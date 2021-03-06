Senate Floor Calendar: Monday, March 8, 2021
STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021
SENATE CALENDAR 12TH LEGISLATIVE DAY Monday, March 8, 2021 Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION: A. Bills B. Joint Resolutions C. Resolutions D. Joint Memorials E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 50 SEED COTTON TRANSPORT SPECIAL FUEL PERMITS (WOODS)
(2) SENATE BILL 73 CERTAIN FEES TO MOTOR TRANSPORTATION FEE FUND (JARAMILLO)
(3) SENATE BILL 29 COST OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS (SOULES)
(4) SENATE BILL 271 PURPLE STAR PUBLIC SCHOOL PROGRAM (POPE)
(5) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 8 LOCAL GOV’T AIR QUALITY REGULATIONS (WIRTH)
(6) SENATE BILL 256/a FIRE PROTECTION FUND/STBTC AMENDED (BURT)
(7) SENATE BILL 186/a TRANSFER CERTAIN DPS DUTIES TO DOT/SFC AMENDED (CAMPOS)
(8) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 90 CERTAIN OVERTIME PAY AS SALARY IN PERA (MUÑOZ)
(9) SENATE BILL 236 INDEPENDENT CARLSBAD COMMUNITY COLLEGE (KERNAN)
(10) SENATE BILL 303 CHANGE ED RETIREMENT BOARD MEMBERSHIP (SEDILLO LOPEZ)
(11) SENATE BILL 196/a CHILDREN’S CODE REFORM TASK FORCE/SRC AMENDED (LOPEZ/HERRERA)
(12) SENATE BILL 193/aa RURAL EQUITY OMBUDSMAN/SIRC AMENDED/SFC AMENDED (HEMPHILL)
(13) SENATE BILL 148/a DIVERSITY COMMISSION/SFC AMENDED (STEWART)
(14) SENATE TAX, BUSINESS & TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 440 STATEWIDE ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCE ACT (SHENDO)
(15) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 375/a OFFICER TRAINING & CERTIFICATION/SFC AMENDED (MUÑOZ)
(16) SENATE BILL 103/aa RESTRICTING USE OF NEONICOTINOID PESTICIDE/ SCONC AMENDED/STBTC AMENDED (STEWART)
(17) SENATE BILL 234/a LOTTERY FOR HOME SCHOOL STUDENTS/SEC AMENDED (PIRTLE)
(18) SENATE BILL 212/aa INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS/ SCONC AMENDED/SJC AMENDED (WIRTH/McQUEEN)
(19) SENATE BILL 74/a/ec PUBLIC HEALTH ORDER TERMINATION & RENEWAL/ SHPAC AMENDED (BACA)
(20) HOUSE TAXATION & REVENUE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 255/aa/ec ALCOHOL DELIVERIES/HFL AMENDED/SJC AMENDED (MAESTAS/IVEY-SOTO)
(21) HOUSE BILL 52/a BILINGUAL MULTICULTURAL ED ADVISORY COUNCIL/HEC AMENDED (FIGUEROA)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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