. Louis (63130) Harun Halo, St. Louis (63111) Karen Hart, St. Louis (63113) Gordon Hartweger Jr., St. Louis (63146) Justin Hertlein, St. Louis (63109) Alison Holbrook, St. Louis (63136) Catherine Hollis, St. Louis (63114) Michael Huffstetter, St. Louis (63130) Praiselle Hunter Davis, St. Louis (63136) Amela Huskic, St. Louis (63116) Micaiah Johnson, St. Louis (63137) Debra Jones, St. Louis (63118) Donald Jones, St. Louis (63136) Lola Jones, St. Louis (63108) Zoran Jovic, St. Louis (63129) Edward Koch, St. Louis (63128) Ora Dell Lawrence, St. Louis (63120) Robert Lee, St. Louis (63128) Mark Lucas, St. Louis (63141) Wendell Malone III, St. Louis (63138) Gordana Mandrapa, St. Louis (63116) Tammie Matthews, St. Louis (63138) Melvin McKinnies, St. Louis (63147) Elizabeth McMorris, St. Louis (63134) Laurie Merritt, St. Louis (63118) James Mosley, St. Louis (63108) Hisham Mutan, St. Louis (63120) Joe Nolan, St. Louis (63123) Kevin Oetjen, St. Louis (63138) Alicia Otey, St. Louis (63128) Patricia Page, St. Louis (63136) Angela Payne, St. Louis (63132) Deborah Peebles, St. Louis (63134) Ruth Pendino, St. Louis (63109) Elmer Perkins, St. Louis (63137) Michael Porter, St. Louis (63137) Kaitlin Raftery, St. Louis (63146) Victoria Rapert, St. Louis (63127) Syed Rashid, St. Louis (63121) Janice Rideout, St. Louis (63109) Barquita Robinson, St. Louis (63114) Patti Ruesch, St. Louis (63141) Edward Sack, St. Louis (63118) Zahra Salama, St. Louis (63116) Gregory Seeger, St. Louis (63140) Jeffrey Simmons, St. Louis (63136) Bradford Simons, St. Louis (63116) Shamena Simpson, St. Louis (63138) Diana Singer, St. Louis (63119) Anthony Smith, St. Louis (63111) Markel Smith, St. Louis (63138) John Spann, St. Louis (63115) Stacy Spencer, St. Louis (63108) Eddie Strickland, St. Louis (63132) Duane Teetor, St. Louis (63128) Quienton Thomas, St. Louis (63115) Reva Thompson, St. Louis (63111) Nathan Tisdale, St. Louis (63125) Randolph Travis Sr., St. Louis (63108) Ryan Truong, St. Louis (63116) Earnest Turner, St. Louis (63121) Gail Walker, St. Louis (63120) Harriet Walker, St. Louis (63138) Charles White, St. Louis (63104) Pamela Williford, St. Louis (63119) Calvin Winchester, St. Louis (63106) Eric Burnett, St. Peters Donna Deisner, St. Peters Gary Jackson, St. Peters Damien Harden, St. Robert Michelle Overstreet, Ste. Genevieve Sandra Bott, Steele Brian Flood, Steele Denzel Wisdom Sr., Steelville Roger Yokley, Stockton Lawrence Bell, Sturdivant Nika Onka, Sugar Creek Larry Trick, Sunrise Beach Melissa Evans, Sweet Springs Georgia Lindsey, Troy Roddrik Clark, Union Rachel Carter, Urbana Josie Solomon, Urich Roger Hinchey, Valles Mines Clyde Perkins, Venice, Ill. Hal Vandagriff, Verona Shawn Voegele, Walnut Shade Tammy Kearby, Warm Springs, Ark. James Runk, Warrenton Landon Bond, Warsaw Wendy Wetzel, Warsaw Mark Stebler, Washburn Steven Bretzke, Washington Clinton Cordell, Washington Terry Garbs, Washington Wayne Gumpenberger, Washington Ronald McQueen, Washington Gerald Sickmeier, Waterloo, Ill. Garry Watson Sr., Wathena, Kan. Collie Brice Jr., Waynesville Kristina Peschel, Waynesville Enrique Mejia Angel, Webb City Hailey Birchfield, Wentworth Terry Scott, Wentzville Heather Payne, West Plains Patsy Threlkeld, West Plains Vanessa Williams, West Plains Blake Schoon, Weston Karen Hodgdon, Wildwood Willis Camp, Willard Linda Alden, Williamsburg Terry Lawson, Willow Springs