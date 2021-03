Winst tijdmachine: hoe je 600 dollar in 1 miljoen dollar had kunnen veranderen

Cryptostart Banner

Wist u dat als u begin 2020 in de top drie cryptovaluta’s geïnvesteerd had, u 18 keer beter af zou zijn geweest dan wanneer u de 3 populairste aandelen had

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, NEDERLAND, March 10, 2021 /EINPresswire.com/ -- Cryptovaluta’s, en dan met name Bitcoin, hebben het afgelopen decennium een geweldige investeringsmogelijkheid aangeboden, en de winst tijdmachine calculator maakt dit duidelijk in een geldbedrag. Volgens een recent artikel waarin crypto- en aandeleninvesteringen met elkaar vergeleken worden, is de prijs van Bitcoin de afgelopen 10 jaar met maar liefst 6 miljoen procent gestegen!

De winst tijdmachine toont aan dat als je in 2013 voor slechts 600 dollar aan BTC had gekocht, jij nu een miljonair zou zijn! In feite zou 5.000 dollar aan Bitcoin in 2013 aangeschaft, vandaag de dag een kolossale 8 miljoen dollar waard zijn! Deze enorme winsten maken Bitcoin bijna 400 keer winstgevender dan Tesla, dat in die periode één van de best presterende aandelen was.

Zelfs als we enkel naar de recente prestaties in 2020 kijken, dan heeft crypto in vergelijking met aandelen nog steeds een indrukwekkend rendement opgeleverd:

Netflix steeg 66% >>>>> Bitcoin steeg met 302%

Amazon steeg 74% >>>>> Ethereum steeg met 470%

Apple steeg 79% >>>>> Chainlink steeg met 528%

“Dus als je begin 2020 1.000 dollar in Apple, Amazon en Netflix had geïnvesteerd, dan zou het vandaag iets minder dan 5.150 dollar waard zijn. Als jij op dat moment echter 1.000 dollar in Bitcoin, Ethereum en Chainlink had gestoken, dan zou jij nu meer dan 42.000 dollar bezitten! Crypto investeringen zouden jou zo dus 18 keer meer winst hebben opgeleverd in vergelijking tot aandelen.”

Als jij op zoek bent naar welke cryptovaluta’s een geweldige investering zijn, dan is het analyseren van de prestaties uit het verleden een goede plek om aan te vangen, en deze handige winst tijdmachine tool zal al dit werk voor jou doen. Het enige dat je hoeft te doen, is een crypto coin, een bedrag en een datum in het verleden selecteren en het zal jou direct laten zien wat die investering op dit moment waard zou zijn, en tevens hoe die rendementen zich tot aandelen verhouden.

“Als jij het zat bent om bij jezelf af te vragen ‘wat als ...’ en in plaats daarvan graag betrokken wilt raken bij deze snelgroeiende markt, gebruik dan de winst tijdmachine om je beslissing te rechtvaardigen en jou te informeren. De cijfers spreken voor zich, èn de cryptorevolutie is nog maar net begonnen!”

Cryptostart is al sinds 2014 100% toegewijd aan het brengen van cryptogeld nieuws voor onze lezers, ze uitgebreid te informeren en al onze lezers enthousiast te houden over een onderwerp waar we echt in geloven.

Alle vermelde cryptocurrency- en aandelenkoersen zijn bij benadering en kunnen worden gewijzigd.